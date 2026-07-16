 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 12:22

(Actualisé avec secteur spatial, Alphabet, Nvidia et publication d'UnitedHealth)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC :

* UNITEDHEALTH GROUP UNH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, soutenu par une maîtrise des dépenses médicales et l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum.

* GE AEROSPACE GE.N doit publier ses résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que NETFLIX

NFLX.O le fera après la cloche.

* UNITED AIRLINES UAL.O a dit mercredi s'attendre à des dépenses supplémentaires de carburant de près de 6 milliards de dollars en 2026 par rapport à ses estimations du début de l'année, la flambée des cours du pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfice pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

L'action recule de 2,4% en avant-Bourse.

* TSMC TSM.N - L'action cotée aux États-Unis perd près de 3% lors des échanges en avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels de la société taïwanaise.

* SECTEUR SPATIAL - Les investissements mondiaux dans les start-ups spatiales ont atteint des niveaux quasi-records au deuxième trimestre, portés par l'enthousiasme des investisseurs à la suite de l'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX SPCX.O , qui a rapporté près de 86 milliards de dollars, selon un rapport publié jeudi par Seraphim Space.

Toutefois, l'action de l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk est passée mercredi pour la première fois sous son cours d'IPO (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus de ce niveau à 135,27 dollars.

* UBER UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE , valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

* ALPHABET GOOGL.O - Google a perdu jeudi son recours contre une amende de 750.000 euros infligée il y a quatre ans pour avoir diffusé des publicités pour des jeux d'argent sur sa plateforme vidéo YouTube, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ayant donné raison à l'autorité italienne de régulation des communications.

* NVIDIA NVDA.O a annoncé jeudi s'associer à des entreprises japonaises, notamment Fanuc 6954.T et Yaskawa Electric 6506.T , afin de faire progresser le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

ALPHABET-A
370,9200 USD NASDAQ +3,17%
DELIV HERO
38,490 EUR XETRA +0,81%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 658,64 Pts Index Ex +0,29%
FANUC
37,950 EUR Tradegate +2,21%
GE AEROSPACE
360,490 USD NYSE +1,96%
NASDAQ Composite
26 269,23 Pts Index Ex +0,62%
NETFLIX
73,6800 USD NASDAQ +0,20%
NVIDIA
212,5000 USD NASDAQ +0,33%
S&P 500 INDEX
7 572,40 Pts CBOE +0,38%
SPACEX
135,2700 USD NASDAQ -0,60%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
419,670 USD NYSE -0,24%
UBER TECH
72,680 USD NYSE +0,83%
UNITED AIRLINES
120,9700 USD NASDAQ +0,52%
UNITEDHEALTH GRO
418,580 USD NYSE -1,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,46 -8,32%
CAC 40
8 309,27 -0,87%
Pétrole Brent
84,95 -0,13%
SOITEC
89,78 -8,05%
VALERIO THER. (EX...
0,572 +25,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank