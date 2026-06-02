Un syndicat minoritaire de Samsung conteste l'accord sur les méga primes devant la justice

( AFP / JUNG YEON-JE )

Un syndicat minoritaire, représentant plusieurs milliers d'employés de Samsung Electronics, a demandé mardi à un tribunal d'annuler l'accord sur les méga primes liées aux profits de l'IA, conclu entre le géant sud-coréen des puces mémoire et son principal syndicat.

Les salariés du groupe ont largement approuvé mercredi dernier un accord prévoyant, pour certains d'entre eux, une colossale prime annuelle liée au boom de l'intelligence artificielle (IA), évitant ainsi une longue grève qui menaçait d'affecter toute l'économie sud-coréenne et les chaînes d'approvisionnement de la tech mondiale.

Le compromis trouvé prévoit pour les seuls employés de la division des semi-conducteurs des bonus annuels équivalant à 10,5% du bénéfice d'exploitation du département versés en actions, combinés à 1,5% supplémentaire en espèces.

De quoi assurer cette année à quelque 78.000 employés (sur 125.000 au total en Corée du Sud) le versement d'environ 509 millions de wons (290.000 euros) chacun en moyenne, sur la base du bénéfice d'exploitation anticipé par le marché.

Mais cet accord a suscité le mécontentement de nombreux employés des autres divisions, qui devraient recevoir des avantages nettement inférieurs, d'une valeur d'environ 3.400 euros.

Le syndicat minoritaire, qui revendique quelque 13.000 adhérents, avait dans un premier temps saisi un tribunal pour tenter de bloquer le vote sur l'accord, jugé disproportionné.

A la suite de l'approbation de ce texte, "nous avons modifié notre demande d'injonction, en demandant la suspension de l'entrée en vigueur de l'accord", a déclaré un avocat représentant le syndicat minoritaire, dans un message adressé à l’AFP.

Ce régime de primes, prévu pour 10 ans et conditionné à d'ambitieux objectifs de performance, s'inscrit sur fond de boom mondial de l'IA, qui a dopé l'activité de Samsung Electronics dans les puces mémoire, essentielles aux centres de données.

Au premier trimestre, le bénéfice d'exploitation de Samsung a bondi d'environ 750% sur un an, tandis que la capitalisation boursière du groupe a dépassé début mai 1.000 milliards de dollars, après une envolée d'environ 500% du titre sur un an.

Suscitant un vif débat dans la société sud-coréenne, le cas Samsung alimente des revendications syndicales accrues à travers le pays dans des secteurs variés.