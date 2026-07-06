TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-East West Bancorp, First Citizens Bancshares, UMB Financial

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment East West, First Citizens Bancshares et UMB Financial Corp.
POINTS FORTS
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 à 169 dollars
* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2
430 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Abivax SA ABVX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 450 $ à 640 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Allegiant Travel ALGT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Allstate Corp ALL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 520 $ à 645 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 216 $ à 223 $
* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 38 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham relève son objectif de cours de 600 $ à 750 $
* Banc of California Inc BANC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Bank of America BAC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $
* Bank of America Corporation BAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $
* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $
* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 157 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 246 $
* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 138 $
* Celanese Corp CE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 57 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $
* Citigroup C.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 149 $ à 162 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $
* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 139 $
* Corning Inc. GLW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 223 $ à 243 $
* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 675 $ à 169 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « conserver »
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $
* CVS Health Corp CVS.N : HSBC relève son objectif de cours de 85 $ à 103 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 180 $ à 226 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »
* Delta Airlines Inc DAL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 199 $
* Dow Inc DOW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève son objectif de cours de 153 $ à 167 $
* Entegris Inc ENTG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $
* Erock EROC.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Erock EROC.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $
* Erock Inc EROC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 24 dollars
* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 216 $
* Fastenal Co FAST.O : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $
* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 430 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 255 $ à 320 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Forbright Inc FRBT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 21 $
* Forbright Inc FRBT.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours
* Forbright Inc FRBT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 23 $
* Forbright Inc FRBT.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 21 $
* Forbright Inc. FRBT.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 23 $
* Formula One FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $
* General Dynamics GD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 400 $ à 415 $
* Gilead GILD.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 133 $ à 155 $
* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright fixe son objectif de cours à 168 dollars
* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 198 $ à 185 $
* Guardant Health GH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Honeywell HON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* International Business Machines Corp IBM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $
* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* J B Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 375 $ à 411 $
* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $
* JetBlue Airways JBLU.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $
* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Kla Corp KLAC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 155 $ à 230 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* Lam Research LRCX.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 290 $ à 380 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 305 $ à 306 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Nanoviricides NNVC.A : Noble Capital lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 6 $
* Newmont NEM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 158 $ à 146 $
* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams fixe son objectif de cours à 184 $
* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $
* Okta Inc OKTA.O : La Scotiabank relève sa recommandation à « surperformer le secteur »
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 235,00 $ à 245,00 $
* Onsemi ON.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Parabilis Medicines PBLS.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 45 $
* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $
* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Evercore ISI lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation « Buy »; objectif de cours de 40 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 158 $ à 144 $
* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $
* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 121 $ à 116 $
* PNC Financial Services PNC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 244 $ à 267 $
* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $
* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève son objectif de cours de 70 $ à 91 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Qualcomm QCOM.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* Qualys Inc QLYS.O : la Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 990 $ à 800 $
* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Regions Financial Corporation RF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 318 $ à 311 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 3 $ à 8 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 11 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 200 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Schneider National Inc. SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 45,00 $
* Sentinelone Inc S.N : La Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »
* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* SM Energy Co SM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6 $ à 65 $
* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : la Scotiabank relève sa note à « surperformance sectorielle »
* Teradyne Inc TER.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 350 $ à 465 $
* T-Mobile TMUS.O : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »
* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 66 $ à 102 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* U.S. Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $
* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182,00 $ à 185,00 $
* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève son objectif de cours de 300 $ à 380 $
* UPS UPS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $
* US Bancorp USB.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $
* Wells Fargo WFC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 93 $ à 101 $
* Werner Enterprises WERN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $
* Western Digital Corp WDC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 400 $ à 650 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 133 $ à 96 $
* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan fixe son objectif de cours à 28 $
* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 30 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 176 $ à 184 $
* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 10 $ à 115 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 140 $ à 95 $