 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Synopsys
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Goldman Sachs et Synopsys.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à

725 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 570 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 133 $ à 123 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 137 $

* America'S Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 14 $ à 5 $

* Ast Spacemobile ASTS.O : Piper Sandler attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 100 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à

178 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de 147 $ à 151

$

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 1.145 $ à 1.245 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.165 $ à 1.364 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1.275 $ à 1.300 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1.383 $ à 1.488 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.105 $ à 1.190 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 132 $

* BP BP.L : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 506 pence à 504 pence

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 450 $

* Ceva Inc CEVA.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation

« surperformer »; objectif de cours: 44 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 393 $ à 450 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 139 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Raymond James réitère sa recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 155 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28,5 $ à 27 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève son objectif de cours de 1.030 $ à 1.220 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 290 $ à

320 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280

$ à 313 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 267 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $

à 725 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : JP Morgan attribue une première note « neutre

»; objectif de cours: 147 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 262 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $

* P&G PG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 245 $ à

275 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Public Storage PSA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en

ligne avec le marché »

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Rambus Inc RMBS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 165 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 83 $

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Raymond James reprend sa couverture avec une

recommandation « achat fort »; objectif de cours de 39 $

* Spacex SPCX.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 156 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 570 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 42 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 125 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 350 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1.337 $ à 1.460 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $ à 102 $

Valeurs associées

3M
160,515 USD NYSE +2,50%
AMEREN
111,390 USD NYSE -1,39%
AMERICA'S CAR-MA
4,2900 USD NASDAQ +0,23%
AST SPCEMOBILE RG-A
66,3100 USD NASDAQ -3,65%
BLACKROCK
1 093,250 USD NYSE +6,61%
BLACKSTONE
127,030 USD NYSE +1,96%
BP
505,300 GBX LSE -0,47%
BP SP ADR
41,330 USD NYSE -0,17%
CADENCE DESIGN
371,5000 USD NASDAQ -1,41%
CEVA
41,9600 USD NASDAQ -3,61%
CHURCH & DWIGHT
97,090 USD NYSE +1,74%
CINTAS
192,3700 USD NASDAQ +4,36%
COLGATE-PALMOLIV
91,465 USD NYSE +0,48%
CONAGRA FOODS
14,090 USD NYSE -0,21%
CUBESMART REIT
40,470 USD NYSE -0,12%
DTE ENERGY
146,970 USD NYSE -1,41%
DUKE ENERGY
124,310 USD NYSE -1,63%
EAGLE MATERIALS
206,455 USD NYSE +0,71%
ELEVANCE HEALTH
389,920 USD NYSE -9,29%
ELF BEAUTY
74,230 USD NYSE +2,75%
ENTERGY
114,240 USD NYSE -1,01%
ESTEE LAUDER RG-A
82,320 USD NYSE +1,81%
EXTRA SP ST REIT
144,720 USD NYSE -0,55%
FIRST HORIZON
24,930 USD NYSE -3,15%
GOLDMAN SACHS GR
1 152,260 USD NYSE +0,96%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
IDEX CORP
223,620 USD NYSE +0,41%
J.B.HUNT TRANSP
276,2800 USD NASDAQ -1,63%
JOHNSON&JOHNSON
247,010 USD NYSE -2,69%
M&T BANK
248,440 USD NYSE +2,73%
MARTIN MARIETTA
569,360 USD NYSE -0,77%
MID-AMER AP REIT
131,800 USD NYSE -1,41%
MOHAWK INDUSTRIE
111,570 USD NYSE +1,42%
MORGAN STANLEY
228,490 USD NYSE +0,14%
OWENS CORNING
143,690 USD NYSE +0,52%
PAYPAL HOLDINGS
55,5200 USD NASDAQ +17,20%
PNC FINL SER
254,100 USD NYSE +0,95%
PROCTER&GAMBLE
148,020 USD NYSE +1,31%
PROGRESSIVE (OHI
205,260 USD NYSE -9,35%
PUBLIC STOR REIT
314,700 USD NYSE -1,36%
Pétrole Brent
84,62 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
79,66 USD Ice Europ -0,43%
RAMBUS
102,8900 USD NASDAQ -2,36%
ROCKET LAB
76,2000 USD NASDAQ -3,31%
SNR
150,130 USD NYSE +0,17%
SPACEX
135,2700 USD NASDAQ -0,60%
SYNOPSYS
425,2750 USD NASDAQ -0,15%
TRACTOR SUPPLY
30,1700 USD NASDAQ -1,24%
TRADEWEB MKTS RG-A
100,6800 USD NASDAQ +1,87%
UNITEDHEALTH GRO
418,580 USD NYSE -1,57%
VTV THERAP RG-A
32,6900 USD NASDAQ +2,54%
VULCAN MATERIALS
289,115 USD NYSE -0,93%
WATTS WATER TECH-A
349,350 USD NYSE -0,15%
WW GRAINGER
1 370,860 USD NYSE -0,08%
XCEL ENERGY
79,2500 USD NASDAQ -1,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 09:47:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,3 +2,32%
Pétrole Brent
84,49 -0,67%
CAC 40
8 345,55 -0,44%
SOITEC
90,34 -7,48%
VUSION
116 -4,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank