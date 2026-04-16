Google et le Pentagone discutent d'un accord secret sur l'IA, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du Pentagone au paragraphe 4)

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, négocie un accord avec le ministère de la Défense qui permettrait au Pentagone de déployer ses modèles d'IA Gemini dans des contextes classifiés, a rapporté The Information jeudi, citant deux personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Les deux parties discutent d'un accord qui permettrait au Pentagone d'utiliser l'IA de Google pour toutes les utilisations légales, selon le rapport.

Au cours des négociations, Google a proposé d'ajouter une clause à son contrat avec le ministère afin d'empêcher que son IA ne soit utilisée pour la surveillance de masse nationale ou pour des armes autonomes sans contrôle humain approprié, a rapporté The Information.

Le Pentagone continuera à déployer des capacités d'IA d'avant-garde par le biais de partenariats industriels solides à tous les niveaux de classification, a déclaré un responsable du Pentagone, sans confirmer les discussions avec Google.

Alphabet n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Un accord avec le Pentagone aidera Alphabet à élargir ses liens avec le gouvernement, alors que les États-Unis intègrent agressivement l'intelligence artificielle dans leurs processus afin de réduire les coûts et d'accélérer le travail administratif.

Le président américain Donald Trump a ordonné au département de se rebaptiser "Département de la guerre", un changement qui nécessitera une action du Congrès.