TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont revu jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Goldman Sachs et Synopsys.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à
725 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 570 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 133 $ à 123 $
* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 137 $
* America'S Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 14 $ à 5 $
* Ast Spacemobile ASTS.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «
surpondérer »; objectif de cours: 100 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à
178 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 147 $ à 151
$
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $
* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 1.145 $ à 1.245 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.165 $ à 1.364 $
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1.383 $ à 1.488 $
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.105 $ à 1.190 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 132 $
* BP BP.L : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 506 pence à 504 pence
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Cadence Design Systems CDNS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 450 $
* Ceva Inc CEVA.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* CubeSmart CUBE.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation
« surperformer »; objectif de cours: 44 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $
* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 393 $ à 450 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $
* Entergy ETR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 139 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Raymond James réitère sa recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 155 $
* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28,5 $ à 27 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève son objectif de cours de 1.030 $ à 1.220 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 290 $ à
320 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280
$ à 313 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 267 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $
à 725 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : JP Morgan attribue une première note « neutre
»; objectif de cours: 147 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $
* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 262 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $
* P&G PG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $
* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $
* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $
* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 245 $ à
275 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $
* Public Storage PSA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en
ligne avec le marché »
* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Rambus Inc RMBS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 165 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 83 $
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $
* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Raymond James reprend sa couverture avec une
recommandation « achat fort »; objectif de cours de 39 $
* Spacex SPCX.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 156 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 570 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 42 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 125 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 350 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $ à 102 $
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