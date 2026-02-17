information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 15:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brixmor Property, Mohawk Industries, UDR

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Brixmor Property, Mohawk Industries et UDR Inc.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 45,00 $ à 60,00 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 57 $ contre 48 $

* Aerovironment AVAV.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $320.00

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham réduit le prix cible à 120 $, contre 140 $ auparavant

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 190,00 $ à partir de 167,00 $

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research relève sa note de neutre à achat

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Alight ALIT.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note de sous-performance; PO 1,40

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève l'objectif de cours à 360 $ contre 330 $

* Api Group Corp APG.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; PO $52.00

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 360 à 450 dollars

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; PO $50

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : BofA Global Research relève le PO de 64,00 $ à 73,00 $

* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo augmente le PT à 67$ de 54

* Avient Corp AVNT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 52 $ de 41 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Raymond James réduit le prix cible de 35 $ à 20 $

* Bath & Body Works BBWI.N : Citigroup ramène le cours à neutre au lieu d'acheter; augmente le prix cible à 25 $ au lieu de 21 $

* Bitgo Holdings BTGO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 13 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 18 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 17

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec PT 17

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT $15

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Barclays réduit le prix cible à 95$ de 160

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup réduit le prix cible de 480 $ à 458 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Morgan Stanley augmente le PT à 63,00 $ de 62,00 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 82 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 46$ de 41

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* Cigna CI.N : Truist Securities relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cintas Corp CTAS.O : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note neutre; l'objectif de prix est de 215,00 $

* Clorox CLX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 280 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 100 $ contre 94 $

* Colliers International Group Inc CIGI.N : BMO réduit le prix cible de 188 $ à 180 $

* Colliers International Group Inc CIGI.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 182 $ à 173 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho réduit le prix cible de 540 $ à 490 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 550$ contre 600

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays réduit le prix cible à 91$ de 101

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 33 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 748 $ contre 640 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 61 $

* Dauch Corporation DCH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup ramène le cours cible à 160 $, contre 165 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BMO augmente le prix cible de 195 $ à 205 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : BMO ramène le cours cible de 120 $ à 100 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 120,00 $ à 75,00 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Raymond James réduit le prix cible à 95$ de 117

* Disc Medicine Inc IRON.O : Stifel réduit le prix cible de 125 $ à 110 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 78 $ de 109

* Doordash DASH.O : Benchmark réduit le prix cible à 280 $ de 315

* Doordash DASH.O : Raymond James réduit le prix cible à 250 $ de 325

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $

* Draftkings DKNG.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 26 $ contre 36 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays ramène le prix cible de 44 $ à 37 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible à 44 $ contre 46 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Needham réduit le prix cible à 35 $ contre 52 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 30 $ de 45

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities abaisse le prix cible de 45 à 33 dollars

* Draftkings, Inc. DKNG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 141 $

* Equifax Inc EFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Equipmentshare.Com EQPT.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 35 $

* Equipmentshare.Com EQPT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT $43

* Equipmentshare.Com EQPT.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 41

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Keybanc initie la couverture avec une note de pondération sectorielle

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance et un prix cible de 39

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit le prix cible de 30 $ à 18 $

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo relève le cours cible à 78 $ contre 71 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna ramène le cours cible à 240 $ contre 265 $

* Factset FDS.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note de sous-performance; objectif de prix 195,00

* Factset Research Systems Inc. FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* fair Isaac Corp FICO.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 1 900,00

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève le PT de 115 à 127 $

* Flowers Foods FLO.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 61 $

* Gartner IT.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note de sous-performance; objectif de prix 150,00

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 37 $ de 47 $

* Gxo Logistics, Inc GXO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 75,00 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : TD Cowen augmente le prix cible à 50$ de 40

* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James réduit le prix cible à 100$ de 120

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup réduit le prix cible à 26$ de 28

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Humana HUM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 200 $ contre 285 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel augmente le prix cible de 87 $ à 101 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 111 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 92 $ à 110 $

* Innoviva Inc INVA.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 35

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 78 $ à 91 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 75 à 95 dollars

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho augmente le PT à 92$ de 85

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 25 $ contre 20 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen réduit le prix cible à 174 $ de 245 $

* J.P. Morgan Chase & Co. JPM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 360 $ à 350 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 196 $ de 181 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : Wells Fargo relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Kimberly-Clark KMB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 433 à 392 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 450 $ contre 510 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : William Blair relève la note de performance du marché à surperformer

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Citigroup augmente le prix cible de 21 $ à 32 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 380 $ contre 390 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho augmente le prix cible à 645$ contre 525

* Magna International Inc MGA.N : BMO augmente le prix cible de 61 $ à 76 $

* Marsh & Mclennan Companies MRSH.N : Raymond James réduit le prix cible de 240 $ à 225 $

* Marsh & Mclennan Companies MRSH.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* Masimo Corp MASI.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre; le cours cible est ramené de 210 $ à 180 $

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève le cours cible de 380 à 450 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève le cours cible de 128 à 144 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC augmente le prix cible de 122 $ à 135 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities relève le prix cible de 148 à 155 dollars

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 145 $ contre 190 $

* Moody's Corp MCO.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 550,00

* MSCI Inc MSCI.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 700,00

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Raymond James réduit le prix cible de 30 à 23 dollars

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 20$ contre 26

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : William Blair relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities abaisse le PT de 169 $ à 140 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 33 $ auparavant

* Novartis NVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho ramène le cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : BMO augmente le cours cible de 45 $ à 50 $

* Optimum Communications OPTU.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter; réduit le prix cible à 1,9 $ de 2,75 $

* Optimum Communications OPTU.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 2 $ à 1,75 $

* P&G PG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 177 $ de 165 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho ramène l'objectif de cours de 220 à 205 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 200$ contre 220

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays augmente le prix cible de 190 à 195 dollars

* Pinterest PINS.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 36 $

* Pinterest PINS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 16$ de 36$ à 16$

* Pitney Bowes Inc PBI.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note de sous-performance; objectif de prix 9,00

* Portland General Electric Company POR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 53 $ contre 47 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Barclays augmente le prix cible de 11 $ à 12 $

* Rivian RIVN.O : D.A. Davidson passe de neutre à sous-performance

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho réduit le prix cible à 135 $ contre 172 $

* Rollins Inc ROL.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; PO 67,00

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho réduit le prix cible à 80$ de 97

* Rubrik Inc RBRK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 80$ contre 110

* S&P Global Inc SPGI.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; PO $575.00

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit le prix cible de 340 $ à 280 $

* Salesforce Inc. CRM.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 300 $ à 275 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Sezzle Inc SEZL.O : B. Riley ramène le cours cible à 76 $, contre 111 $ auparavant

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho relève le prix cible de 400 à 410 dollars

* Sixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 220$ de 285

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Benchmark relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver

* Stellantis NV STLAM.MI : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7,50 EUR contre 10,30 EUR auparavant

* Stratégie MSTR.O : Mizuho réduit le prix cible à 320$ de 403

* TCP Energy Corp TRP.N : Atb Capital Markets augmente l'objectif de cours à 80$ contre 73

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève le prix cible de 240 à 270 dollars

* Terex Corp. TEX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 64,00 $ à 83,00 $

* kraft Heinz Co KHC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 24,00 $ à 23,00 $

* wendy's Company WEN.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Toast Inc TOST.N : Mizuho réduit le prix cible à 45 $ contre 57 $

* Totalenergies SE TTE.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 à 80 dollars

* TransUnion TRU.N : BofA Global Research passe de sous-performance à neutre; l'objectif de cours passe de 80 $ à 83 $

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC augmente le prix cible de 31 $ à 47 $

* TRI Pointe Homes, Inc. TPH.N : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56 $ à 69 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à surpondérer à partir de poids égal

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 30 $ à 45 $

* Tyra Biosciences, Inc. TYRA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 30 $ à 45 $

* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat; PO 86,00

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : H.C. Wainwright réduit le PT à 50$ de 60

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 205 $ de 222 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note neutre; objectif de prix: 205,00

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James réduit le prix cible de 300 $ à 215 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays augmente le prix cible de 606 $ à 607 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 591 $ contre 518 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research relève le PT à 277 $ contre 250 $

* Vestis Corp. VSTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6$ contre 5

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 231 $ à 242 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 225 $ à 240 $

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Morgan Stanley relève le PT à 315,00 $ contre 264,00 $

* Workday Inc WDAY.O : BMO réduit le prix cible de 285 $ à 204 $

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 180$ contre 235

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities passe de neutre à achat

* Workday, Inc. WDAY.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 200 $ contre 270 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22$ contre 30

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho abaisse le cours cible à 265 $ contre 310

* Zscaler Inc ZS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 250 $ de 350