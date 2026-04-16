information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 13:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CME Group, M&T Bank, PNC Financial Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont CME Group, M&T Bank et PNC Financial Services.

FAITS MARQUANTS

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 266 à 271 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 235 à 240 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 277 $ contre 271 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 265 dollars, contre 235 dollars auparavant

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 12 $ auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 362 $ contre 357 $

* American Tower Corp. AMT.N : Barclays réduit l'objectif de prix à 195 $ contre 200 $ auparavant

* American Water AWK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 138$ contre 140

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 185 à 190 dollars

* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel relève le cours cible à 116 $ contre 94 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 200 dollars

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 10,4 $ à 18 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 750 $ contre 925 $

* Bank of America BAC.N : Evercore ISI relève le cours cible à 61 $ contre 55 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies augmente le prix cible à 65$ de 60

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours à 64 $, contre 63 $ auparavant

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 59 $ contre 53 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 61 $ contre 57 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible de 12 $ à 12,5 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Citigroup augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 83 $ contre 84 $

* BP BP.N : TD Cowen réduit le prix cible à 44 $ contre 46 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 98 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Calix Inc CALX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 81 $ à 84 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 69 $ à 77 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 124 à 130 dollars

* Ciena CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 355,00 $ à 550,00 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 550 $ de 380 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel relève le cours cible de 163 $ à 175 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le cours cible de 95 $ à 96 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève le cours cible de 310 $ à 335 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le cours cible de 266 $ à 271 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : Stifel relève l'objectif de cours à 1819 $ contre 1611 $

* Corning GLW.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 175 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho relève le cours cible de 1 065 $ à 1 100 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 140$ de 155

* Datadog Inc DDOG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 140 à 120 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 205 $ contre 165 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays relève le prix cible de 182 à 189 dollars

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 24

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit le prix cible de 37 à 33 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 29 $ contre 32 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit le cours cible à 45 $ contre 55 $

* Emcor Group Inc EME.N : Stifel relève le cours cible à 901 $ contre 814 $

* Equifax Inc EFX.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 222 $

* Equillium Inc EQ.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 6 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup augmente le prix cible de 1 070 $ à 1 200 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève le prix cible de 1020 à 1109 dollars

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 72$ de 65

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Everpure Inc PSTG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 105

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 150 $ à 148 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan augmente le prix cible à 355 $ contre 345 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 1 416 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 55 $ à 56 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 84 $ contre 75 $ auparavant

* Flywire Corp FLYW.O : BTIG relève l'objectif de cours de neutre à achat

* FS KKR Capital Corp FSK.N : KBW réduit l'objectif de cours à 11$ contre 15

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 à 1 150 dollars

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 9$ contre 12

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup augmente le prix cible à 45 $ contre 38 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Henry Schein Inc HSIC.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Hershey HSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 220 $ à 205 $

* Hilton Grand Vacations, Inc. HGV.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 47$ contre 49

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays augmente le prix cible à 363$ de 350

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 485 $ à 350 $

* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays réduit le prix cible de 200 à 197 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies augmente le prix cible de 150 à 166 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Stephens initie avec une note de surpondération

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Stephens initie avec un objectif de prix de 88

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 60 $ contre 36 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 59 $ contre 48 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 54 $

* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan ramène le cours cible de 133 à 113 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 245 $ à 250 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 225 $ à 250 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 236 $, contre 228 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 213 à 227 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le prix cible de 240 à 260 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève le prix cible de 205 $ à 225 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities relève le prix cible de 205 $ à 230 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Wells Fargo relève l'objectif de 225 $ à 250 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 200 dollars

auparavant

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 234 à 255 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 170

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 125 $ à 137 $

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de prix de 14

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 32 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible de 300 à 360 dollars

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 65 $ contre 68 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel augmente le prix cible de 60 $ à 77 $

* LP Building Solutions LPX.N : RBC ramène le cours cible de 104 à 90 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 255 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 240 $, contre 235 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC augmente le prix cible à 225 $, contre 220 $ auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Stifel relève l'objectif à 300 $ contre 255 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 372 $ contre 356 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours de 120 à 140 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan ramène le cours cible de 346 $ à 386 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 63 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 22 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Meta META.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 70 $ pour le porter à 780

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit le cours cible de 610 $ à 540 $

* Mindwalk Holdings Corp HYFT.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 93 $ à 97 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève l'objectif de cours à 1500 $ contre 1300 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 219 à 230 dollars

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 225 $ contre 220 $

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours de 210 à 218 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 200 $ contre 189 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève le cours cible de 450 $ à 550 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 305 à 351 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 110$ de 125

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Texas Capital Securities initie avec PT $8.6

* Noble Corporation Plc NE.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 42 à 50 dollars

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 213 $ contre 197 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 7700 $ à 7100 $

* Okta Inc OKTA.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 228 $ contre 217 $

* Olin Corp OLN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 30$ contre 26

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho passe de surperformant à neutre; réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $ auparavant

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Piper Sandler relève le cours cible à 63 $ contre 59 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Stephens relève le cours cible à 60 $ contre 57 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève le cours cible de 271 à 277 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 255 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 253 $ contre 247 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 234 $ à 245 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel relève le cours cible de 56 $ à 62 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC relève le cours cible de 114 $ à 119 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO augmente le cours cible de 208 $ à 221 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le cours cible de 210 $ à 208 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup relève le prix à acheter de neutre

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; abaisse le cours cible à 140 $ contre 185 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel augmente le prix cible de 647 $ à 654 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 15$ contre 25

* Ralph Lauren RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 450,00 $ à partir de 400,00 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 76 $

* Reliance, Inc. RS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 323 $ à 330 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève le prix cible à 175 $, contre 156 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : Stifel ramène le cours cible de 420 à 400 dollars

* Saia Inc SAIA.O : Stifel augmente le prix cible de 352 $ à 381 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 212 à 244 dollars

* ServiceNow NOW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 135 $ contre 180 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird réduit le prix cible à 125 $ de 175

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible à 140 $ de 185

* ServiceNow Inc NOW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 175 $ à 125 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel augmente le prix cible à 500$ de 450

* Smartstop Self Storage Reit, Inc. SMA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Snap Inc SNAP.N : BMO augmente le prix cible à 15$ de 13

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 196 à 207 dollars

* Sun Communities SUI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 138 $ contre 145 $

* Sun Communities SUI.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28$ contre 40

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 80$ contre 85

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève le cours cible de 315 à 400 dollars

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 220 $ à 200 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 215 $ à 218 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 170 $ contre 190 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible à 142$ de 140

* TransUnion TRU.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; prix cible 80

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 12,50 $ à 11 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays augmente le prix cible de 8 $ à 11 $

* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley prend en charge la couverture avec une note de pondération égale; PT $74

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan augmente le prix cible de 320 $ à 400 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 147 $ à 144 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel augmente le prix cible à 232 $ contre 206 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 160$ contre 170