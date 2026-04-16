États-Unis: Recul inattendu de la production industrielle en mars

Entreprises de fabrication à South Bend
La production industrielle aux États-Unis a reculé de façon inattendue en mars, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.
La Réserve fédérale a fait état d'une baisse de 0,5% de la production industrielle, après +0,2% en février.
Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1% de la production en mars.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
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