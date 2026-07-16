(Actualisé avec secteur spatial, Alphabet, Nvidia et publication d'UnitedHealth)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC :

* UNITEDHEALTH GROUP UNH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, soutenu par une maîtrise des dépenses médicales et l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum.

* GE AEROSPACE GE.N doit publier ses résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que NETFLIX

NFLX.O le fera après la cloche.

* UNITED AIRLINES UAL.O a dit mercredi s'attendre à des dépenses supplémentaires de carburant de près de 6 milliards de dollars en 2026 par rapport à ses estimations du début de l'année, la flambée des cours du pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfice pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

L'action recule de 2,4% en avant-Bourse.

* TSMC TSM.N - L'action cotée aux États-Unis perd près de 3% lors des échanges en avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels de la société taïwanaise.

* SECTEUR SPATIAL - Les investissements mondiaux dans les start-ups spatiales ont atteint des niveaux quasi-records au deuxième trimestre, portés par l'enthousiasme des investisseurs à la suite de l'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX SPCX.O , qui a rapporté près de 86 milliards de dollars, selon un rapport publié jeudi par Seraphim Space.

Toutefois, l'action de l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk est passée mercredi pour la première fois sous son cours d'IPO (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus de ce niveau à 135,27 dollars.

* UBER UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE , valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

* ALPHABET GOOGL.O - Google a perdu jeudi son recours contre une amende de 750.000 euros infligée il y a quatre ans pour avoir diffusé des publicités pour des jeux d'argent sur sa plateforme vidéo YouTube, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ayant donné raison à l'autorité italienne de régulation des communications.

* NVIDIA NVDA.O a annoncé jeudi s'associer à des entreprises japonaises, notamment Fanuc 6954.T et Yaskawa Electric 6506.T , afin de faire progresser le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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