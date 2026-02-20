information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 14:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible à 100 $ contre 95 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours cible à 70 $, contre 78 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 354 $ à 267 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Raymond James réduit le prix cible de 80 $ à 60 $

* Alight Inc ALIT.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre" et ramène le prix cible de 6,5 $ à 1 $

* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 60 $ à 75 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 18 $ contre 10 $ auparavant

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 123 $ contre 150 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham ramène l'objectif de cours à 600 $ contre 870

* AXT Inc AXTI.O : Wedbush augmente le prix cible de 8,50 $ à 28 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Susquehanna réduit le prix cible de 6 500 $ à 5 000 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark réduit le prix cible à 138 $ de 142 $

* Cargurus Inc CARG.O : BTIG réduit le prix cible de 44 $ à 37 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 36 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43,00 $ à 36,00 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 465 $ contre 550 $

* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le prix cible de 52 $ à 61 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BMO relève le cours cible de 110 $ à 115 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 94 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho réduit le prix cible à 175 $ contre 215

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le PT à 235 $ de 251

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Deutsche Bank augmente le PT à 119$ de 109

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le prix cible de 102 à 109 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 112 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia relève le prix cible à 117 $, contre 113 $ auparavant

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 105 $ à 67 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy"; réduit le prix cible de 84 $

à 67

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 101 $

* Deckers Brands DECK.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le cours cible de 521 à 615 dollars

* Deere & Co DE.N : BMO relève le prix cible de 460 à 500 dollars

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson relève le prix cible à 500 $ contre 460 $ auparavant: D.A.

Davidson relève le cours cible de 580 à 775 dollars

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 730 $ contre 520 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 460,00 $ à 525,00 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James augmente le prix cible de 545 $ à 765 $

* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 736 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities relève le prix cible de 612 $ à 793 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 52 $ contre 47 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen réduit le prix cible à 9$ de 16

* Doordash DASH.O : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 33 $, contre 40 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible à 30 $, au lieu de 35

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève le cours cible de 141 à 148 dollars

* Dt Midstream Inc DTM.N : Raymond James relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen relève le cours cible de 71 $ à 83 $

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le cours à neutre de surperformant

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit le prix cible à 175 $ contre 215 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 220 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley réduit le prix cible à 70 $ de 78 $

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG réduit le prix cible de 74 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 52$ de 55

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58$ de 65

* Etsy Inc ETSY.N : Needham réduit le prix cible à 65$ de 76

* Etsy Inc ETSY.N : Raymond James réduit le prix cible à 60$ de 78

* Etsy Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible à 55$ de 62

* Etsy Inc ETSY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 83$ contre 80

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 19$ de 24

* Five9 Inc FIVN.O : Mizuho réduit le prix cible à 28 $ de 35

* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 25 $

* Five9 Inc FIVN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 23 $ de 40

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85 $ à 78 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Mizuho réduit le prix cible à 72 $ contre 76 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen réduit le prix cible à 75$ de 80

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 26 $ à 11,5 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 140 $ à 145 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 170 $ à 180 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 108 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho augmente le prix cible à 148 $ contre 141 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark relève la note à acheter

* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 105 à 112 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO réduit le prix cible de 466 $ à 418 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 65$ contre 85

* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 180,00 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM augmente le prix cible de 174 $ à 190 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 121 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible à 135 $, contre 120 $ auparavant

* Mister Car Wash Inc MCW.O : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"; abaisse le cours cible de 9 $ à 7 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance du marché"

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Bernstein réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 84 $ à 88 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW réduit son objectif de cours à 25$ contre 26

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant

* Nutrien Ltd NTR.N : Raymond James relève le prix cible de 68 à 74 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 54 $ à 59 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 49 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Susquehanna relève le cours cible de 51 $ à 60 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève le cours cible de 45 à 53 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible de 240 à 275 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 200 $ auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève le cours cible de 260 à 275 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 215 à 220 dollars

* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 à 27 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho réduit le cours cible à 34 $ contre 40 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group augmente l'objectif de prix de 1 $ à 8 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à

"achat fort"

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen relève le cours cible à 165 $, contre 162 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 149 $ à 158 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 246 $ contre 276 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 525 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 500 $ à 700 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève le prix cible de 95 $ à 130 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 357 $ à 412 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 126 $, contre 92 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève le cours cible de 450 à 565 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève le prix cible à 515 $, contre 471 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève le prix cible de 462 $ à 600 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève le prix cible de 515 $ à 627 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible à 643 $ contre 548 $

* Reliance Inc RS.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché";

baisse la prévision de cours de 340 $ à 320 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* RingCentral Inc RNG.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 32 à 37,5 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le cours cible de 275 $ à 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 270 $, contre 300 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities augmente le prix cible de 54 $ à 69 $

* Southern Co SO.N : BMO augmente le prix cible de 96 $ à 103 $

* Southern Co SO.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformance; augmente le prix cible de 89 $ à

104 $

* Southern Co SO.N : Raymond James augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 88 $ à 77 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible à 114$ de 140

* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 241 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James augmente le prix cible de 230 $ à 255 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel augmente le prix cible à 243 $ contre 213 $ auparavant

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 49 à

62 dollars

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève le cours cible à 70 $, contre 47 $ auparavant

* Tenaris TS.N : TD Cowen relève le cours cible à 59 $, contre 48 $ auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève le cours cible à 264 $, contre 255 $ auparavant

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 165 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies augmente le prix cible de 155 $ à 168 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 168 à 180 dollars

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève le prix cible de 94 $ à 108 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le prix cible à 7$ de 13

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 89 $ à 90 $

* Travelzoo TZOO.O : Barrington Research ramène l'objectif de cours à 8$ contre 13

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 800 $ contre 647 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 148 $ contre 154

* Universal Display Corp OLED.O : Needham ramène l'objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 296 $ contre 330 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 117 $ contre 127 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 127 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix cible de 122 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 134 $ contre 129 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 à 150 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 120$ de 124

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève le prix cible à 145 $, contre 132 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Raymond James augmente le prix cible de 115 $ à 135 $

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM augmente le prix cible à 138 $ à partir de 108 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 136 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre 127 $

* Waste Management Inc WM.N : BMO augmente le prix cible à 237 $ contre 226 $

* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix cible de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix cible à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix cible à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : Raymond James réduit le prix cible à 110 $ contre 130 $

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 92 $

* Wayfair Inc W.N : Stifel réduit le prix cible à 89 $ de 100

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ contre 120 $

* Wayfair Inc W.N : Wedbush réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 280 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix cible à 86 $ contre 115 $

* Workiva Inc WK.N : BMO réduit le prix cible de 92 $ à 83 $

* Workiva Inc WK.N : BTIG réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Workiva Inc WK.N : Stephens réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel réduit le prix cible de 98 $ à 79 $

* Workiva Inc WK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ de 110

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 100$ de 95

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99,00 $ contre 91,00

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108 $ contre 97 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 54 $ contre 35 $ auparavant

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 53$ contre 39

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $