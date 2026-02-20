Matières premières: le café froid, l'or et le cuivre quasi plats (REVUE HEBDO)

( AFP / THOMAS SAMSON )

Les cours du café ont baissé cette semaine, la variété d'arabica atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2024, en raison de prévisions favorables de production, notamment au Brésil.

Au Brésil, de loin le principal producteur mondial, "les anticipations pour la prochaine récolte sont solides, avec des précipitations jugées suffisantes au cours des deux derniers mois", affirme Mark Bowman, analyste chez ADM Investors Services.

De plus, le marché semble "en bon état au Mexique, tout comme en Amérique centrale" et les producteurs vietnamiens vendent actuellement le café de la nouvelle récolte, explique Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

Cette disponibilité du café provoque donc une baisse des cours.

Vers 14H05 à Londres (15H05 à Paris), sur l'ICE Futures US de New York vendredi, la livre d'arabica pour livraison en mai valait 285,35 cents, après être tombé au plus bas depuis 2024 à 275,65 dollars, contre 298,30 cents le précédent vendredi.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison le même mois s'échangeait à 3.604 dollars, contre 3.800 dollars à la clôture sept jours plus tôt.

- L'or sans éclat -

Le prix de l'or est stable cette semaine, le métal jaune profitant de son statut de valeur refuge face aux tensions croissantes entre les Etats-Unis et l'Iran, mais pâtissant d'une conjoncture économique favorable aux autres actifs.

Donald Trump a indiqué jeudi se donner "dix" à "quinze jours" pour décider si un accord avec l'Iran --sur plusieurs exigences américaines dont le nucléaire-- était possible, ou s'il devrait recourir au contraire à la force contre Téhéran.

Les craintes d'une escalade militaire, lié au ton offensif et au déplacement dans le Golfe d'importants moyens armés des Etats-Unis, "devraient maintenir les acteurs du marché en état d'alerte, soutenant ainsi l'appétit pour les actifs refuges", explique à l'AFP Lukman Otunuga, analyste de FXTM.

Cependant, "de meilleurs rendements (sur les marchés, ndlr), un dollar plus fort et la prudence de la Réserve fédérale américaine ont limité la dynamique haussière" de l'or, note Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Vendredi, l'once d'or (31,1 g) s'échangeait à Londres à 5.040,46. dollars, contre 5.042,04 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

- Le cuivre de marbre -

Le cours du cuivre et des autres métaux industriels s'est montré très peu animé cette semaine en marge du Nouvel An lunaire en Chine, mastodonte de l'offre et de la demande de métal.

"Les principaux consommateurs de métaux en Chine sont largement absents en raison des vacances" dans le pays, explique J.P. Steiner, de ADM Investors Services.

Selon l'analyste "l'évolution des prix pendant ces vacances ne reflétera pas fidèlement" les besoins de l'offre et de la demande de métal rouge.

Néanmoins, le métal rouge s'est illustré cette semaine lors de la publication des résultats de nombreux groupes miniers.

BHP, Teck, Glencore, Anglo American, Rio Tinto ... pour ces groupes en 2025, le cuivre a été un moteur important de performance et devrait continuer de l'être dans les prochaines années alors que la demande est attendue en hausse.

Vendredi, une tonne de cuivre coûtait 12.813 dollars sur le LME, contre 12.881 dollars lors de la clôture de la semaine dernière, achevée exceptionnellement le mercredi avant Noël.