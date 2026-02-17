Macron et Modi affichent un partenariat "sans limites" dans le grand désordre mondial

Le président français Emmanuel Macron (c,d) et son épouse Brigitte Macron (g) à leur arrivée à Bombay, en Inde, le 17 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Un partenariat sans "limites" et en pleine "accélération" : le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi ont convenu mardi d'une coopération renforcée, de la défense à l'intelligence artificielle, face au grand désordre mondial généré par la diplomatie offensive et protectionniste de Donald Trump.

"Le partenariat indo-français n'a pas de limites. Il s'étend des profondeurs des océans aux plus hautes montagnes", a lancé M. Modi devant la presse à l'issue d'un entretien avec son hôte à Bombay (ouest), capitale économique de l'Inde.

"La relation franco-indienne est dans une phase d'accélération remarquable, et ce en réponse à la mutation de l'ordre international", a renchéri le chef de l'Etat français qui effectue jusqu'à jeudi sa quatrième visite officielle en Inde.

L'ordre international est bousculé par les coups de butoirs diplomatiques et commerciaux de Donald Trump, souvent imprévisibles et erratiques, et la montée en puissance de la Chine.

La France et l'Inde ne veulent "subir aucune forme d'hégémonie" ni la "conflictualité de quelque-uns", a poursuivi M. Macron, en citant en exemple les métaux rares sur lesquels la Chine occupe une position dominante.

Après la signature fin janvier d'un méga-accord de libre échange entre l'Union européenne et l'Inde, le président français a vanté les mérites d'un commerce international sans la guerre permanente des droits de douane engagée par le président américain.

- "Moratoire" -

"Nous croyons dans le commerce international" et "récusons les méthodes coercitives", a martelé le président français.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, le 29 janvier 2026 à New Delhi ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

MM Macron et Modi, qui président respectivement cette année le G7 et le groupe des Brics, ont aussi marqué leur volonté de coordonner leurs efforts pour arriver à des "convergences" dans la lutte contre les grands déséquilibres commerciaux entre Etats-Unis, Chine et Europe.

"Nous partageons l'idée que les défis mondiaux ne peuvent être résolus qu'à travers des institutions multilatérales réformées", a estimé le Premier ministre, "qu'il s'agisse de l'Ukraine, de l'Asie ou de (la région) Indo-Pacifique, nous soutenons les efforts de paix dans toutes les régions".

Le président français a proposé une "réunion ad hoc qui permettra d'établir des convergence concrètes sur l’agenda international des grands équilibres". Ce sommet pourrait avoir lieu au printemps avant celui du G7 à Evian (France) en juin, auquel Narendra Modi a été convié.

Sur l'Ukraine, pomme de discorde entre les deux pays, Emmanuel Macron a appelé son hôte à "unir leurs efforts pour soutenir la mise en place d'un moratoire immédiat et durable sur les frappes (russes) contre les civils, les infrastructures civiles".

Narendra Modi n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, partenaire traditionnel de l'Inde - notamment pour les livraisons d'équipement militaire -, mais il s'est rendu à Kiev en septembre 2024 et il subit la pression de Donald Trump pour réduire les importations indiennes de pétrole russe.

- "Make in India" -

Le partenariat franco-indien, qualifié de "spécial, global et stratégique" par M. Modi, s'est illustré quelques jours avant la visite de M. Macron par la décision indienne d'acheter 114 avions de combat français Rafale supplémentaires pour son armée de l'Air, outre les 36 déjà acquis.

Cette annonce n'a pas immédiatement donné lieu à une signature de contrat mais les "négociations avancent" et "Paris est confiant", selon l'entourage du président Macron.

Le constructeur Dassault doit encore négocier avec ses interlocuteurs indiens la part de Rafale qui seront fabriqués en Inde, Delhi réclamant une part importante - la "majorité" selon l'Elysée - de "Make in India".

La présidence française a en outre indiqué que l'Inde était également intéressée par l'achat de Rafale supplémentaires dans leur version marine, capables de décoller et d'apponter sur un porte-avions. Elle en a déjà acheté 26 exemplaires.

Installation des drapeaux des pays participants à la veille du "Sommet indien sur l'impact de l'IA" au Bharat Mandapam de New Delhi, le 15 février 2026 en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

Les deux dirigeants ont aussi inauguré ensemble, à distance, en appuyant symboliquement sur un bouton, une chaîne de montage d'hélicoptères Airbus , les H125, située à un millier de kilomètres de là, près de Bangalore (sud), la capitale de la "tech" indienne.

La suite de la visite sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle, avec un dîner inaugural mercredi soir à New Delhi du Sommet mondial consacré à l'IA, puis une séquence plénière en présence d'une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement jeudi.