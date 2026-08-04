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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cloudflare, Replimune Group, Walmart
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 09:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cloudflare, Replimune Group et Walmart.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 dollars à

370 dollars

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 dollars à 290 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver

»

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « En ligne avec le

marché » à « Surperformance »

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « Surperformance » à « En ligne

avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20,00 dollars à 27,50 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 dollars à 370 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 dollars à 22 dollars

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 dollars à 190 dollars

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 dollars à 210 dollars

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 149 dollars à 159 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler passe de « Surpondérer » à « Neutre »

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 dollars à 34 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « Surperformance » à « En ligne avec le secteur »

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 dollars à 34 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 269 dollars à 292 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 dollars à 67 dollars

* Cigna CI.N : Jefferies passe de « Acheter » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 336 dollars à 307 dollars

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 dollars à 95 dollars

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 dollars à 290 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « Surpondérer »; objectif de cours: 151 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 250 dollars à 295 dollars

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : KBW relève son objectif de cours de 67 dollars à 70 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 207 dollars à 196 dollars

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 dollars à 19 dollars

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 dollars à 275 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 dollars à 193 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 dollars à 100 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 dollars à 55 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 dollars à 60 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 dollars à 59 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 dollars à 60 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 45 dollars à 60 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 dollars à 62 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 252 dollars à 280 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 dollars à 276 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 301 dollars à 310 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 258 dollars à 273 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 dollars à 300 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 78 dollars à 95 dollars

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 300,00 dollars à 309,00 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 dollars à 102,5 dollars

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 dollars à 340 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 dollars à 388 dollars

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 dollars à 270 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 dollars à 152 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179,5 dollars à 185,5 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 dollars à 245 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 dollars à 200 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 dollars à 80 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 dollars à 215 dollars

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 dollars à 241 dollars

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « En ligne avec le marché » à « Surperformance »

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 dollars à 17 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « Neutre »; objectif de cours: 17 dollars

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 6,50 dollars à 6,75 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 76 dollars à 72 dollars

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 dollars à 282 dollars

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176,5 dollars à 187 dollars

* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 39 dollars

* Tempus AI Inc TEM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 dollars à 70 dollars

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 dollars à 120 dollars

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 dollars à 140 dollars

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 75 dollars à 88 dollars

* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66,00 dollars à 54,00 dollars

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 577 dollars à 570 dollars

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 dollars à 550 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « Surperformance » à « En ligne avec le marché »

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 dollars à 160 dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 09:23:55.

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