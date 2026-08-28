TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dollar General, Palo Alto, Workday

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dollar General Corp, Palo Alto Networks et Workday Inc.
POINTS FORTS
* Best Buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 90,00 $
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $
* Moderna MRNA.O : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93,00 $ à 104,00 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 82,00 $
* Affirm Holdings Inc. AFRM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 96 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : UBS relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $
* Agilent Technologies, Inc. A.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Allstate Corp ALL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Autodesk, Inc. ADSK.O : BMO relève son objectif de cours de 262 $ à 283 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 369 $ à 338 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours de 9,5 $ à 15 $
* Aviat Networks Inc AVNW.O : B. Riley relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Axalta AXTA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Best Buy Co. Inc. BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 80,00 $ à 90,00 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 85 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 84 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $
* Build-A-Bear Workshop, Inc. BBW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 37 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 438,00 $ à 432,00 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 355 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 365,00 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 421 $ à 370 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : UBS relève son objectif de cours de 119 $ à 120 $
* Commerce Bancshares CBSH.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 230 $ à 425 $
* Crowdstrike CRWD.O : Macquarie relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $
* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $
* Cue Biopharma, Inc. CUE.O : Jefferies ajuste son objectif de cours de 4 $ à 66 $ pour tenir compte du regroupement d'actions
* Dollar General DG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $
* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 149 $ à 160 $
* Dollar General Corp DG.N : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Dollar General Corp DG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 116 $ à 133 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $
* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $
* Dollar General Corp DG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 114 $ à 138 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 130 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 130,00 $ à 145,00 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Dycom Industries Inc DY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $
* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 90 $ à 128 $
* Everpure, Inc. P.N : Barclays relève son objectif de cours de 84 $ à 110 $
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* First Solar, Inc. FSLR.O : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 263 $
* Gap Inc. GAP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 26,00 $ à 27,00 $
* Generate Biomedicines, Inc. GENB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Heico Corporation HEI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 421 $ à 425 $
* HP Inc. HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $
* Conformément aux prévisions: Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132,00 $ à
145,00 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 277 $ à 299 $
* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC relève son objectif de cours de 610 $ à 620 $
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 224,00 $ à 246,00 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 345 $ à 315 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 224 $ à 246 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 235 $ à 295 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Moderna MRNA.O : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
* Moleculin Biotech, Inc. MBRX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 22 $ à 3 $
* Motorola MSI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 545 $ à 550 $
* Nutanix, Inc NTNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 75 $
* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $
* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,00 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $
* Radnet RDNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 79 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un cours
cible de 120 dollars
* RingCentral Inc RNG.N : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 109 $ à 125 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Saia SAIA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $
* Salesforce Inc CRM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 356 $ à 325 $
* Sentinelone Inc S.N : Bernstein relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Sentinelone Inc S.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $
* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
* Sentinelone Inc S.N : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $
* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Sentinelone, Inc. S.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 23,00 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* The Gap, Inc. GAP.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* The Gap, Inc. GAP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* The Gap, Inc. GAP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 170 $
* Ulta Beauty ULTA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 685,00 $ à 650,00 $
* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 695 $ à 671 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 560 $ à 580 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 585 $ à 625 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 735 $ à 710 $
* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* UMB Financial UMBF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 165 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 273 $
* Workday Inc WDAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 145,00 $ à 180,00 $
* Workday Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 216 $ à 238 $
* Workday, Inc. WDAY.O : BMO relève son objectif de cours de 182 $ à 230 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 139 $ à 201 $
* Workday, Inc. WDAY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 202 $ à 218 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Needham relève son objectif de cours de 180 $ à 230 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 190 $
* Workday, Inc. WDAY.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 160 $
* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
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