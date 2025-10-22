information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 12:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif 560

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 $ à 625 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* AES Corp. AES.N : Barclays relève le cours cible de 14 $ à 15 $

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 75 $ à 95 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Alector Inc ALEC.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 111 $

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays relève le prix cible de 128 à 134 dollars

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays réduit le prix cible de 37 $ à 28 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le cours cible à 116 $ contre 118 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Brinker International EAT.N : Barclays ramène le prix cible de 170 à 145 dollars

* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N : Barclays relève le cours cible de 31 $ à 35

$

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible de 257 $ à 271 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 255 $

auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève le prix cible de 235 à 237 dollars

* Capitol Federal Financial CFFN.O : Piper Sandler prend une note neutre; objectif de 7

$

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

cible 560

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW augmente le prix cible de 53 $ à 55 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays réduit le prix cible de 74 $ à 64 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 66 $ à 77 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 43 $

contre 53 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Susquehanna augmente le prix cible à 155$ de 140

* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève le cours cible à 82 $ contre 78 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève le cours cible de 78 à 82 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible de 83 à 84 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 à 81 dollars

* Coherent Corp COHR.N : Susquehanna relève le cours cible de 120 à 150 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible de 107 à 105 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies relève le cours cible de 230 à 245 dollars

* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 270 dollars

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 250 $ à 260 $

* Danaher Corp DHR.N : Barclays relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix

de 542 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 29 $

* Dominion Energy D.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 150

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 65 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 125 dollars

* Edison International EIX.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 69 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève le prix cible de 370 à 401 dollars

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays réduit le prix cible de 395 $ à 385 $

* Entergy ETR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 111 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 275 $ à 272 $

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 272 $ à 260 $

* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève le cours cible de 54 à 60 dollars

* Exelon Corp EXC.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 53 $

à 60 $

* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $, contre 24 $

auparavant

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG relève le cours cible de 35 à 50 dollars

* Gartner Inc. IT.N : Barclays ramène son objectif de cours à 270 dollars, contre 320

dollars auparavant

* Gartner Inc. IT.N : Barclays ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* General Motors GM.N : Barclays augmente le prix cible à 85$ de 77

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66$ de 48

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 86 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 92 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 $ à 90 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup relève le prix cible de 62 $ à 70 $

* H2O America HTO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours à 30$ contre 23

* Halliburton HAL.N : HSBC relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $

auparavant

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Susquehanna relève le prix cible de 27 à 29 dollars

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 465 $ contre

375 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $24

* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 76 $

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $ contre 80 $

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Idacorp Inc IDA.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 157

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna relève le cours cible de 180 à 235 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève le cours cible de 550 $ à 560 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 625$ contre 605

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 600 $

contre 593 $ auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève le prix cible de 595 $ à 610 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC augmente le prix cible de 615 $ à 625 $

* Jack in the Box Inc. JACK.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 32 $

* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève le cours cible de 18 à 23 dollars

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 75 à 67 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 65 $ à 85 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le cours cible de 140 à 190 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 à 240 dollars

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit le prix cible de 247 $ à 244 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 25$ contre 30

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible de 25 à 23 dollars

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 360 à 362 dollars

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève le cours cible de 680 $ à 682 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève le cours cible de 94 $ à 96 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève le cours cible de 108 à 109 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 1275 $ contre 1300 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 1500 $ à 1400 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 98

* Nisource, Inc. NI.N : Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève le cours cible de 585 $ à 640 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible de 53

* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le prix cible de 24 $ à 28 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson relève le prix cible de 5 $ à 90 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 108 dollars

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays relève le cours cible de 136 à 139 dollars

* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une

note d'achat; objectif de 33 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays réduit le prix cible de 120 à 118 $

* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 175 $ contre 182 $

* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; objectif de cours de

52

* Portland General Electric Company POR.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à

47 $

* PPL Corp PPL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 44 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 102 $

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup relève le cours cible de 140 à 145 dollars

* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 98

* PTC Inc PTC.O : Baird relève le cours cible de 242 $ à 255 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 à

87 dollars

* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup réduit le prix cible à 135 $ contre 143 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 136 $ contre 123 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève le cours cible à 200 $ contre 190 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours cible de 190 à 195 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible à 180 $, contre 60 $ auparavant

* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 106

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1 234 $ à 1 243 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 115 $ contre 160 $

* Southern Co SO.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Spire Inc SR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 99

* Starbucks Corp. SBUX.O : Barclays réduit le prix cible de 115 $ à 95 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 180 $

* Stratégie MSTR.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 485

* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève le prix cible de 443 $ à 453 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60$ contre 55

* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène le cours cible de 10 à 8 dollars

* T1 Energy Inc TE.N : BTIG relève le cours cible de 3 à 7 dollars

* Tempus AI Inc TEM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 $ contre 70

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève le cours cible de 213 à 235

dollars

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit son objectif de cours à 14$ contre 15

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit le prix cible à 28 $ contre 34 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le cours cible à 226 $ contre 236 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible à 180 $ contre 185 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192 $

auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 210 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays réduit le prix cible à 187 $ contre 189 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays réduit le prix cible de 62 $ à 50 $

* la société Wendy'S WEN.O : Barclays réduit le prix cible de 11 à 9 dollars

* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 218 $ contre 212 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars

* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de 1152 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners relève le cours cible à 276 $, contre

262 $ auparavant

* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 97 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

136 $

* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible de 440 à 330 $

* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 96 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $

* Yum! Brands Inc. YUM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 164 $