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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.

POINTS FORTS

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours

de 225 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture avec une note « en ligne avec le

marché »

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «

sous-performance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 59

$ à 51 $

* Andersons Inc ANDE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 295 $

* Bentley Systems BSY.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $

* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Biogen Inc BIIB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 206 $ à 224 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à

71 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $

à 81 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* BXP Inc BXP.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur

» à « surperformer le secteur »

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 95 $ à

102 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Citigroup Inc C.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 162 $ à 165 $

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* CME Group Inc CME.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Conagra Brands CAG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de

cours de 225 $ à 275 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James reprend sa couverture avec une

recommandation « surperformer »; objectif de cours: 241 $

* Enterprise Financial Services EFSC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64

$ à 67 $

* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 13,3 $ à 14

$

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de

cours de 34 $ à 33 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Scotiabank relève sa recommandation de «

en ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 282 $

à 290 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $

à 148 $

* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James relance sa couverture avec une

recommandation « Strong Buy »; objectif de cours: 83 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à

50 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 179 $ à 176 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 39 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 90 $ à 125 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Immix Biopharma IMMX.O : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 27 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 46

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Argus Research relève sa recommandation de «

conserver » à « acheter »

* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;

abaisse son objectif de cours de 375 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 475 $

* Jabil Inc JBL.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 426 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 430 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne

avec le marché »

* Macerich Co MAC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 25,00 $

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 1 300 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de

120 $ à 129 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 13 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 292 $ à 283 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Octave OCTV.OQ : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 18 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 15

$

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 173 $ à 168 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 331 $ à

313 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une

recommandation « en ligne avec le marché »

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Prologis Inc PLD.N : la Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformance

sectorielle » à « performance sectorielle »

* PTC Inc PTC.O : BNP Paribas lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 130 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 340 $ à 342 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de «

neutre » à « acheter »

* Realty Income Corp O.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une

recommandation « sous-performance »

* Rexford Industrial Realty REXR.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 38

$ à 36 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en

ligne avec le secteur » à « surperformance sectorielle »

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Salesforce Inc CRM.N : Monness Crespi Hardt passe de « neutre » à « acheter »

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 206 $

à 220 $

* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 44 $

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à

90 $

* Steel Dynamics STLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 285 $ à

280 $

* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 293 $ à 291 $

* Targa Resources TRGP.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 314 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation

« sous-performance »

* The Southern Company SO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Traws pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 95 $ à 88 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 33 $ à 38

$

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 248 $ à 232 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
34,9200 USD NASDAQ +8,68%
A.J.GALLAGHER
213,320 USD NYSE -1,30%
ANDERSONS
70,1500 USD NASDAQ +2,01%
AUTODESK INC
192,5900 USD NASDAQ -0,25%
BENTLEY SYSTMS RG-B
28,7300 USD NASDAQ -2,08%
BETTER HOME RG-A
28,0100 USD NASDAQ +3,05%
BIO-TECHNE
56,7100 USD NASDAQ +3,11%
BIODESIX
15,8100 USD NASDAQ +3,88%
BIOGEN
193,2950 USD NASDAQ -2,71%
BRGHTSPRNG HLTH
66,3750 USD NASDAQ +3,02%
BXP
64,735 USD NYSE +2,63%
CAMDEN REIT-SBI
109,960 USD NYSE +0,53%
CARMAX
51,810 USD NYSE +9,37%
CITIGROUP
146,040 USD NYSE +1,53%
CLEARPOINT NEURO
17,9100 USD NASDAQ +6,54%
CME GROUP RG-A
251,6300 USD NASDAQ -0,36%
CONAGRA FOODS
13,210 USD NYSE +0,19%
DATADOG RG-A
219,4600 USD NASDAQ -3,16%
DUKE ENERGY
125,110 USD NYSE +1,12%
EASTGROUP PROP R
199,280 USD NYSE +0,88%
ENTERPRISE FINL
62,3600 USD NASDAQ +0,63%
EQUIFAX INC
154,120 USD NYSE -0,43%
ESSEN PROP REIT
29,850 USD NYSE +1,08%
ESSEX PROP REIT
276,510 USD NYSE +0,76%
EXTRA SP ST REIT
146,570 USD NYSE +1,87%
FIRST IND RT T R
61,240 USD NYSE +0,91%
GUARDIAN RG-A
43,550 USD NYSE +0,30%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HAMILTON LANE-A
82,6502 USD NASDAQ +1,54%
HIMS&HERS HLTH RG-A
34,500 USD NYSE +8,18%
ICHOR
98,8200 USD NASDAQ +10,48%
ILLUMINA
160,9700 USD NASDAQ +1,18%
IMMIX BIOPHARMA
9,3000 USD NASDAQ +1,86%
INDIVIOR PHARMA
38,4200 USD NASDAQ +1,29%
INTEGRA LIFE HLD
17,7450 USD NASDAQ +3,17%
INTUIT
263,8000 USD NASDAQ -1,96%
JABIL
371,050 USD NYSE -1,11%
JEFFERIES FINL
62,200 USD NYSE +0,52%
JFROG
82,3750 USD NASDAQ +1,26%
MACERICH REIT
23,645 USD NYSE +2,87%
MICRON TECHNOLOGY
1 124,7850 USD NASDAQ +7,82%
MID-AMER AP REIT
133,495 USD NYSE +0,29%
NUCOR
246,290 USD NYSE -2,49%
NURIX THERAPEUTC-RG
17,1100 USD NASDAQ -0,06%
PAYONEER GLOBAL
7,0350 USD NASDAQ +0,21%
PEPSICO
141,7900 USD NASDAQ +0,14%
PK HTL&RSTS REIT
14,850 USD NYSE +2,45%
PROGRESSIVE (OHI
202,795 USD NYSE -0,78%
PROLOGIS REIT
139,910 USD NYSE -0,74%
PTC
113,9450 USD NASDAQ -2,56%
PUBLIC STOR REIT
320,090 USD NYSE +2,43%
Pétrole Brent
77,70 USD Ice Europ -1,22%
Pétrole WTI
74,63 USD Ice Europ -1,65%
RANGE RESOURCES
36,470 USD NYSE -0,55%
REALTY INCOME REIT
60,805 USD NYSE +0,39%
REXFORD IND REIT
33,235 USD NYSE +2,36%
RLJ LDG REIT-SBI
11,440 USD NYSE +3,16%
SALESFORCE
152,030 USD NYSE -1,95%
SLB
48,370 USD NYSE -3,89%
SMN PRP GRP REIT
213,300 USD NYSE +1,67%
SOUTHERN CO
94,090 USD NYSE +1,69%
SPACEX
176,3083 USD NASDAQ -8,09%
STAG INDL REIT
37,710 USD NYSE +1,18%
STEEL DYNAMICS
252,0600 USD NASDAQ -6,69%
STNLY BLCK&DECK
86,840 USD NYSE +5,30%
TARGA RESOURCES
260,895 USD NYSE 0,00%
TERRENORLTY REIT
64,290 USD NYSE +0,64%
TRANSMEDICS GRP
80,0800 USD NASDAQ +9,37%
TRAWS PHARMA
0,7664 USD NASDAQ -4,02%
TTM TECHNOLOGIES
215,0100 USD NASDAQ +6,07%
VENTAS REIT
82,260 USD NYSE +0,13%
VOR RLT REIT-SBI
37,970 USD NYSE +4,13%
WELLTOWER REIT
207,570 USD NYSE +0,45%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 16:57:41.

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