TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Netflix

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Goldman Sachs et Netflix.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 210 à 270 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours de l'action à 300 dollars contre 170 dollars auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 246 $ contre 168 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 240 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 305 $ à 430 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW relève le cours cible de 10,5 $ à 10 $

* AIG AIG.N : Jefferies relève le cours cible à 99 $ contre 96 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $, contre 40 $ auparavant

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible à 253 $ contre 250 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 355 $ contre 343 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 137$ contre 130

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW relève le cours cible de 21,5 à 22,5 dollars

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible à 131 $, contre 154 $ auparavant

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 160$ contre 192

* Arvinas Inc ARVN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $

* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 pence contre 90 pence auparavant

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre: PT 24 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le prix cible de 1 196 $ à 1 325 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 207 $ à 199 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 61 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 248 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 66 $ à 67 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 104 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC augmente le cours cible de 36 $ à 40 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 82 $

* Dollar Tree DLTR.O : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; baisse le PT à 70$ de 110

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies augmente le prix cible de 149 $ à 150 $

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève l'objectif de cours de 40 $ à 42 $

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC relève le cours cible de 140 $ à 145 $

* EQT Corp EQT.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 62 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève le cours cible de 136 $ à 138 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 145 $ à 141 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ (49 $)

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 56 $ à 60 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève le cours cible de 165 à 180 dollars

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : Maxim Group augmente le prix cible à 7$ contre 5

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 330 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève le cours cible de 330 $ à 360 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 340 $ à 360 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible de 815 $ à 892 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : TD Cowen ramène le cours cible à 82 $, contre 130 $ auparavant

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible à 138 $ de 127 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 à 67 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37 $ auparavant

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 260 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen augmente le cours cible de 200 $ à 210 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 80 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $, contre 21 $ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 156 $, contre 183 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible à 315 $, contre 280 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 290 $ à 320 $

* Legence Corp LGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 34 $

* Legence Corp LGN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible 36

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 440 $ à 525 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 420 $ à 520 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 443 $ à 376 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le prix cible de 2 080 $ à 2 200 $

* Markel Group Inc MKL.N : TD Cowen relève le prix cible de 1 836 $ à 2 107 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen augmente le prix cible de 205 $ à 225 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 175 $ contre 158 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit le cours cible à 14 $ contre 15 $

* Netflix Inc NFLX.O : Seaport Research Partners relève le cours à acheter de neutre

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1450 $ à 1425 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 86 $ à 94 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 44 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC augmente le prix cible de 650 $ à 675 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 630 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène le cours cible de 63 à 57 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 185 à 180 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 166$ contre 175

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW augmente le prix cible de 121 $ à 129 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 284 $ contre 290 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le cours cible de 156 $ à 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 172 $ à 178 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 45 $ à 60 $

* RTX Corp RTX.N : RBC augmente le cours cible de 170 $ à 200 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 185 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible à 29 $ contre 38 $

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 20 $ à 13 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Spire Inc SR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 92

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le cours cible de 73 $ à 78 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75 $ contre 80

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 à 106 dollars

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 214 à 215 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 182 $ contre 200 $ auparavant

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* TKO Group TKO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 235 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève le prix cible à 1525 $ contre 1490 $

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève le cours cible de 4,5 à 6,5 dollars

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $55

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies augmente le prix cible de 69 $ à 76 $

* Willow Lane Acquisition Corp WLAC.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $