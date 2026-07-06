TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-East West Bancorp, First Citizens Bancshares, UMB Financial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment East West, First Citizens Bancshares et UMB Financial Corp.

POINTS FORTS

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 à 169 dollars

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2

430 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Abivax SA ABVX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 450 $ à 640 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Allegiant Travel ALGT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Allstate Corp ALL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 520 $ à 645 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 216 $ à 223 $

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham relève son objectif de cours de 600 $ à 750 $

* Banc of California Inc BANC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Bank of America BAC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Bank of America Corporation BAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 246 $

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 138 $

* Celanese Corp CE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 57 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Citigroup C.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 149 $ à 162 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 139 $

* Corning Inc. GLW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 223 $ à 243 $

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 675 $ à 169 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « conserver »

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $

* CVS Health Corp CVS.N : HSBC relève son objectif de cours de 85 $ à 103 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 180 $ à 226 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »

* Delta Airlines Inc DAL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 199 $

* Dow Inc DOW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève son objectif de cours de 153 $ à 167 $

* Entegris Inc ENTG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Erock EROC.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Erock EROC.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Erock Inc EROC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 24 dollars

* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 216 $

* Fastenal Co FAST.O : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 430 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 255 $ à 320 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Forbright Inc FRBT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 21 $

* Forbright Inc FRBT.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours

* Forbright Inc FRBT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 23 $

* Forbright Inc FRBT.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 21 $

* Forbright Inc. FRBT.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 23 $

* Formula One FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* General Dynamics GD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 400 $ à 415 $

* Gilead GILD.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 133 $ à 155 $

* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright fixe son objectif de cours à 168 dollars

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 198 $ à 185 $

* Guardant Health GH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* International Business Machines Corp IBM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* J B Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 375 $ à 411 $

* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Kla Corp KLAC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 155 $ à 230 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Lam Research LRCX.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 290 $ à 380 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 305 $ à 306 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Nanoviricides NNVC.A : Noble Capital lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 6 $

* Newmont NEM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 158 $ à 146 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams fixe son objectif de cours à 184 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Okta Inc OKTA.O : La Scotiabank relève sa recommandation à « surperformer le secteur »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 235,00 $ à 245,00 $

* Onsemi ON.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Parabilis Medicines PBLS.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 45 $

* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Evercore ISI lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation « Buy »; objectif de cours de 40 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 158 $ à 144 $

* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 121 $ à 116 $

* PNC Financial Services PNC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 244 $ à 267 $

* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève son objectif de cours de 70 $ à 91 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Qualcomm QCOM.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Qualys Inc QLYS.O : la Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 990 $ à 800 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Regions Financial Corporation RF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 318 $ à 311 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 3 $ à 8 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 11 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 200 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Schneider National Inc. SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 45,00 $

* Sentinelone Inc S.N : La Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6 $ à 65 $

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : la Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »

* Teradyne Inc TER.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 350 $ à 465 $

* T-Mobile TMUS.O : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »

* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 66 $ à 102 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* U.S. Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $

* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182,00 $ à 185,00 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève son objectif de cours de 300 $ à 380 $

* UPS UPS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* US Bancorp USB.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $

* Wells Fargo WFC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 93 $ à 101 $

* Werner Enterprises WERN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Western Digital Corp WDC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 400 $ à 650 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 133 $ à 96 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan fixe son objectif de cours à 28 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 176 $ à 184 $

* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 10 $ à 115 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 140 $ à 95 $