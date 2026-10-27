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Wall Street clôture en hausse, prises de bénéfices avant la Fed
information fournie par AFP 27/10/2026 à 21:14

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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, soutenue par une nouvelle vague d'achats à bon compte dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 1,18 %, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,60 % et le Dow Jones a grappillé 0,03%.

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