TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Goldman Sachs et Synopsys.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à

725 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 570 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 133 $ à 123 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 137 $

* America'S Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 14 $ à 5 $

* Ast Spacemobile ASTS.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 100 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à

178 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 147 $ à 151

$

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 1.145 $ à 1.245 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.165 $ à 1.364 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1.383 $ à 1.488 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.105 $ à 1.190 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 132 $

* BP BP.L : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 506 pence à 504 pence

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 450 $

* Ceva Inc CEVA.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation

« surperformer »; objectif de cours: 44 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 393 $ à 450 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 139 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Raymond James réitère sa recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 155 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28,5 $ à 27 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève son objectif de cours de 1.030 $ à 1.220 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 290 $ à

320 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280

$ à 313 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 267 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $

à 725 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : JP Morgan attribue une première note « neutre

»; objectif de cours: 147 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 262 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $

* P&G PG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 245 $ à

275 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Public Storage PSA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en

ligne avec le marché »

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Rambus Inc RMBS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 165 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 83 $

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Raymond James reprend sa couverture avec une

recommandation « achat fort »; objectif de cours de 39 $

* Spacex SPCX.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 156 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 570 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 42 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 125 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 350 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $ à 102 $