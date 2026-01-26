information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 19:23

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CACI International, First Citizens Bancshares, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont CACI International, First Citizens Bancshares et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 à 670 dollars

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 dollars contre 555 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200 $

contre 1125 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 670 $ à 710 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1st Source Corp SRCE.O : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 72 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : UBS réduit le prix cible à 340 $ contre 375 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS relève le cours cible de 300 à 330 dollars

* AECOM ACM.N : Citigroup réduit le cours cible à 131 $, contre 152 $ auparavant

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 71 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 174 $ de 135 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 51 $

* Altria MO.N : UBS augmente le prix cible de 63 $ à 67 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève le cours cible à 43 $, contre 36 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève le cours cible à 295 $, contre 270 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève le cours cible de 380 à 390 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 276,47 $ contre 283,36 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan augmente le prix cible à 315 $ contre 305 $

* Applovin Corp APP.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; l'objectif de cours est

de 700 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève le cours cible de 29 $ à 30 $

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Baker Hughes Co BKR.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 $ à 45

* Banner Corp BANR.O : KBW réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $

* Belite Bio BLTE.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de 195,00

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 31 $ de 35

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 92 $ contre 53 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson ramène le cours cible de "acheter" à "neutre

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95 $

auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan relève le prix cible à 97 $ contre 90 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Stifel relève le prix cible de 106 à 115 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève le prix cible de 90 $ à 98 $

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 198 $ contre 182 $

auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BMO relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies relève le cours cible de 635 $ à 670 $

* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 49 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays réduit le cours cible à 287 $, contre 294 $ auparavant

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève le cours cible à 610 $ contre 555 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 251 $, contre 290 $ auparavant

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Barrington Research réduit le prix cible de 4 $ à 32 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève le prix cible de "en ligne" à "surperformer"

* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 63 $ à 71 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : UBS ramène le cours cible de 30 à 24,55 dollars

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : UBS réduit le prix cible à neutre de "acheter

* Cognizant CTSH.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de 70 à 100 $ et le fait passer d'une

position d'attente à une position d'achat

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève le prix cible à 250 $ contre 180 $

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève le cours cible à 35 $, contre 30 $ auparavant

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : Stifel relève le cours cible à 1 196 $ contre 1 155 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Raymond James relève le cours cible de 61 à 69 dollars

* Compass Inc COMP.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de 15 $

* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 322,00 $ à 379,00

* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 379,00 $ à partir de 322,00 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 610 $ contre 546 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 104 $, contre 90 $ auparavant

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours à 88 $ contre 82 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 119$ de 136

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 556 $ contre 536 $

* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 232 $ contre 228 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 144 $ contre 140 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 82

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le prix cible de 120 $ à 125 $

* Electrocore, Inc. ECOR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 25 $ à 18 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 31,00 $ à 33,00 $

* Emcor Group Inc EME.N : Stifel augmente le prix cible de 713 $ à 754 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11 $ à 15 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 4,00 $ à 10,00 $

* Evercore Inc EVR.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de

435,00

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel réduit le prix cible à 107 $ de 110

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de cours 100

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 60 dollars

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $, contre 62 $ auparavant

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James relève son objectif de 62 $ à 68 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays réduit l'objectif de prix à 2346 $ contre 2456 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 450 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 2 600 $ à 2 500 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies augmente le prix cible de 16 $ à 25 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 82 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 270 $ à 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 325 $ à 335 $

* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 135 $ à 150 $

* Gilead GILD.O : UBS relève le cours cible de 145 $ à 155 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 201 $ contre 197 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 150 $

* Impinj Inc PI.O : UBS réduit le prix cible à 190 $ de 200

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 83 $ à 96 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : Raymond James relève le prix cible de 84 $ à 94 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 259 $ à 270 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 712 $ contre 686 $ auparavant

* KBR Inc KBR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Lazard LAZ.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat et un objectif de prix de 65,00

* Legence Corp LGN.O : Stifel augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 37 à 45 dollars

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 4 $ à 3,5 $

* Lifetime Brands Inc LCUT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible d'achat à 3,5 $ à 3,5 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible de 111 $ à 104 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies ramène le cours cible à 205 $, contre 216 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le cours cible à 755 $ contre 730 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève le prix cible de 248 à 284 dollars

* Mastec Inc. MTZ.N : Barclays relève le prix cible de 240 $ à 260 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 72 $

* McDonald's MCD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 344 $ contre 348 $

* Meta META.O : Raymond James ramène l'objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Microchip Technology MCHP.O : UBS relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel ramène le cours cible à 520 $, contre 640 $ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 22 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Moelis & Co MC.N : BofA Global Research initie avec une note neutre et un objectif de prix de 81,00

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 79 à 80 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 62 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1200 $ contre 1125 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 87,00 $ à 96,00 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 237 $ à 262 $

* Newmont NEM.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 114 $ à 152 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO augmente le prix cible de 146 $ à 168 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 165 $ à 175 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 44 $ contre 48 $

* Orion Properties Inc ONL.N : Jonestrading relève la note à l'achat; le prix cible est fixé à 3

* Parsons Corp PSN.N : Barclays relève le cours cible de 70 $ à 78 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible de 88 $ à 100 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 245 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 149$ contre 137

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 122 $

contre 118 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le PT de 100 à 105 dollars

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research initie avec une note de sous-performance et un objectif de

prix de 385,00

* Banque Privée PFBC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 111 $

* Banque Privée PFBC.O : Stephens réduit le cours cible à 93 $, contre 105 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le cours cible à 143 $ contre 138 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 139 $ contre 142 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho réduit le prix cible à 160$ contre 175

* Qualcomm QCOM.O : UBS réduit le prix cible à 160 $, au lieu de 185

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 526 $ à 540 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel relève le prix cible de 495 à 517 dollars

* Relay Therapeutics RLAY.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de performer à surperformer

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le prix cible de 81 $ à 70 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 246 $ à 335 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 600 $

* Scholar Rock Holding Corporation SRRK.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 44 $ à 58 $

* Sempra SRE.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* Sitime Corp SITM.O : UBS relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $ auparavant

* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen ramène le cours cible de 132 $ à 122 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : B. Riley réduit le prix cible de 70 $ à 60 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit le prix cible à 60$ de 65

* SLB SLB.N : Barclays relève le cours cible de 47 à 49 dollars

* SLB SLB.N : BMO relève le cours cible de 53 $ à 55 $

* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* SLB SLB.N : JP Morgan relève le cours cible de 43 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Raymond James relève le cours cible de 52 $ à 57 $

* SLB SLB.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 54 $

* SLB SLB.N : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 58 $

* Solventum Corp SOLV.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup relève le cours cible de 116 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 112 $ à 119 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen relève le cours cible de 115 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève le cours cible de 109 à 115 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 95 $ contre 86 $ auparavant

* Sysco SYY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 98 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 710 dollars contre 670

dollars

* Teradyne Inc TER.O : UBS relève l'objectif de cours à 275 $ contre 200 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Citigroup relève le cours cible de 75 $ à 88 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : TD Cowen relève le prix cible de 103 à 110 dollars

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible de 125 à 126 dollars

* les sociétés Cooper COO.O : Barclays augmente le prix cible de 97 $ à 98 $

* the Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève le cours cible de 90 $ à 104 $

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 260 $ à 225 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de $536 à $572

* Travelers TRV.N : Raymond James relève le cours cible à 330 $ contre 310 $

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies relève le cours cible à 51 $, contre 42 $ auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* United Airlines UAL.O : Jefferies relève le cours cible à 154 $, contre 125 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 50 $, contre 62 $ auparavant

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 44,00 $ à 41,00 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal" à

"surpondéré

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan initie avec une note neutre; objectif 25

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : UBS relève le prix cible de 535 $ à 545 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 375$ contre 370

* Webster Financial Corp WBS.N : Citigroup réduit le prix cible à 75 $ contre 77 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 75 $ à 77 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities relève l'objectif à 170 $, contre 158 $ auparavant

* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 17 $ contre 15 $

* Xylem Inc XYL.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 173 $ contre 156 $