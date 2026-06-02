TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Edgewise Therapeutics, IBM, Rubrik

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Edgewise Therapeutics, IBM et Rubrik.

POINTS FORTS

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 283 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à 83 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie passe de « surperformer » à « neutre »

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley relève son objectif de cours de 283 $ à 531 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 392 $ à 374 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 62 $

* Fedex FDX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 410 $ à 340 $

* Fedex Freight Holding Co FDXF.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Fedex Freight Holding Co FDXF.N : Truist Securities lance la couverture avec un objectif de cours de 155 $

* Five Below FIVE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 287 $ à 298 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 24 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Leerink Partners passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 25

$ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 95 $ à 160 $

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 71 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 40 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 68 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 71 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 63 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 21 $ à 65 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 31 $ à 69 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 67 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 440 $ à 366 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Macerich Co MAC.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Macerich Company MAC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Macerich Company MAC.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 36 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec un objectif de cours de 556 $

* MGM Resorts International MGM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif

de cours de 145 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de

19 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de

15 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : TD Cowen lance la couverture avec une note « acheter »

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours de 30 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 215 $ à 290 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 66 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 815 $ à 765 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 554 $ à 510 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 715 $ à 616 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 420 $ à 374 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 1.245 $ à 1.201 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 182 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 dollars, le portant à 13 dollars

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Science Applications International SAIC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Sezzle Inc SEZL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 141 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Standardaero, Inc. SARO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Strive Inc ASST.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 32

$

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler lance la couverture avec un objectif de cours de 280 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Veradermics Inc MANE.N : Needham lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 136 $

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 139 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 283

$

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 685 $

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC relève son objectif de cours de 107 $ à 133 $