Nike va supprimer 775 emplois dans ses centres de distribution aux États-Unis, selon CNBC

Nike NKE.N licencie 775 employés dans le but d'augmenter ses profits et d'accélérer son utilisation de l'automatisation, a rapporté CNBC lundi, citant des personnes proches du dossier.

Les suppressions de postes concerneront principalement les centres de distribution du Tennessee et du Mississippi, où le géant des baskets exploite de vastes entrepôts, selon le rapport.

En août de l'année dernière, Nike a déclaré qu'il prévoyait de supprimer moins de 1 % de ses effectifs administratifs dans le cadre des efforts déployés par le fabricant de vêtements de sport pour redresser ses activités sous la direction de son PDG Elliott Hill. Il avait précédemment annoncé qu'il supprimerait 2 % de ses emplois - plus de 1 600 au total - en février 2024.

Nike n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Sous la direction d'Elliott Hill, la société a investi dans ses gammes de chaussures de course et de baskets afin de regagner le terrain perdu dans ces segments. Nike avait rapporté une baisse des marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif en décembre, alors que les ventes médiocres en Chine et les efforts pour redéfinir sa gamme de produits ont continué à contrarier le géant du vêtement de sport en difficulté.