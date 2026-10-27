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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Clearwater Paper, Molina Healthcare, Qualys
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 18:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Clearwater Paper, Molina Healthcare et Qualys.

POINTS FORTS

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Qualys QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1st Source Corporation SRCE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Abbott ABT.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Acnb Corp ACNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Agilysys AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 118 $ à 135 $

* Airbnb ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Almonty Industries ALM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* American Express Company AXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Amkor Technology AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $

* Amkor Technology AMKR.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 53 $

* Amkor Technology AMKR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Amkor Technology AMKR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 55 $

* Apollo APO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 124 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO abaisse son objectif de cours de 134 $ à 130 $

* Arrivent Biopharma AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Associated Banc-Corp ASB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* AT&T T.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Badger Meter BMI.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Beacon Financial Corporation BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 28 $

* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Blue Owl Capital OWL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* Burlington Stores BURL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 365 $ à 344 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 715 $ à 725 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Caredx CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Caris Life Sciences CAI.O : BTIG relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Centuri Holdings CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS relève son objectif de cours de 123 $ à 134 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 145 $ à 147 $

* City Holding Co CHCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Clearway Energy CWEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Cnb Financial Corp CCNE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Cognizant CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51 $ à 70 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 157 dollars

* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 324 $ à 345 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 368 $ à 374 $

* Coreweave CRWV.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 75 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « Perform »

* Dynatrace Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Dyne Therapeutics DYN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* eBay EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 131 $

* Elevance Health ELV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 473 $ à 492 $

* Energous Corp WATT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 15 $

* Epam Systems EPAM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $ à 78 $

* EQT Corporation EQT.N : Stephens relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Evergy EVRG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 97 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 063 $ à 986 $

* Ferguson Enterprises FERG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* First Bancorp FBP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Flagstar Bank National Association FLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Flagstar Bank National Association FLG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Forgent Power Solutions FPS.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 $

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Stephens relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* Guardant Health GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Hbt Financial Inc HBT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Heartland Express HTLD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Hexcel Corporation HXL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* HF Sinclair DINO.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 152 $

* Hubspot HUBS.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Hubspot HUBS.N : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 670 $ à 627 $

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Innovex International Inc INVX.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 33 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 31 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32,50 $ à 31 $

* JetBlue Airways Corp. JBLU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 184 $ à 158 $

* Kforce KFRC.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Kinder Morgan KMI.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* KKR KKR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 109 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Life Time Group Holdings LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $

* Lifestance Health Group LFST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,50 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 25 $

* Lkq Corp LKQ.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Raymond James relève sa recommandation de « performance conforme au marché » à « surperformance »

* Mama's Creations MAMA.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 19 $

* Match Group MTCH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Meta META.O : New Street Research relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 540 $ à 630 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Moderna MRNA.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Moelis & Company MC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Surperformance »

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Natera NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Nb Bancorp Inc NBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Newmont NEM.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 149 $ à 148 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 54 dollars

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 204 $ à 163 $

* Occidental Petroleum OXY.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 69 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Ovintiv OVV.N : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec une note « surperformer »

* Ovintiv OVV.N : La Banque Nationale du Canada réitère son objectif de cours à 95 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $

* Paycom Software PAYC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 279 $

* Paycom Software PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 300 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 208 $

* PBF Energy PBF.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 94 $

* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 144 $ à 127 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Ppl Corp PPL.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Qualys QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 235 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 945 $ à 960 $

* Rambus RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Rapid7 RPD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Revolve Group RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW relève son objectif de cours de 12,5 $ à 13 $

* River City Bank RCBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 61 dollars

* River City Bank RCBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 60 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 258 $

* Sharkninja SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Simpson Manufacturing Co SSD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $

* Simpson Manufacturing Co SSD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* SpaceX SPCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* SpaceX SPCX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Surgery Partners SGRY.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Surgery Partners SGRY.O : Stonex abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 86 $ à 87 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 368 $ à 330 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 387 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $

* The Greenbrier Companies GBX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* The TJX Companies TJX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* TPG Inc TPG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 529 $ à 531 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 526 $ à 487 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 124 $ à 120 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Stephens relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17,5 $

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,75 $ à 4,5 $

* Varonis Systems VRNS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49,75 $

* Varonis Systems VRNS.O : Stephens passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Verizon Communications VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Waste Connections WCN.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Waste Connections WCN.TO : UBS relève son objectif de cours de 278 $CA à 301 $CA

* Wave Life Sciences Ltd WVE.O : Jones Trading abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Xencor XNCR.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Xencor XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Xencor XNCR.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 43 $

* Xencor XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Xencor XNCR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

Véhicules électriques

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KKR & CO
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LIFESTANCE HLTH
13,1000 USD NASDAQ +0,31%
LIFTOFF MOBILE
17,1000 USD NASDAQ +2,09%
LKQ
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MACOM TECHNOLOGY
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MAMA'S CREATIONS
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MATCH GROUP
43,6900 USD NASDAQ -3,36%
META PLATFORMS
620,1900 USD NASDAQ -1,64%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ -0,24%
MID PENN BANCORP
34,3400 USD NASDAQ -0,19%
MIDLAND STS BANC
34,2400 USD NASDAQ +0,82%
MODERNA
207,9700 USD NASDAQ +4,59%
MOELIS & CO RG-A
55,900 USD NYSE +1,21%
MOLINA HEALTHCAR
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MOSAIC
18,795 USD NYSE +6,16%
MTRPLTN BANK HLD
96,640 USD NYSE -0,83%
NATERA
410,8200 USD NASDAQ +1,46%
NB BANCORP
22,6300 USD NASDAQ -1,65%
NEWMONT
112,650 USD NYSE +2,06%
NRG ENERGY
95,260 USD NYSE +1,74%
NW NAT HLDG
49,960 USD NYSE +0,04%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,720 USD NYSE -2,11%
OLLIE'S BARGAIN
84,7200 USD NASDAQ +0,57%
ORIC PHARMA
9,0000 USD NASDAQ +0,50%
OVINTIV
71,140 USD NYSE -1,92%
PALANTIR TECHNOLOGIES
198,7300 USD NASDAQ -0,06%
PAYCOM SOFTWARE
261,610 USD NYSE -2,44%
PAYLOCITY HOLDIN
170,0700 USD NASDAQ -3,62%
PBF ENER RG-A
73,580 USD NYSE -8,64%
PERFORMANCE FOOD
96,220 USD NYSE +0,60%
PPL
35,185 USD NYSE +0,76%
PRIMIS FINANCIAL
14,8400 USD NASDAQ +0,75%
PRINCIPAL FINANC
111,9800 USD NASDAQ +1,68%
Pétrole Brent
115,29 USD Ice Europ +0,95%
Pétrole WTI
101,14 USD Ice Europ +1,02%
QUALYS
227,9000 USD NASDAQ +1,22%
QUANTA SERVICES
578,835 USD NYSE +2,61%
RAMBUS
88,9100 USD NASDAQ -1,56%
RANGE RESOURCES
56,380 USD NYSE +5,27%
RAPID7
17,6000 USD NASDAQ -1,84%
REVOLVE GROUP-A
22,620 USD NYSE +2,79%
RITHM CAPI REIT
9,385 USD NYSE +1,84%
RIVER CITY BK
57,6800 USD NASDAQ +1,73%
ROSS STORES
230,0900 USD NASDAQ -1,72%
SHERWIN-WILLIAMS
325,900 USD NYSE -2,76%
SIERRA BANCP
42,9200 USD NASDAQ +1,47%
SIMPSON MANUFACT
192,640 USD NYSE +5,96%
SNR
197,670 USD NYSE -0,51%
SPACEX
148,5800 USD NASDAQ +1,14%
SPHERE ENTMT RG-A
114,780 USD NYSE +3,83%
SURGERY PARTNERS
23,3600 USD NASDAQ +0,47%
SYSCO
82,310 USD NYSE +0,22%
TAKE-TWO INTERACTIVE
201,2800 USD NASDAQ -1,02%
TALEN ENERGY
345,7300 USD NASDAQ +2,35%
TENABLE HLDGS
48,6500 USD NASDAQ +0,91%
TESLA
407,4600 USD NASDAQ +4,04%
THE CARLYLE GRP
38,5300 USD NASDAQ -0,57%
TJX COMPANIES
140,200 USD NYSE -2,44%
TPG RG-A
44,5800 USD NASDAQ -0,54%
UGI
39,270 USD NYSE +0,38%
UNITEDHEALTH GRO
410,610 USD NYSE -0,03%
US FOODS HOLDING
102,600 USD NYSE +1,16%
US PHYSICAL THER
87,480 USD NYSE -1,38%
USCB FIN HLDGS RG-A
20,0400 USD NASDAQ +1,52%
VALLEY NATL BANC
14,1700 USD NASDAQ +0,85%
VANDA PHARMA
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 18:51:09.

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