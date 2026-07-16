Missiles Patriot Made in Ukraine : Zelensky vise une capacité de production locale d'ici la fin de l'année

A l'occasion du sommet de l'Otan à Ankara, Donald Trump avait annoncé cette semaine que Kiev obtiendrait le droit de produire sur son territoire les précieux missiles du défense anti-aérienne, sans autres précisions.

( AFP / SERGEI GAPON )

Après les annonces de principe de Donald Trump lors de son entrevue avec Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'Otan, le président ukrainien a précisé les contours du plan de production sous licence de missiles Patriot, cruciaux pour la protection de l'Ukraine face aux frappes russes.

Volodydmyr Zelensky a ainsi indiqué prévoir que l'Ukraine soit en mesure de produire "d'ici à fin 2026" des missiles destinés aux systèmes de défense Patriot. Elle souffre en effet d'un manque de munitions pour ces systèmes de défense antiaérienne américains, considérés comme les plus efficaces contre les missiles balistiques russes et fortement sollicités pour protéger sa capitale, Kiev, de plus en plus souvent visée.

"Nous prévoyons d'ici à fin 2026 d'acquérir la capacité de produire techniquement nos propres missiles avec une équipe ukrainienne. Des missiles américains fabriqués par nos propres forces", a déclaré M. Zelensky au cours d'une conférence de presse à Kiev dans le cadre d'un sommet Ukraine-Europe du sud-est. "Nous travaillons actuellement sur les licences Patriot", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump avait annoncé la semaine dernière, son intention d'autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles destinés aux batteries Patriot. Les modalités et le calendrier d'une éventuelle licence de production des missiles PAC-3 n'ont toutefois pas été précisées.

Deux ans pour produire un missile

Selon le média Kyiv Independent citant un responsable ukrainien, le groupe américain Lockheed Martin soutient l'idée d'accorder à l'Ukraine les licences nécessaires . Volodymyr Zelensky avait déjà affirmé la semaine dernière vouloir obtenir cette capacité "le plus vite possible" afin d'entamer une production dans son pays.

Même en cas d'accord rapide, la mise en place d'une telle capacité industrielle devrait prendre plus d'une année et ne permettra pas de répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine. Les stocks américains de missiles intercepteurs sont par ailleurs sous pression après les récents conflits au Moyen-Orient. Selon le centre de réflexion américain FPRI, il faut compter 24 mois pour la production d'un missile PAC-3 MSE et 30 mois pour celle de son moteur. D'autre part, lundi, neuf pays européens et l’Ukraine ont annoncé la création d’une coalition en vue de développer des capacités antibalistiques européennes pour protéger le continent.