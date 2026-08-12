TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cardinal Health, Lumentum Holdings, Public Storage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cardinal Health, Lumentum Holdings et Public Storage.
POINTS FORTS
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165,00 $ à 1 280,00 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 379 $ à 374 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 261 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $
* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : UBS relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer
»
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 6,5 $ à 10,5 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »
* AECOM ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 73 $
* AECOM ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 84 $
* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 103 $ à 95 $
* AECOM ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 102 $ à 85 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BMO relève son objectif de cours de 78 $ à 86 $
* Agilent Technologies, Inc. A.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 160,00 $ à
175,00 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* AMC Global Media Inc AMCX.O : UBS relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $
* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 38,50 $ à
38,00 $
* Amrize AG AMRZ.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $
* APA Corporation APA.O : Benchmark relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $
* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 574 $ à 408 $
* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $
* Aramark ARMK.N : Stifel relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $
* Aramark ARMK.N : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 71 $
* Arko Petroleum Corp APC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 106 $ à 93 $
* Ataibeckley Inc ATAI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $
* Ataibeckley Inc ATAI.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Aura Biosciences, Inc. AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12
$
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 306 $ à 316 $
* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de
13 $ à 12 $
* Belite Bio, Inc BLTE.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 200 $ à 214 $
* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 39 $
* Bicara Therapeutics Inc. BCAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 23 $
* Black Rock Coffee Bar, Inc. BRCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 18 $ à
13 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $
* Bumble Inc. BMBL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 3 $
* BXP BXP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 61 $ à 70 $
* California Resources Corporation CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 67 $
* Calumet, Inc. CLMT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Camden Property Trust CPT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à
118,00 $
* Cardiff Oncology, Inc. CRDF.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le
marché »
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : UBS relève son objectif de cours de 274 $ à 280 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 277 $
* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 80 $
à 70 $
* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 63 $ à 52
$
* Cargurus, Inc. CARG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $
* Cava Group, Inc. CAVA.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $
* Cava Group, Inc. CAVA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* CAVA Group, Inc. CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* CAVA Group, Inc. CAVA.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* CAVA Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 171 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $
* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Cloudflare NET.N : Argus Research relève son objectif de cours de 265 $ à 370 $
* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $
* Conocophillips COP.N : UBS relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Bernstein relève son objectif de cours de 67 $ à 74 $
* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Baird relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 151 $ à 153 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 126 $ à 155 $
* Crescent Capital Bdc, Inc. CCAP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Curtiss-Wright CW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 827 $ à 801 $
* CVS Health Corporation CVS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $
* Definitive Healthcare DH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 3 $ à 1 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 152 $ à 200 $
* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de
62,50 $ à 59,00 $
* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 118 $
* Everpure Inc P.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Excelerate Energy, Inc. EE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 124 $ à 109 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : UBS relève son objectif de cours de 322 $ à 351 $
* Extra Space Storage Inc. (Maryland) EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 161 $
à 165 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 130 $
* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »;
objectif de cours: 114 $
* GO Residential REIT GOu.TO : La Banque Nationale du Canada reprend sa couverture avec une note
« en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 9,5 $
* Growgeneration Corp GRWG.O : Alliance Global Partners relève sa recommandation de « conserver »
à « acheter »
* Growgeneration Corp GRWG.O : Alliance Global Partners relève son objectif de cours de 1,5 $ à
2,5 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Hemab Therapeutics Holdings Inc COAG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58
$
* Hemab Therapeutics Holdings Inc COAG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 55 $ à 64 $
* Hilton Worldwide HLT.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à «
acheter »
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 344 $
* Idex Corporation IEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $
* Idex Corporation IEX.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Intuitive Surgical ISRG.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à «
surperformer »
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 59 $
* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 151 $
* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : BMO relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $
* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Legend Biotech Corp. LEGN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 75 $ à 40 $
* Legend Biotech Corp. LEGN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en
ligne avec le marché »
* Legend Biotech Corporation LEGN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10
$
* Lightpath Technologies LPTH.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «
surpondérer »; objectif de cours: 15 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 281 $ à 262 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 232 $ à 231 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 900,00 $ à 1
000,00 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 380 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 1 100 $
à 1 000 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 1 280,00 $ contre 1
165,00 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 140 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 1 014 $ à 1
036 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours à 820 $ contre 800 $
* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; relève son
objectif de cours de 39 $ à 53 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 119 $
à 134 $
* Medline Inc. MDLN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Mercury Systems MRCY.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 126 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 141 $ à
152 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de
155,00 $ à 147,00 $
* Middleby MIDD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 205 $ à 160 $
* MongoDB, Inc. MDB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen ajuste son objectif de cours de 47,5 $ à 48 $ pour
tenir compte d'une division par deux des actions
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 249 $ à 363,50 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Stephens relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $
* Neurogene Inc. NGNE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Newmont NEM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 127 $ à 133 $
* Off. PENN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 19,00 $ à 20,00 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : TD Cowen relève son objectif de 101 $ à 106 $
* Progyny PGNY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 379 $ à 374 $
* Rapid7, Inc. RPD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 7 $ à 14 $
* Sagimet Biosciences Inc. SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 49 $ à
56 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Septerna, Inc. SEPN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* SES AI SES.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1,4 $ à 1,1 $
* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 295 $ à 400 $
* Spire Inc SR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 101 $ à 93 $
* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 12 $ à 13
$
* Summit Therapeutics Inc. SMMT.O : Leerink Partners relève sa recommandation de «
sous-performance » à « en ligne avec le marché »
* Sun Communities Inc SUI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 135,00 $ à
126,00 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28,00
$ à 33,00 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 45 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 45 $
à 51 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Wedbush relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à 166 $
* Target Corp. TGT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110,00 $ à 124,00
$
* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver » et abaisse son objectif
de cours de 29 $ à 23 $
* The Home Depot, Inc. HD.N : RBC relève son objectif de cours de 340 $ à 343 $
* Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 165 $ à 157
$
* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 151 $ à 141 $
* UDR, Inc. UDR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 44,50 $ à 42,00 $
* Unusual Machines Inc UMAC.A : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «
surpondérer »; objectif de cours: 38 $
* Urban Outfitters, Inc URBN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 108 $
* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 102 $
* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Vor Biopharma Inc. VOR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 270 $ à 261 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 59 $
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $
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