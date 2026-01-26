TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.
FAITS MARQUANTS
* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 à 670 dollars
* Caterpillar CAT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 dollars contre 555 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200 $
contre 1125 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 $ à 710 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 72 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit le prix cible à 340 $ contre 375 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $
auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS relève le cours cible de 300 à 330 dollars
* AECOM ACM.N : Citigroup réduit le cours cible à 131 $, contre 152 $ auparavant
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 71 $
* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 174 $ de 135 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 51 $
* Altria MO.N : UBS relève le cours cible à 67 $, contre 63 $ auparavant
* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève le cours cible à 43 $, contre 36 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève le cours cible à 295 $, contre 270 $ auparavant
* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève le cours cible de 380 à 390 dollars
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 276,47 $ contre 283,36 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan augmente le prix cible à 315 $ contre 305 $
* Applovin Corp APP.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; l'objectif de cours est
de 700 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève le cours cible de 29 $ à 30 $
* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $
* Baker Hughes Co BKR.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 $ à 45
* Banner Corp BANR.O : KBW réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $
* Belite Bio BLTE.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de 195,00
* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 31 $ de 35
* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 92 $ contre 53 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson ramène le cours cible de "acheter" à "neutre
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 125 $ à 135 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95 $
auparavant
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève le prix cible à 97 $ contre 90 $ auparavant
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Stifel relève le prix cible de 106 à 115 dollars
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève le prix cible de 90 $ à 98 $
* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 198 $ contre 182 $
auparavant
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BMO relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $
* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 49 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays réduit le cours cible à 287 $, contre 294 $ auparavant
* Caterpillar CAT.N : Barclays relève le cours cible à 610 $ contre 555 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 251 $, contre 290 $ auparavant
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Barrington Research réduit le prix cible de 4 $ à 32 $
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 80 $ à 100 $
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève le prix cible de "en ligne" à "surperformer"
* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 65 $ à 71 $
* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 63 $ à 71 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : UBS ramène le cours cible de 30 à 24,55 dollars
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : UBS réduit le prix cible à neutre de "acheter
* Cognizant CTSH.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de 70 à 100 $ et le fait passer d'une
position d'attente à une position d'achat
* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le prix cible à 250 $ contre 180 $
* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève le cours cible à 35 $, contre 30 $ auparavant
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : Stifel relève le cours cible à 1 196 $ contre 1 155 $
* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Raymond James relève le cours cible de 61 à 69 dollars
* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de 15 $
* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 322,00 $ à 379,00
* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 379,00 $ à partir de 322,00 $
* Cummins CMI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 $ contre 546 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 104 $, contre 90 $ auparavant
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours à 88 $ contre 82 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 100 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 119$ de 136
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 556 $ contre 536 $
* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 232 $ contre 228 $
* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 144 $ contre 140 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 82
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le prix cible de 120 $ à 125 $
* Electrocore, Inc. ECOR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 18 $
* Element Solutions Inc ESI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 31,00 $ à 33,00 $
* Emcor Group Inc EME.N : Stifel augmente le prix cible de 713 $ à 754 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $
* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 4,00 $ à 10,00 $
* Evercore Inc EVR.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de
435,00
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel réduit le prix cible à 107 $ de 110
* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de cours 100
* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 54 $ à 58 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 60 dollars
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $, contre 62 $ auparavant
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James relève son objectif de 62 $ à 68 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 2346 $ contre 2456 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 450 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 500 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies augmente le prix cible de 16 $ à 25 $
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 82 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 335 $
* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 135 $ à 150 $
* Gilead GILD.O : UBS relève le cours cible de 145 $ à 155 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 55 à 58 dollars
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 201 $ contre 197 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 150 $
* Impinj Inc PI.O : UBS réduit le prix cible à 190 $ de 200
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 83 $ à 96 $
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Raymond James relève le prix cible de 84 $ à 94 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 259 $ à 270 $
* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 712 $ contre 686 $ auparavant
* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $
* Lazard LAZ.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de 65,00
* Legence Corp LGN.O : Stifel augmente le prix cible de 50 $ à 58 $
* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 37 à 45 dollars
* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 4 $ à 3,5 $
* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible d'achat à 3,5 $ à 3,5 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible de 111 $ à 104 $
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible de 260 à 280 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène le cours cible à 205 $, contre 216 $ auparavant
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le cours cible à 755 $ contre 730 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève le prix cible de 248 à 284 dollars
* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 240 $ à 260 $
* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 72 $
* McDonald's MCD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 344 $ contre 348 $
* Meta META.O : Raymond James ramène l'objectif de cours de 825 $ à 800 $
* Microchip Technology MCHP.O : UBS relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel ramène le cours cible à 520 $, contre 640 $ auparavant
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 22 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 100 $ à 105 $
* Moelis & Co MC.N : BofA Global Research initie avec une note neutre et un objectif de prix de 81,00
* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 79 à 80 dollars
* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 62 $
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200 $ contre 1125 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 87,00 $ à 96,00 $
* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 237 $ à 262 $
* Newmont NEM.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 114 $ à 152 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 33 $ à 32 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO augmente le prix cible de 146 $ à 168 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 165 $ à 175 $
* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 44 $ contre 48 $
* Orion Properties Inc ONL.N : Jonestrading relève la note à l'achat; le prix cible est fixé à 3
* Parsons Corp PSN.N : Barclays relève le cours cible de 70 $ à 78 $
* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible de 88 $ à 100 $
* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 245 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149$ contre 137
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 122 $
contre 118 $
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le PT de 100 à 105 dollars
* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research initie avec une note de sous-performance et un objectif de
prix de 385,00
* Banque Privée PFBC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 111 $
* Banque Privée PFBC.O : Stephens réduit le cours cible à 93 $, contre 105 $
* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le cours cible à 143 $ contre 138 $
* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 139 $ contre 142 $
* Qualcomm QCOM.O : Mizuho réduit le prix cible à 160$ contre 175
* Qualcomm QCOM.O : UBS réduit le prix cible à 160 $, au lieu de 185
* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 526 $ à 540 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel relève le prix cible de 495 à 517 dollars
* Relay Therapeutics RLAY.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de performer à surperformer
* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 81 $ à 70 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 246 $ à 335 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 600 $
* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 44 $ à 58 $
* Sempra SRE.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $
* Sitime Corp SITM.O : UBS relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $ auparavant
* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen ramène le cours cible de 132 $ à 122 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : B. Riley réduit le prix cible de 70 $ à 60 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit le prix cible à 60$ de 65
* SLB SLB.N : Barclays relève le cours cible de 47 à 49 dollars
* SLB SLB.N : BMO relève le cours cible de 53 $ à 55 $
* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 53 $ à 56 $
* SLB SLB.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 $ à 54 $
* SLB SLB.N : Raymond James relève le cours cible de 52 $ à 57 $
* SLB SLB.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 54 $
* SLB SLB.N : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 58 $
* Solventum Corp SOLV.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle
* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup relève le cours cible de 116 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 112 $ à 119 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens augmente le prix cible de 110 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen relève le cours cible de 115 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève le cours cible de 109 à 115 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 42 $ à 45 $
* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant
* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 95 $ contre 86 $ auparavant
* Sysco SYY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 98 $ auparavant
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 710 dollars contre 670
dollars
* Teradyne Inc TER.O : UBS relève l'objectif de cours à 275 $ contre 200 $ auparavant
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève le cours cible de 75 $ à 88 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : TD Cowen relève le prix cible de 103 à 110 dollars
* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible de 125 à 126 dollars
* les sociétés Cooper COO.O : Barclays augmente le prix cible de 97 $ à 98 $
* the Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève le cours cible de 90 $ à 104 $
* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 260 $ à 225 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de $536 à $572
* Travelers TRV.N : Raymond James relève le cours cible à 330 $ contre 310 $
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies relève le cours cible à 51 $, contre 42 $ auparavant
* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* United Airlines UAL.O : Jefferies relève le cours cible à 154 $, contre 125 $ auparavant
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 50 $, contre 62 $ auparavant
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 44,00 $ à 41,00 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal" à
"surpondéré
* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à 41 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif 25
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : UBS relève le prix cible de 535 $ à 545 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève le cours cible de 18 $ à 22 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 375$ contre 370
* Webster Financial Corp WBS.N : Citigroup réduit le prix cible à 75 $ contre 77 $
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 75 $ à 77 $
* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 75 $ à 77 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities relève l'objectif à 170 $, contre 158 $ auparavant
* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 17 $ contre 15 $
* Xylem Inc XYL.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 173 $ contre 156 $