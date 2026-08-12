Wall Street termine sur une note positive, soulagée par l'inflation américaine

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 24 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé globalement en hausse mercredi, le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis soulageant quelque peu les craintes des investisseurs, sur fonds de résultats d'entreprises accueillis avec enthousiasme.

Le Nasdaq a pris 0,54% et l'indice élargi S&P 500 0,26%. Seul le Dow Jones, au mode de calcul différent, a terminé en légère baisse, cédant 0,04%.

"Tous les regards étaient tournés vers le rapport CPI (sur l'inflation, ndlr) de juillet, dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale" américaine (Fed), souligne Fiona Cincotta, analyste de Forex.com.

La hausse des prix à la consommation a finalement légèrement ralenti aux Etats-Unis le mois dernier pour s'établir à 3,4% sur un an selon cet indice.

L'inflation sous-jacente, qui met de côté les variations des prix de l'alimentation et de l'énergie, a également légèrement ralenti, à 2,5%, contre 2,6% un mois plus tôt.

"Ces résultats conformes aux prévisions donnent à la Réserve fédérale une plus grande marge de manoeuvre pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés en septembre" lors de sa prochaine réunion, estime Mme Cincotta.

La banque centrale américaine doit en effet aussi composer avec un marché du travail - son autre mandat - qui a montré des signes de ralentissement ces derniers mois.

En règle générale, un resserrement monétaire permet de diminuer la pression du côté des prix. Mais cela pénalise dans le même temps l'activité économique. Une détente provoque l'inverse.

"En temps normal, le marché serait soutenu par la perspective de baisses de taux", souligne Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

"Mais dans un contexte où beaucoup s'attendent à des hausses de taux, tout ce qui peut retarder – voire écarter la nécessité de – ces hausses sera perçu positivement", ajoute-t-il.

Le rapport officiel sur l'emploi de juillet publié vendredi avait d'ailleurs été perçu positivement à Wall Street.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans restait comparable à son niveau de la veille, à 4,69%.

La Fed pourra encore s'appuyer sur d'autres données d'inflation avant sa prochaine réunion monétaire, dont l'indice des prix à la production (PPI), publié jeudi.

Côté entreprises, l'heure a été "à un optimisme grandissant quant à la capacité de l'intelligence artificielle (IA) à stimuler davantage les bénéfices", estime Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le spécialiste du "cloud" CoreWeave s'est envolé de 19,28% à 107,73 dollars après avoir annoncé mardi des performances financières meilleures qu'escompté, grâce à l'accélération de la demande en infrastructures d'IA.

Le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer (+19,02% à 37,61 dollars) a également eu le vent en poupe, surfant sur un bénéfice net et des prévisions meilleurs qu'attendu.

Le spécialiste néerlandais des infrastructures et services IA Nebius a bondi de plus de 34% à 259,20 dollars pour des raisons similaires.

Dans leur sillage, les grands noms des puces ont été recherchés, à l'instar de Nvidia (+3,03%) ou Micron (+4,92%).

La chaîne de restauration rapide Wendy's (+14,70% à 8,66 dollars) a elle profité d'informations de presse évoquant un potentiel rachat qui la retirerait de facto de la cote.

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