Bayer propose un plan de 7,25 milliards de dollars pour régler les cas de cancer dus au Roundup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le règlement couvre les plaintes actuelles et futures relatives au cancer causé par le Roundup

*

Bayer doit faire face aux plaintes de 65 000 plaignants concernant le Roundup

*

Un arrêt de la Cour suprême pourrait limiter la responsabilité de Bayer dans le cadre du litige

(Mise à jour des informations sur le règlement et les litiges à partir du paragraphe 3) par Diana Novak Jones

Bayer BAYGn.DE a déclaré mardi que son unité Monsanto avait déposé une proposition de règlement collectif aux États-Unis pour un montant total de 7,25 milliards de dollars visant à résoudre toutes les plaintes actuelles et futures selon lesquelles son désherbant Roundup causait le cancer.

La société allemande a déclaré que la proposition de règlement à l'échelle nationale, qui devrait être déposée mardi devant le tribunal de l'État de Saint-Louis (Missouri), établirait un programme de réclamations à long terme financé par des paiements annuels plafonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

La société, qui a acquis le Roundup dans le cadre de son achat de la société agrochimique Monsanto en 2018 pour 63 milliards de dollars, fait face à des réclamations concernant le Roundup de la part d'environ 65 000 plaignants devant les tribunaux fédéraux et étatiques des États-Unis.

Les plaignants affirment avoir développé un lymphome non hodgkinien et d'autres formes de cancer en raison de l'utilisation du désherbant, à la maison ou au travail.

À la suite de l'annonce, les actions de Bayer ont augmenté de 7,7 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 12 septembre 2023. Les actions Bayer cotées à Francfort BAYGn.F étaient en hausse de 7,2% à 1839 GMT.

LE RÈGLEMENT PROPOSÉ VISE À ÉVITER DE FUTURES POURSUITES JUDICIAIRES

La proposition de règlement couvre l'essentiel des poursuites judiciaires, mais devra être approuvée par un juge.

Il est également conçu pour éviter de futures poursuites et comprend une disposition qui permet aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont été diagnostiquées avec un lymphome non hodgkinien et qu'elles ont été exposées au Roundup avant mardi de déposer des réclamations pour recevoir une partie du règlement pendant une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Le directeur général de Bayer, Bill Anderson, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs et des journalistes qu'il était persuadé que le règlement proposé pour l'action collective permettrait de résoudre la grande majorité des plaintes, bien qu'il ait refusé de dire combien de personnes soutenaient actuellement l'accord.

L'entreprise a indiqué qu'elle avait conclu séparément des accords confidentiels pour résoudre d'autres affaires concernant le Roundup avec des cabinets d'avocats spécifiques, bien que l'entreprise n'ait pas nommé les cabinets ni spécifié le montant de ces accords.

L'ENTREPRISE A DÉBOURSÉ 10 MILLIARDS DE DOLLARS POUR RÉGLER DES PROCÈS ANTÉRIEURS

Le Roundup est l'un des désherbants les plus utilisés aux États-Unis. Bayer affirme que des décennies d'études ont montré que le Roundup et son ingrédient actif, le glyphosate, sont sans danger pour l'homme.

L'entreprise a déjà payé environ 10 milliards de dollars pour régler la plupart des procès relatifs au Roundup qui étaient en cours en 2020, mais elle n'a pas réussi à obtenir un règlement couvrant les cas futurs.

Elle a obtenu des résultats mitigés dans les affaires qui ont fait l'objet d'un procès. Elle a obtenu gain de cause dans une série de procès concernant le Roundup, mais elle a été frappée par d'importantes condamnations prononcées par des jurys ces dernières années, dont un verdict de 2,1 milliards de dollars dans un procès intenté en mars dans l'État de Géorgie, aux États-Unis.

Ces verdicts ont ébranlé à la fois la confiance des investisseurs et les espoirs de l'entreprise, qui pensait que le pire du contentieux sur le Roundup était passé, et ont fait pression sur Bayer pour qu'elle trouve une solution globale aux poursuites judiciaires.

LA COUR SUPRÊME ENTENDRA L'APPEL

Le règlement proposé mardi intervient après que la Cour suprême des États-Unis a accepté d'entendre un appel dans une affaire qui, selon Bayer, limitera fortement sa responsabilité dans le cadre du litige.

La société a déclaré que l'affaire de la Cour suprême, dont les plaidoiries sont prévues pour la fin du mois d'avril, reste essentielle pour résoudre le litige sur le Roundup.

Une décision favorable effacerait plusieurs verdicts importants qui restent en appel et empêcherait également de futures réclamations de la part de personnes qui choisissent de se retirer du règlement national.

Bayer s'attend à ce que ses provisions et obligations liées aux litiges passent de 7,8 milliards d'euros (9,24 milliards de dollars) à 11,8 milliards d'euros. Elle prévoit environ 5 milliards d'euros de paiements liés aux litiges en 2026 et s'attend désormais à un flux de trésorerie disponible négatif pour l'année.

L'entreprise a reporté au 4 mars la publication de ses résultats pour 2025 et de ses prévisions pour 2026 afin de tenir compte de ces accords.

(1 $ = 0,8445 euro)