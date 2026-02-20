L'activité économique américaine a progressé moins que prévu au dernier trimestre 2025

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 février 2026. ( AFP / SAUL LOEB )

L'économie américaine a montré des signes de ralentissement au cours du dernier trimestre 2025, avec une hausse du PIB de 1,4% en rythme annualisé, une performance décevante comparé aux attentes des marchés que le président américain Donald Trump a d'ores et déjà tenté de justifier en rejetant la faute sur les démocrates.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance de la première puissance économique mondiale a été de 2,2%, en retrait par rapport à 2024, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Les analystes attendaient une croissance plus élevée sur les trois derniers mois de l'année, à 2,5% en rythme annualisé, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit d'un fort ralentissement pour le PIB américain qui avait connu une croissance autour de 4%, en rythme annuel, sur les deux trimestres précédents, mais avait terminé le premier en repli de 0,6%.

Des évolutions qui ont notamment été provoquées par la mise en place des droits de douane voulus par le président américain Donald Trump, les entreprises augmentant fortement leurs stocks au premier trimestre pour retarder les effets des surtaxes douanières, ce qui a pesé négativement sur la croissance, entraînant une baisse des commandes les mois suivants, provoquant l'effet inverse.

Sur un an, le ralentissement est également notable, alors que l'activité économique américaine avait progressé de 2,8% en 2024, la dernière année du mandat de son prédécesseur Joe Biden, et même 2,9% en 2023.

Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social avant même la publication des données, accusant les démocrates d'avoir coûté "au moins deux points" de PIB à l'économie américaine l'année dernière à cause de la paralysie budgétaire d'octobre et novembre dernier, la plus longue de l'histoire du pays.

Le +shutdown+ provoqué par les démocrates a coûté au moins deux points de PIB aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils recommencent, en version réduite", a accusé M. Trump dans un message.

Il s'en est également à nouveau pris au président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, l'accusant de ne pas en avoir fait suffisamment concernant les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés lors de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Les marchés s'attendent à ce qu'ils n'évoluent pas non plus lors de la prochaine réunion prévue mi-mars.

"Pas de paralysie! Et aussi, DES TAUX D'INTÉRÊT PLUS BAS", a réclamé Donald Trump vendredi.