TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Netflix
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Goldman Sachs et Netflix.

FAITS MARQUANTS

* Apollo APO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 131 dollars contre 154 dollars

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 892 $ contre 815 $

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 1450 $ à 1425 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 175 $ à 185 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 210 à 270 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours à

300 dollars contre 170 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 200 à 300 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 305 $ à 430 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW relève l'objectif de cours de 10 $ à 10,5 $

* AIG AIG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 99 $ contre 96 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $, contre 40 $ auparavant

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 253 $ contre 250 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 42 $ contre 45 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 285 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 355 $ contre 343 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 137 $ contre 130 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW relève l'objectif de cours de 21,5 à 22,5 dollars

* Apollo APO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 154 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 192 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $

* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 pence contre 90 pence auparavant

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : JP Morgan initie une couverture avec une recommandation neutre: objectif de cours de 24

$

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 1 196 à 1 325 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 207 $ à 199 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 62 $ à 61 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 235 $, contre 248 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 112 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 110 $ à 104 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 70 à 82 dollars

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $ auparavant

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève l'objectif de cours de 40 à 42 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC relève l'objectif de cours de 140 $ à 145 $

* EQT Corp EQT.N : RBC relève l'objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève l'objectif de cours de 136 $ à 138 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 145 $ à 141 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 49 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève l'objectif de cours de 47 à 50 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : Maxim Group relève l'objectif de cours à 7 $ contre 5 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 300 $ à 330 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève l'objectif de cours de 330 $ à 360 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 815 $ à 892 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 82 $, contre 130 $ auparavant

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 138 $ contre 127 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 60 à 67 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 250 $, contre 260 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 67 $ à 80 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $, contre 21 $ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 156 $, contre 183 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC relève l'objectif de cours à 315 $, contre 280 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 290 $ à 320 $

* Legence Corp LGN.O : Jefferies initie une couverture avec une recommandation de "conserver"; objectif de cours de 34 $

* Legence Corp LGN.O : RBC initie une couverture avec une recommandation de surperformance: objectif de cours de 36 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève l'objectif de cours de 440 $ à 525 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 420 $ à 520 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 443 $ à 376 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : BTIG initie une couverture avec une recommandation neutre

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 2 080 $ à 2 200 $

* Markel Group Inc MKL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 1 836 $ à 2 107 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 205 $ à 225 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $ contre 158 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 15 $

* Netflix Inc NFLX.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 1450 $ à 1425 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 86 $ à 94 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 44 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de 43 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève l'objectif de cours de 650 $ à 675 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 600 à 630 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 8 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 185 à 180 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 175 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW réduit sa recommandation de "surperformance" à "performance du marché"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours de 121 $ à 129 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 284 $ contre 290 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève l'objectif de cours à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 156 $ à 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 172 $ à 178 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 45 $ à 60 $

* RTX Corp RTX.N : RBC relève l'objectif de cours de 170 $ à 200 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"; réduit l'objectif de cours à 29 $

contre 38 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG initie une couverture avec une recommandation neutre

* Spire Inc SR.N : Jefferies initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 92 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève l'objectif de cours de 73 $ à 78 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 à 106 dollars

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : BTIG initie une couverture avec une recommandation neutre

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 214 à 215 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 182 $ contre 200 $ auparavant

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* TKO Group TKO.N : BTIG initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 235 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1525 $ contre 1490 $

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève l'objectif de cours de 4,5 à 6,5 dollars

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de

55 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 69 $ à 76 $

* Willow Lane Acquisition Corp WLAC.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une recommandation d'achat; objectif de

cours de 15 $

