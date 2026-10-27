TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Clearwater Paper, Molina Healthcare, Qualys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Clearwater Paper, Molina Healthcare et Qualys.
POINTS FORTS
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec
le marché »
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Ollie'S Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $
* Qualys QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 1st Source Corporation SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Abbott ABT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Acnb Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Agilysys AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $
* Airbnb ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* Almonty Industries ALM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* American Express Company AXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $
* Amkor Technology AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $
* Amkor Technology AMKR.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 53 $
* Amkor Technology AMKR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* Amkor Technology AMKR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 55 $
* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 124 $
* Ares Management Corporation ARES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 130 $
* Arrivent Biopharma AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $
* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »
* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Associated Banc-Corp ASB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* AT&T T.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Badger Meter BMI.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Beacon Financial Corporation BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 28 $
* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Blue Owl Capital OWL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »
* Burlington Stores BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 365 $ à 344 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 715 $ à 725 $
* Cadence Design Systems CDNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $
* Cadence Design Systems CDNS.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $
* Cadence Design Systems CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Caredx CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $
* Caris Life Sciences CAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $
* Centuri Holdings CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS relève son objectif de cours de 123 $ à 134 $
* Chemung Financial Corp CHMG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $
* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 145 $ à 147 $
* City Holding Co CHCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $
* Clearway Energy CWEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Cnb Financial Corp CCNE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Cognizant CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51 $ à 70 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 157 dollars
* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 368 $ à 374 $
* Coreweave CRWV.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 75 $
* Dariohealth Corp DRIO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $
* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $
* Dycom Industries Inc DY.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Perform »
* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Dyne Therapeutics DYN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $
* eBay EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 131 $
* Elevance Health ELV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 473 $ à 492 $
* Energous Corp WATT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 $
* Epam Systems EPAM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $
* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $ à 78 $
* EQT Corporation EQT.N : Stephens relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $
* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $
* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $
* Evergy EVRG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 97 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 063 $ à 986 $
* Ferguson Enterprises FERG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $
* First Bancorp FBP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Flagstar Bank National Association FLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Flagstar Bank National Association FLG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Forgent Power Solutions FPS.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 $
* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »
* Fulton Financial Corporation FULT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Stephens relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* Guardant Health GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $
* Hbt Financial Inc HBT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Hbt Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Heartland Express HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Hexcel Corporation HXL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
* HF Sinclair DINO.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 152 $
* Hubspot HUBS.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Hubspot HUBS.N : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $
* Idexx Laboratories IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 670 $ à 627 $
* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 33 $
* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 31 $
* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,50 $ à 31 $
* JetBlue Airways Corp. JBLU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 184 $ à 158 $
* Kforce KFRC.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $
* Kinder Morgan KMI.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 109 $
* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $
* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $
* Life Time Group Holdings LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $
* Lifestance Health Group LFST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,50 $
* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 25 $
* Lkq Corp LKQ.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Raymond James relève sa recommandation de « performance conforme au marché » à « surperformance »
* Mama's Creations MAMA.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 19 $
* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $
* Meta META.O : New Street Research relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $
* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $
* Miami International Holdings MIAX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $
* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 540 $ à 630 $
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Moderna MRNA.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Moelis & Company MC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Mosaic Co MOS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformance »
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $
* Natera NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 320 $ à 430 $
* Nb Bancorp Inc NBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Newmont NEM.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 148 $
* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 54 dollars
* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 204 $ à 163 $
* Occidental Petroleum OXY.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 69 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $
* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Ovintiv OVV.N : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec une note « surperformer »
* Ovintiv OVV.N : La Banque Nationale du Canada réitère son objectif de cours à 95 $
* Palantir Technologies PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $
* Paycom Software PAYC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 279 $
* Paycom Software PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 300 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 208 $
* PBF Energy PBF.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 94 $
* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 144 $ à 127 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Ppl Corp PPL.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 $
* Primis Financial Corp FRST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $
* Qualys QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 945 $ à 960 $
* Rambus RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $
* Rapid7 RPD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $
* Revolve Group RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW relève son objectif de cours de 12,5 $ à 13 $
* River City Bank RCBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 61 dollars
* River City Bank RCBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $
* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 258 $
* Sharkninja SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Simpson Manufacturing Co SSD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $
* Simpson Manufacturing Co SSD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »
* SpaceX SPCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $
* Surgery Partners SGRY.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $
* Surgery Partners SGRY.O : Stonex abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $
* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 368 $ à 330 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 387 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $
* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $
* The Greenbrier Companies GBX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* The TJX Companies TJX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $
* TPG Inc TPG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $
* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $
* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 529 $ à 531 $
* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 526 $ à 487 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 124 $ à 120 $
* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $
* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Stephens relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17,5 $
* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,75 $ à 4,5 $
* Varonis Systems VRNS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49,75 $
* Varonis Systems VRNS.O : Stephens passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Verizon VZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Verizon VZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $
* Verizon Communications VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Waste Connections WCN.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Waste Connections WCN.TO : UBS relève son objectif de cours de 278 $CA à 301 $CA
* Wave Life Sciences Ltd WVE.O : Jones Trading abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Xencor XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $
* Xencor XNCR.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 43 $
* Xencor XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $
* Xencor XNCR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $
* Zoetis Inc ZTS.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer