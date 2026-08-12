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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cardinal Health, Lumentum Holdings, Public Storage
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 17:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cardinal Health, Lumentum Holdings et Public Storage.

POINTS FORTS

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165,00 $ à 1 280,00 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 379 $ à 374 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 261 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : UBS relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer

»

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 6,5 $ à 10,5 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* AECOM ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 73 $

* AECOM ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 84 $

* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 103 $ à 95 $

* AECOM ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 102 $ à 85 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BMO relève son objectif de cours de 78 $ à 86 $

* Agilent Technologies, Inc. A.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 160,00 $ à

175,00 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* AMC Global Media Inc AMCX.O : UBS relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 38,50 $ à

38,00 $

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $

* APA Corporation APA.O : Benchmark relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 574 $ à 408 $

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $

* Aramark ARMK.N : Stifel relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Aramark ARMK.N : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 71 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 106 $ à 93 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Aura Biosciences, Inc. AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12

$

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 306 $ à 316 $

* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

13 $ à 12 $

* Belite Bio, Inc BLTE.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 200 $ à 214 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 39 $

* Bicara Therapeutics Inc. BCAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 23 $

* Black Rock Coffee Bar, Inc. BRCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 18 $ à

13 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $

* Bumble Inc. BMBL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 3 $

* BXP BXP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 61 $ à 70 $

* California Resources Corporation CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 67 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Camden Property Trust CPT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à

118,00 $

* Cardiff Oncology, Inc. CRDF.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le

marché »

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : UBS relève son objectif de cours de 274 $ à 280 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 277 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 80 $

à 70 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 63 $ à 52

$

* Cargurus, Inc. CARG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* CAVA Group, Inc. CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* CAVA Group, Inc. CAVA.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* CAVA Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 171 $

* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Cloudflare NET.N : Argus Research relève son objectif de cours de 265 $ à 370 $

* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $

* Conocophillips COP.N : UBS relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Bernstein relève son objectif de cours de 67 $ à 74 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Baird relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 151 $ à 153 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 126 $ à 155 $

* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Curtiss-Wright CW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 827 $ à 801 $

* CVS Health Corporation CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $

* Definitive Healthcare DH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 3 $ à 1 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 152 $ à 200 $

* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

62,50 $ à 59,00 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 118 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Excelerate Energy, Inc. EE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 124 $ à 109 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : UBS relève son objectif de cours de 322 $ à 351 $

* Extra Space Storage Inc. (Maryland) EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 161 $

à 165 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 130 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 114 $

* GO Residential REIT GOu.TO : La Banque Nationale du Canada reprend sa couverture avec une note

« en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 9,5 $

* Growgeneration Corp GRWG.O : Alliance Global Partners relève sa recommandation de « conserver »

à « acheter »

* Growgeneration Corp GRWG.O : Alliance Global Partners relève son objectif de cours de 1,5 $ à

2,5 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Hemab Therapeutics Holdings Inc COAG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58

$

* Hemab Therapeutics Holdings Inc COAG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 55 $ à 64 $

* Hilton Worldwide HLT.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 344 $

* Idex Corporation IEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $

* Idex Corporation IEX.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à «

surperformer »

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 59 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 151 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : BMO relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Legend Biotech Corp. LEGN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 75 $ à 40 $

* Legend Biotech Corp. LEGN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en

ligne avec le marché »

* Legend Biotech Corporation LEGN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10

$

* Lightpath Technologies LPTH.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 15 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 281 $ à 262 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 232 $ à 231 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 900,00 $ à 1

000,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 380 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 1 100 $

à 1 000 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 1 280,00 $ contre 1

165,00 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 140 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 1 014 $ à 1

036 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours à 820 $ contre 800 $

* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; relève son

objectif de cours de 39 $ à 53 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 119 $

à 134 $

* Medline Inc. MDLN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Mercury Systems MRCY.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 126 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 141 $ à

152 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

155,00 $ à 147,00 $

* Middleby MIDD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 205 $ à 160 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen ajuste son objectif de cours de 47,5 $ à 48 $ pour

tenir compte d'une division par deux des actions

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 249 $ à 363,50 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Stephens relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Neurogene Inc. NGNE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 127 $ à 133 $

* Off. PENN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 19,00 $ à 20,00 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : TD Cowen relève son objectif de 101 $ à 106 $

* Progyny PGNY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 379 $ à 374 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 7 $ à 14 $

* Sagimet Biosciences Inc. SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 49 $ à

56 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* SES AI SES.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1,4 $ à 1,1 $

* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 295 $ à 400 $

* Spire Inc SR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 101 $ à 93 $

* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 12 $ à 13

$

* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Leerink Partners relève sa recommandation de «

sous-performance » à « en ligne avec le marché »

* Sun Communities Inc SUI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 135,00 $ à

126,00 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28,00

$ à 33,00 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 45 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 45 $

à 51 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Wedbush relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à 166 $

* Target Corp. TGT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110,00 $ à 124,00

$

* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver » et abaisse son objectif

de cours de 29 $ à 23 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : RBC relève son objectif de cours de 340 $ à 343 $

* Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 165 $ à 157

$

* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 151 $ à 141 $

* UDR, Inc. UDR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 44,50 $ à 42,00 $

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 38 $

* Urban Outfitters, Inc URBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 108 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 102 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Vor Biopharma Inc. VOR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 261 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 59 $

* Zura Bio Ltd ZURA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
56,9950 USD NASDAQ -2,54%
ABERCROMBIE FT RG-A
112,825 USD NYSE -4,43%
ACADIA PHARMA
29,5700 USD NASDAQ +0,54%
ACV AUCTIONS RG-A
7,875 USD NYSE +8,47%
AECOM
62,130 USD NYSE -7,28%
AFFIRM HLDG RG-A
73,6200 USD NASDAQ -4,02%
AGILENT TECH
148,210 USD NYSE -0,83%
AMC GLBL MEDIA RG-A
11,9100 USD NASDAQ +1,02%
AMER HOME REIT RG-A
33,795 USD NYSE -0,31%
APA
40,2850 USD NASDAQ -0,82%
APOGEE THERAP
134,5850 USD NASDAQ -0,08%
APPLOVIN RG-A
306,4000 USD NASDAQ -3,85%
ARAMARK
60,280 USD NYSE -0,36%
ARKO PETROLEUM RG-A
18,8150 USD NASDAQ +2,59%
AST SPCEMOBILE RG-A
73,6982 USD NASDAQ +2,89%
ATAI BECKLEY
7,2250 USD NASDAQ +0,21%
AURA BIOSCIS
7,6850 USD NASDAQ -4,42%
AXSOME THERAPEUT
214,8600 USD NASDAQ -0,42%
BAIN CAP SPC FIN
12,5700 USD NYSE -2,33%
BELITE BIO SP ADR
177,8700 USD NASDAQ +0,16%
BICARA THERAP
24,8200 USD NASDAQ +4,46%
BLACK ROCK CB RG-A
8,2300 USD NASDAQ +19,10%
BRIDGEBIO PHARMA
84,7100 USD NASDAQ +1,21%
BUMBLE RG-A
2,6000 USD NASDAQ -6,47%
BXP
67,890 USD NYSE +0,58%
CALIFORNIA RES
53,990 USD NYSE -0,31%
CALUMET
47,4800 USD NASDAQ +3,13%
CAMDEN REIT-SBI
108,735 USD NYSE +0,40%
CARDIFF ONCOLOGY
1,0200 USD NASDAQ -2,86%
CARDINAL HEALTH
236,875 USD NYSE -1,33%
CARDINAL INFRA RG-A
37,6300 USD NASDAQ -1,67%
CARGURUS-A
36,5700 USD NASDAQ +1,08%
CAVA GROUP
69,505 USD NYSE +14,24%
CLOUDFLARE RG-A
311,330 USD NYSE +1,44%
COGENT BIOSCIS
38,3300 USD NASDAQ -0,96%
CONOCOPHILLIPS
126,820 USD NYSE +0,71%
COREWEAVE
107,3800 USD NASDAQ +18,89%
CRESCENT CAP
11,1400 USD NASDAQ -2,62%
CUBESMART REIT
41,435 USD NYSE +1,46%
CURTISS-WRIGHT
727,745 USD NYSE +3,12%
CVS HEALTH
94,880 USD NYSE +1,48%
DEFNTV HEALTH RG-A
0,6508 USD NASDAQ +1,10%
DELEK US HLDGS
66,370 USD NYSE +3,83%
ENTEGRIS
161,0400 USD NASDAQ +7,21%
EQUITY LIFE REIT
63,760 USD NYSE -0,44%
EXCELERATE ENR RG-A
35,960 USD NYSE +1,64%
EXPEDIA GROUP
324,0550 USD NASDAQ +0,93%
EXTRA SP ST REIT
146,995 USD NYSE +0,31%
FAIR ISAAC
1 037,623 USD NYSE -0,11%
FIREFLY
26,4700 USD NASDAQ +0,42%
FLUTTER ENTMT
97,710 USD NYSE -1,40%
GROWGENERATION
1,8250 USD NASDAQ +22,48%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
89,700 USD NYSE +2,82%
HELIOS TECH
80,860 USD NYSE -0,39%
HEMAB THERAP
53,0750 USD NASDAQ +2,58%
HILTN WRLD HLDGS
324,265 USD NYSE +3,05%
HOME DEPOT
344,520 USD NYSE -2,81%
IDEX CORP
241,170 USD NYSE +1,63%
INTREPID POTASH
36,690 USD NYSE -0,46%
INTUITIVE SURGICAL
401,6700 USD NASDAQ +0,11%
JADE BIOSCIENCES
22,9200 USD NASDAQ +2,55%
JAZZ PHARMACEUTI
250,2150 USD NASDAQ +0,90%
KINETIK HLDGS RG-A
51,550 USD NYSE +0,92%
LAMARADVTSREIT RG-A
154,0500 USD NASDAQ +0,15%
LB PHARM
45,7300 USD NASDAQ +0,88%
LEGEND BIOTC SP ADS
20,5700 USD NASDAQ -5,77%
LENZ THER
5,4950 USD NASDAQ +5,47%
LIGHTPATH TECH-A
13,9232 USD NASDAQ +6,37%
LOWE'S COM
216,895 USD NYSE -1,91%
LUMENTUM HLDNGS
934,1700 USD NASDAQ +13,84%
MARINEMAX
52,250 USD NYSE -0,36%
MARRIOTT VCT WLD
117,900 USD NYSE +2,76%
MEDLINE RG-A
35,5100 USD NASDAQ +1,34%
MERCURY SYSTEM
112,0400 USD NASDAQ +2,65%
MICROSOFT
493,1550 USD NASDAQ -2,11%
MID-AMER AP REIT
132,410 USD NYSE +0,50%
MIDDLEBY CORP
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