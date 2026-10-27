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Wall Street clôture en hausse avant la Fed
information fournie par AFP 27/10/2026 à 22:03

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Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, soutenue par une nouvelle vague d'achats à bon compte dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 1,18 %, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,60 % et le Dow Jones a grappillé 0,03 %.

"La chasse aux bonnes affaires est à l'oeuvre, (...) portée par les valeurs liées à l'IA, en particulier les semi-conducteurs et les géants technologiques", explique à l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Ces mêmes valeurs avaient enregistré de fortes pertes la semaine passée, plombées par des craintes autour des investissements massifs pour développer l'IA.

Le mastodonte Nvidia a ainsi gagné 0,90 % mardi, Amazon a progressé de 1,61 % et Apple de 0,93 %. Broadcom s'est envolé de 4,00 %.

Dans ce contexte de turbulences, les résultats d'Alphabet et Microsoft mercredi, puis d'Amazon jeudi, seront particulièrement scrutés.

Selon Patrick O'Hare, le marché profite aussi de "l'accalmie sur les prix du pétrole et de la baisse des taux obligataires" après leurs récents pics.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain était quasiment stable par rapport à la clôture lundi, évoluant autour de 4,99 % vers 20H45 GMT. Une semaine plutôt, il s'affichait à environ 5,12 %.

En parallèle, les investisseurs attendent la décision de la banque centrale américaine mercredi.

"Le marché part du principe (...) que la Fed, pour quelque raison que ce soit, ne sera probablement pas encline à relever ses taux à l'approche des élections" de mi-mandat, les législatives partielles du 3 novembre, estime M. O'Hare.

Les analystes tablent toutefois sur un nouveau resserrement avant la fin de l'année - en décembre - alors que l'inflation demeure tenace, alimentée par la flambée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

Les opérateurs espèrent aussi que le président de la Fed Kevin Warsh, réputé discret dans sa communication, livrera davantage d'indices sur le futur de la politique monétaire lors d'une conférence de presse prévue à 18H30 GMT.

Côté entreprises, la saison des résultats bat son plein.

L'action du constructeur aéronautique Boeing a plongé de 10,71 % à 168,14 dollars, un plus bas depuis avril 2025, pénalisée par des perspectives de production décevantes concernant le 737 MAX, son avion vedette, du fait principalement de problèmes d'approvisionnement.

Lors d'une audioconférence avec des analystes consacrée aux résultats du troisième trimestre, le PDG Kelly Ortberg a précisé que le rythme de 52 appareils par mois ne serait pas atteint avant le second semestre 2027.

Le géant des boissons Coca-Cola (-1,63 % à 91,18 dollars) a été boudé, malgré une révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a enregistré au troisième trimestre des performances globalement meilleures qu'attendues par le marché, mais la demande en Amérique du Nord est ressortie en baisse.

La compagnie aérienne JetBlue (+18,99 % à 2,82 dollars) a été propulsée, portée par des commentaires de sa directrice soulignant qu'une demande robuste pour les voyages permettait de compenser en partie l'envolée des coûts du carburant au troisième trimestre.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ +1,19%
AMAZON.COM
253,1000 USD NASDAQ +1,61%
APPLE
347,1000 USD NASDAQ +0,93%
BOEING CO
168,160 USD NYSE -10,67%
COCA-COLA CO
91,185 USD NYSE -1,64%
JETBLUE AIRWAYS
2,8200 USD NASDAQ +18,99%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ -0,24%
NVIDIA
217,9400 USD NASDAQ +0,90%
S&P GLOBAL
448,950 USD NYSE -0,36%
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