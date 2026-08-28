TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dollar General, Palo Alto, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dollar General Corp, Palo Alto Networks et Workday Inc.

POINTS FORTS

* Best Buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 90,00 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $

* Moderna MRNA.O : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93,00 $ à 104,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 82,00 $

* Affirm Holdings Inc. AFRM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 96 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : UBS relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Agilent Technologies, Inc. A.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Allstate Corp ALL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Autodesk, Inc. ADSK.O : BMO relève son objectif de cours de 262 $ à 283 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 369 $ à 338 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours de 9,5 $ à 15 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : B. Riley relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Axalta AXTA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Best Buy Co. Inc. BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 90,00 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 85 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 84 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* Build-A-Bear Workshop, Inc. BBW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 37 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 438,00 $ à 432,00 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 355 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 365,00 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 421 $ à 370 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : UBS relève son objectif de cours de 119 $ à 120 $

* Commerce Bancshares CBSH.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 425 $

* Crowdstrike CRWD.O : Macquarie relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Cue Biopharma, Inc. CUE.O : Jefferies ajuste son objectif de cours de 4 $ à 66 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Dollar General DG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 149 $ à 160 $

* Dollar General Corp DG.N : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Dollar General Corp DG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 116 $ à 133 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $

* Dollar General Corp DG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 114 $ à 138 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 130,00 $ à 145,00 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Dycom Industries Inc DY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 90 $ à 128 $

* Everpure, Inc. P.N : Barclays relève son objectif de cours de 84 $ à 110 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* First Solar, Inc. FSLR.O : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 263 $

* Gap Inc. GAP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 26,00 $ à 27,00 $

* Generate Biomedicines, Inc. GENB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Heico Corporation HEI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 421 $ à 425 $

* HP Inc. HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Conformément aux prévisions: Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132,00 $ à

145,00 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 277 $ à 299 $

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC relève son objectif de cours de 610 $ à 620 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 224,00 $ à 246,00 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 345 $ à 315 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 224 $ à 246 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 235 $ à 295 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Moderna MRNA.O : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Moleculin Biotech, Inc. MBRX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 22 $ à 3 $

* Motorola MSI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 545 $ à 550 $

* Nutanix, Inc NTNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 75 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,00 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $

* Radnet RDNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 79 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un cours

cible de 120 dollars

* RingCentral Inc RNG.N : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 109 $ à 125 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Saia SAIA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 356 $ à 325 $

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Sentinelone Inc S.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Sentinelone Inc S.N : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Sentinelone, Inc. S.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 23,00 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* The Gap, Inc. GAP.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* The Gap, Inc. GAP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* The Gap, Inc. GAP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 170 $

* Ulta Beauty ULTA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 685,00 $ à 650,00 $

* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 695 $ à 671 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 560 $ à 580 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 585 $ à 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 735 $ à 710 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* UMB Financial UMBF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 165 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 273 $

* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 145,00 $ à 180,00 $

* Workday Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 216 $ à 238 $

* Workday, Inc. WDAY.O : BMO relève son objectif de cours de 182 $ à 230 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 139 $ à 201 $

* Workday, Inc. WDAY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 202 $ à 218 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Needham relève son objectif de cours de 180 $ à 230 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 190 $

* Workday, Inc. WDAY.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $

* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $