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Selon une source, les banquiers de SpaceX se préparent à une éventuelle émission obligataire de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte au paragraphe 2, des précisions aux paragraphes 4 à 6) par Nupur Anand

Les banquiers de SpaceX s'apprêtent à rencontrer des investisseurs dès la semaine prochaine pour discuter d'une émission obligataire d'au moins 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a déclaré jeudi une source proche du dossier, alors que la société d'Elon Musk, récemment introduite en bourse, cherche à lever des fonds pour financer une expansion ambitieuse et très coûteuse dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les ambitions de SpaceX en matière d’IA ont un coût élevé, nécessitant des dizaines de milliards de dollars d’investissements dans des centres de données, du matériel informatique et des infrastructures électriques.

Le montant de l’émission n’est pas encore fixé et pourrait évoluer, a précisé la source.

Le produit de cette émission obligataire servirait à refinancer un prêt relais de 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars arrivant à échéance en septembre de l’année prochaine, selon Bloomberg News, qui avait annoncé cette information plus tôt dans la journée de jeudi.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni ce financement relais et devraient mener à bien cette opération, a rapporté Bloomberg.

La société a contracté ce prêt en début d’année, un mois après l’acquisition par SpaceX de xAI, la start-up d’IA d’Elon Musk, selon le dossier d’introduction en bourse de SpaceX.

La valorisation de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA, a dépassé les 2.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars après son entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq la semaine dernière. Ses actions ont grimpé en flèche lors de leurs deux premiers jours de cotation avant de céder une partie de leurs gains, les investisseurs s’interrogeant sur la justification de cette valorisation élevée au regard de son coûteux pari sur l’IA.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

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