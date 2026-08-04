Incendies aux Etats-Unis: un suspect arrêté, les pompiers luttent pied à pied

Une statue de la Vierge Marie près des ruines d'une maison détruite par le feu à Spokane (Etats-Unis) le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )

Les autorités américaines ont annoncé lundi l'arrestation d'un homme soupçonné d'être à l'origine du principal incendie ravageant le Nord-Ouest des Etats-Unis, contre lequel les pompiers continuent de lutter pied à pied.

Attisé par la sécheresse et des températures caniculaires, le feu sévit depuis ce week-end dans l'Etat de Washington.

Aucun mort n'est à déplorer pour l'instant mais les flammes ont rasé des quartiers entiers de la ville de Spokane et forcé plus de 65.000 personnes à évacuer.

Un homme de 37 ans a été arrêté et placé en détention provisoire, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie d'Old Trails, le plus important des trois sinistres en cours, a indiqué lundi le chef de la police du comté de Spokane, John Nowels.

Interpellé une première fois samedi puis relâché, il a été réarrêté après que les enquêteurs ont fait le lien avec le sinistre. Un témoin avait auparavant affirmé l'avoir vu agenouillé dans l'herbe sur le lieu de départ du feu.

"Il avait sur lui des allumettes étanches et un briquet en butane lorsqu'il a été interpellé", a déclaré John Nowels, chef de la police du comté de Spokane, lors d'une conférence de presse.

Le pyromane présumé, Aaron Farnacci, a déjà été condamné pour homicide involontaire dans l'Arizona, a-t-il précisé.

Selon un bilan provisoire établi par les autorités après des survols aériens de la région, les incendies, propagés par des vents violents, ont détruit entre 700 et 1.100 bâtiments à Spokane.

Sur place, les habitants sont catastrophés face aux maisons réduites en cendres, dont il ne reste souvent que la cheminée.

"Zone de guerre"

"C'est simplement déchirant", a confié à l'AFP Geoff Beadles, qui a dû évacuer son foyer dans l'urgence avec sa fiancée et leurs deux chiens. "En roulant dans le quartier et en voyant toutes ces maisons, c'est l'une des choses les plus déchirantes que j'aie vues de ma vie."

Les quartiers touchés ressemblent à "une zone de guerre" et la situation "est encore très dangereuse", a averti lundi le major général Gent Welsh, de la Garde nationale de l'Etat de Washington.

Aucun des trois incendies qui menacent Spokane, ville de 230.000 habitants située à quatre heures de route de Seattle, n'est pour l'instant contenu.

Une moto calcinée gît dans les ruines fumantes d'une habitation de Spokane (Etats-Unis) le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )

Les pompiers espèrent que la baisse momentanée des températures et des vents va leur permettre de progresser. Mais le mercure doit à nouveau grimper d'ici la fin de semaine, ce qui inquiète les autorités.

La maire de Spokane, Lisa Brown, a appelé les habitants qui souhaiteraient rentrer chez eux à la "patience".

"Cela pourrait prendre des semaines, selon l'emplacement de votre maison et de votre propriété", a-t-elle insisté.

Les autorités tentent d'entrer en contact avec 14 personnes qu'elles n'ont pas encore réussi à joindre par téléphone, a expliqué le shérif Nowels. Elles ne sont pas considérées comme disparues à ce stade.

"Saison des feux exceptionnelle"

Une voiture calcinée devant les ruines d'une maison rasée par les flammes, à Spokane, dans l'Etat de Washington, le 2 août 2026 ( AFP / Erick DOXEY )

Comme le reste de l'Ouest américain, l'Etat de Washington est aux premières loges du changement climatique.

Ce désastre, "le plus destructeur de l'histoire de l'Etat de Washington", intervient après "l'un des hivers les plus chauds enregistrés dans l'Est de l'Etat", a souligné Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l'université UCLA.

La catastrophe correspond à "un schéma récurrent que nous observons encore, encore et encore", a observé le climatologue, en comparant la situation de Spokane aux incendies actuels en France et en Espagne, ou à ceux de Los Angeles l'an dernier et Hawaï en 2023.

"Il est franchement frustrant de voir ce scénario continuer à se répéter sans cesse d'une manière aussi néfaste pour tant de personnes", a-t-il regretté.

L'Etat de Washington subit actuellement 16 grands incendies qui ont ravagé plus de 106.000 hectares, a rappelé lundi David Upthegrove, directeur du Département des ressources naturelles de l'Etat.

"C'est une saison des feux exceptionnelle" dans l'Etat et plus largement dans le Nord-Ouest américain, a-t-il insisté.

L'Oregon voisin subit actuellement plus d'une trentaine d'incendies majeurs, qui ont ravagé plus de 405.000 hectares en deux semaines et provoqué l'évacuation de milliers d'habitants de zones rurales.

Le gouverneur de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, a déclaré l'état d'urgence et réclamé des aides d'urgence au gouvernement fédéral pour faciliter les secours, l'enlèvement des débris, l'hébergement des personnes évacuées et les soins.

Des habitations détruites par les flammes à Spokane, dans l'Etat de Washington, le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )

Depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump a plusieurs fois menacé de couper ou de limiter ces aides aux Etats démocrates qui n'appliquent pas ses politiques, notamment en matière d'immigration.