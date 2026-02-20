Wall Street freinée par des indicateurs économiques décevants

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sur la défensive vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,05%, l'indice Nasdaq prenait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,08%.

La première économie mondiale a montré des signes de ralentissement au cours du dernier trimestre 2025, avec une hausse de son produit intérieur brut (PIB) de seulement 1,4% en rythme annualisé.

Les analystes s'attendaient à une croissance de 2,5% sur la période, selon le consensus publié par MarketWatch.

Selon le département du Commerce, cette performance en demi-teinte s'explique avant tout par des dépenses publiques moindres et un ralentissement de la consommation des ménages.

"On pourrait estimer que les chiffres du PIB plus faibles que prévu donneraient à la Réserve fédérale (Fed) davantage de raisons de réduire les taux lors des prochaines réunions", souligne auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Mais l'indice d'inflation PCE a encore augmenté" au mois de décembre, à 2,9% sur un an, ajoute l'analyste.

La banque centrale américaine dispose d'un double mandat: se rapprocher du plein emploi tout en maintenant la hausse des prix à un niveau proche de 2% sur le long terme.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, les deux indicateurs économiques publiés avant l'ouverture de Wall Street "vont à l'encontre du discours du marché, qui s'est concentré sur une croissance plus forte et une inflation plus faible".

Par conséquent, "la faiblesse [des indices boursiers] devrait persister aujourd'hui", anticipe Sam Stovall.

L'analyste prévient aussi que les investisseurs restent à cran du fait des incertitudes géopolitiques en Iran et de l'attente de la décision de la Cour suprême, qui doit se prononcer sur la légalité d'une large partie des droits de douane américains.

Si la plus haute juridiction du pays "déclare que les droits de douane sont illégaux et qu'ils doivent être remboursés, je pense que cela ne sera pas positif" pour les marchés, "car cela alourdira considérablement notre dette déjà gonflée", commente M. Stovall.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain restait stable par rapport à la clôture la veille, à 4,07% vers 14H55 GMT.

Au tableau des valeurs, le groupe de pétrochimie Chemours plongeait de 14,28% à 17,49 dollars, ses résultats trimestriels étant mal accueilli par les investisseurs. Lors des trois derniers mois de 2025, le groupe a réalisé un bénéfice net de 5 cents, en deçà des attentes, sur un chiffre d'affaires de 1,33 milliard de dollars, comme escompté.

Le spécialiste du stockage de données en ligne Dropbox (+1,25% à 25,04 dollars) était quelque peu recherché, grâce à des performances trimestrielles légèrement supérieures aux attentes.

Nasdaq