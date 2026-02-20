TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 85 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Raymond James réduit le prix cible de 80 $ à 60 $
* Alight Inc ALIT.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre" et ramène le prix cible de 6,5 $ à 1 $
* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 60 $ à 75 $
* Ardelyx Inc ARDX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 18 $ contre 10 $ auparavant
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 123 $ contre 150 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham ramène l'objectif de cours à 600 $ contre 870
* AXT Inc AXTI.O : Wedbush augmente le prix cible de 8,50 $ à 28 $
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Susquehanna réduit le prix cible de 6 500 $ à 5 000 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark réduit le prix cible à 138 $ de 142 $
* Cargurus Inc CARG.O : BTIG réduit le prix cible de 44 $ à 37 $
* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 36 $
* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43,00 $ à 36,00 $
* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $
* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 465 $ contre 550 $
* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le prix cible de 52 $ à 61 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : BMO relève le cours cible de 110 $ à 115 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 94 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho réduit le prix cible à 175 $ contre 215
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le PT à 235 $ de 251
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Deutsche Bank augmente le PT à 119$ de 109
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le prix cible de 102 à 109 dollars
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 112 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia relève le prix cible à 117 $, contre 113 $ auparavant
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 105 $ à 67 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy"; réduit le prix cible de 84 $
à 67
* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 101 $
* Deckers Brands DECK.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le cours cible de 521 à 615 dollars
* Deere & Co DE.N : BMO relève le prix cible de 460 à 500 dollars
* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson relève le prix cible à 500 $ contre 460 $ auparavant: D.A.
Davidson relève le cours cible de 580 à 775 dollars
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 730 $ contre 520 $
* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 460,00 $ à 525,00 $
* Deere & Co DE.N : Raymond James augmente le prix cible de 545 $ à 765 $
* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 736 $
* Deere & Co DE.N : Truist Securities relève le prix cible de 612 $ à 793 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 52 $ contre 47 $
* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen réduit le prix cible à 9$ de 16
* Doordash DASH.O : Citigroup réduit le prix cible de 283 $ à 280 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 33 $, contre 40 $ auparavant
* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan ramène le cours cible à 25 $, contre 29 $ auparavant
* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible à 30 $, au lieu de 35
* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève le cours cible de 141 à 148 dollars
* Dt Midstream Inc DTM.N : Raymond James relève le cours cible de 130 à 140 dollars
* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible de 95 $ à 100 $
* Edison International EIX.N : TD Cowen relève le cours cible de 71 $ à 83 $
* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant
* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le cours à neutre de surperformant
* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit le prix cible à 175 $ contre 215 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 220 $
* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley réduit le prix cible à 70 $ de 78 $
* Etsy Inc ETSY.N : BTIG réduit le prix cible de 74 $ à 65 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 52$ de 55
* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58$ de 65
* Etsy Inc ETSY.N : Needham réduit le prix cible à 65$ de 76
* Etsy Inc ETSY.N : Raymond James réduit le prix cible à 60$ de 78
* Etsy Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible à 55$ de 62
* Etsy Inc ETSY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 83$ contre 80
* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 19$ de 24
* Five9 Inc FIVN.O : Mizuho réduit le prix cible à 28 $ de 35
* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 25 $
* Five9 Inc FIVN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 23 $ de 40
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85 $ à 78 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Mizuho réduit le prix cible à 72 $ contre 76 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen réduit le prix cible à 75$ de 80
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 26 $ à 11,5 $
* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 71 $ à 79 $
* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 140 $ à 145 $
* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 $ à 130 $
* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 170 $ à 180 $
* Guardant Health Inc GH.O : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 130 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 130 $ à 135 $
* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 108 $
* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho augmente le prix cible à 148 $ contre 141 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark relève la note à acheter
* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $
* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 105 à 112 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO réduit le prix cible de 466 $ à 418 $
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 10 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 65$ contre 85
* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $ auparavant
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 $ à 180,00 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM augmente le prix cible de 174 $ à 190 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 121 $
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible à 135 $, contre 120 $ auparavant
* Mister Car Wash Inc MCW.O : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du marché"; abaisse le cours cible de 9 $ à 7 $
* Mister Car Wash Inc MCW.O : Raymond James passe de "surperformance" à "performance du marché"
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Bernstein réduit le prix cible de 50 $ à 45 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 45 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $
* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 84 $ à 88 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW réduit son objectif de cours à 25$ contre 26
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève le prix cible de "market perform" à "outperform"
* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant
* Nutrien Ltd NTR.N : Raymond James relève le prix cible de 68 à 74 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 54 $ à 59 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 49 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Susquehanna relève le cours cible de 51 $ à 60 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève le cours cible de 45 à 53 dollars
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible de 240 à 275 dollars
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 200 $ auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève le cours cible de 260 à 275 dollars
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 215 à 220 dollars
* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 à 27 dollars
* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho réduit le cours cible à 34 $ contre 40 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group augmente l'objectif de prix de 1 $ à 8 $
* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à
"achat fort"
* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $
* Pepsico PEP.O : TD Cowen relève le cours cible à 165 $, contre 162 $ auparavant
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 149 $ à 158 $
* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $
* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 246 $ contre 276 $ auparavant
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 525 dollars
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 500 $ à 700 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève le prix cible de 95 $ à 130 $
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 357 $ à 412 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 82 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 126 $, contre 92 $ auparavant
* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève le cours cible de 450 à 565 dollars
* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève le prix cible à 515 $, contre 471 $ auparavant
* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève le prix cible de 462 $ à 600 $
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève le prix cible de 515 $ à 627 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible à 643 $ contre 548 $
* Reliance Inc RS.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché";
baisse la prévision de cours de 340 $ à 320 $
* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James augmente le prix cible de 35 $ à 40 $
* RingCentral Inc RNG.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 32 à 37,5 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $
* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le cours cible de 275 $ à 235 $
* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 270 $, contre 300 $ auparavant
* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities augmente le prix cible de 54 $ à 69 $
* Southern Co SO.N : BMO augmente le prix cible de 96 $ à 103 $
* Southern Co SO.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformance; augmente le prix cible de 89 $ à
104 $
* Southern Co SO.N : Raymond James augmente le prix cible de 98 $ à 104 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 70 $
* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 88 $ à 77 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible à 114$ de 140
* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 241 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James augmente le prix cible de 230 $ à 255 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel augmente le prix cible à 243 $ contre 213 $ auparavant
* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 49 à
62 dollars
* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève le cours cible à 70 $, contre 47 $ auparavant
* Tenaris TS.N : TD Cowen relève le cours cible à 59 $, contre 48 $ auparavant
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève le cours cible à 264 $, contre 255 $ auparavant
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 165 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies augmente le prix cible de 155 $ à 168 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 168 à 180 dollars
* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève le prix cible de 94 $ à 108 $
* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le prix cible à 7$ de 13
* Travel + Leisure Co. TNL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 89 $ à 90 $
* Travelzoo TZOO.O : Barrington Research ramène l'objectif de cours à 8$ contre 13
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 800 $ contre 647 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 148 $ contre 154
* Universal Display Corp OLED.O : Needham ramène l'objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 296 $ contre 330 $
* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 117 $ contre 127 $
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 127 $
* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver
* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix cible de 122 $ à 131 $
* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 134 $ contre 129 $ auparavant
* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 à 150 dollars
* Walmart Inc WMT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 120$ de 124
* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève le prix cible à 145 $, contre 132 $ auparavant
* Walmart Inc WMT.O : Raymond James augmente le prix cible de 115 $ à 135 $
* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM augmente le prix cible à 138 $ à partir de 108 $
* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 136 $ à 145 $
* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 135 $ à 140 $
* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre 127 $
* Waste Management Inc WM.N : BMO augmente le prix cible à 237 $ contre 226 $
* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix cible de 98 $ à 85 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix cible à 86 $ contre 94 $
* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix cible à 105 $ contre 114 $
* Wayfair Inc W.N : Raymond James réduit le prix cible à 110 $ contre 130 $
* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 92 $
* Wayfair Inc W.N : Stifel réduit le prix cible à 89 $ de 100
* Wayfair Inc W.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ contre 120 $
* Wayfair Inc W.N : Wedbush réduit le prix cible à 85 $ de 100
* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 280 $ auparavant
* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix cible à 86 $ contre 115 $
* Workiva Inc WK.N : BMO réduit le prix cible de 92 $ à 83 $
* Workiva Inc WK.N : BTIG réduit le prix cible à 90 $ de 105
* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le prix cible à 90 $ de 105
* Workiva Inc WK.N : Stephens réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Workiva Inc WK.N : Stifel réduit le prix cible de 98 $ à 79 $
* Workiva Inc WK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ de 110
* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 100$ de 95
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99,00 $ contre 91,00
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108 $ contre 97 $
* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 54 $ contre 35 $ auparavant
* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley augmente le prix cible de neutre à achat
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 53$ contre 39
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $
