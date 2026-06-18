TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.

POINTS FORTS

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours

de 225 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture avec une note « en ligne avec le

marché »

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «

sous-performance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 59

$ à 51 $

* Andersons Inc ANDE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 295 $

* Bentley Systems BSY.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $

* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Biogen Inc BIIB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 206 $ à 224 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à

71 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $

à 81 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* BXP Inc BXP.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur

» à « surperformer le secteur »

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 95 $ à

102 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Citigroup Inc C.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 162 $ à 165 $

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* CME Group Inc CME.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Conagra Brands CAG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de

cours de 225 $ à 275 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James reprend sa couverture avec une

recommandation « surperformer »; objectif de cours: 241 $

* Enterprise Financial Services EFSC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64

$ à 67 $

* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 13,3 $ à 14

$

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de

cours de 34 $ à 33 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Scotiabank relève sa recommandation de «

en ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 282 $

à 290 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $

à 148 $

* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James relance sa couverture avec une

recommandation « Strong Buy »; objectif de cours: 83 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à

50 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 179 $ à 176 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 39 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 90 $ à 125 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Immix Biopharma IMMX.O : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 27 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 46

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Argus Research relève sa recommandation de «

conserver » à « acheter »

* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;

abaisse son objectif de cours de 375 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 475 $

* Jabil Inc JBL.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 426 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 430 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne

avec le marché »

* Macerich Co MAC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 25,00 $

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 1 300 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de

120 $ à 129 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 13 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 292 $ à 283 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Octave OCTV.OQ : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 18 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 15

$

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 173 $ à 168 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 331 $ à

313 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une

recommandation « en ligne avec le marché »

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Prologis Inc PLD.N : la Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformance

sectorielle » à « performance sectorielle »

* PTC Inc PTC.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 130 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 340 $ à 342 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de «

neutre » à « acheter »

* Realty Income Corp O.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une

recommandation « sous-performance »

* Rexford Industrial Realty REXR.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 38

$ à 36 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en

ligne avec le secteur » à « surperformance sectorielle »

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Salesforce Inc CRM.N : Monness Crespi Hardt passe de « neutre » à « acheter »

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 206 $

à 220 $

* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 44 $

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à

90 $

* Steel Dynamics STLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 285 $ à

280 $

* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 293 $ à 291 $

* Targa Resources TRGP.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 314 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation

« sous-performance »

* The Southern Company SO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Traws pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 95 $ à 88 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 33 $ à 38

$

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 248 $ à 232 $