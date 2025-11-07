TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 13 à 15 dollars
* 10X Genomics Inc TXG.O : UBS relève le prix cible de 13 à 14 dollars
* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer relève le cours cible de 112 à 115 dollars
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 26
* Abbvie Inc ABBV.N : UBS relève l'objectif de cours de 195 $ à 220 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 33 $
contre 36 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens réduit le prix cible de 28 $ à 23 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS réduit le prix cible à 28$ de 31
* Adicet Bio, Inc. ACET.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 9 $
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 155 à 169 dollars
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 168 à 175 dollars
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible à 176 $, contre 160 $
auparavant
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98 $ contre
94 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 90 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 109 $ contre 107 $
* AIG AIG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $ auparavant
* Air Products APD.N : BMO ramène le cours cible de 310 à 295 dollars
* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible de 308 $ à 300 $
* Air Products APD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 260 $
* Air Products APD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 325
* Air Products APD.N : RBC réduit le prix cible à 325 $, contre 350 $ auparavant
* Air Products APD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 330 $ de 345
* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS ramène le cours cible à 310 dollars, contre 350
dollars auparavant
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 137 dollars contre 135 dollars
* Airbnb Inc ABNB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 149 $ contre 146 $
auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 151 $ auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : UBS relève le prix cible à 147 $, contre 145 $ auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible de 105 à 107 dollars
* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 110 à 111 dollars
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 80 $ à 85 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le prix cible de 83 $ à 86 $
* Alarm.com Holdings Inc ALRM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 60 $
auparavant
* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 55 $
* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 87 $ à 91 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 89
$ à 57 $
* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 235 $ à 244 $
* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel réduit le prix cible à 40 $ de 45
* Ameren Corp AEE.N : BMO réduit le prix cible de 116 à 113 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Raymond James réduit le prix cible à 36 $ contre 43 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 13 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à
"performer"
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : UBS augmente le prix cible de 18 $ à 20,5
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham réduit l'objectif de cours à 34$ contre 36
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève le prix cible à 37 $, contre 33 $ auparavant
* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 30 $ contre
25 $ auparavant
* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible à 35 $
contre 34 $
* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève le prix cible à 721 $ contre 633 $
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 8$ contre 5
* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ contre 10
* Archer Aviation Inc ACHR.N : Needham ramène le cours cible à 10 $, contre 13 $ auparavant
* Arhaus Inc ARHS.O : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 14 $
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays réduit son objectif de cours à 8$ contre 9
* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le prix cible de 50 à 58 dollars
* Artivion Inc AORT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 40 à 50 dollars
* Artivion Inc AORT.N : Stifel relève le cours cible de 46 à 55 dollars
* Asana Inc ASAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16,5
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 4 $ contre 6 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies augmente le prix cible à 178$ de 175
* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 185 $ à 193 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève le PT à 10$ contre 9,5
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : UBS relève le prix cible de 9,5 $ à 9 $
* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22
* Avista Corp AVA.N : Mizuho relève le cours cible à 42 $ contre 39 $
* Backblaze Inc BLZE.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, contre 12 $ auparavant
* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $
* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $
* BD BDX.N : Stifel réduit le prix cible de 224 $ à 210 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 79 $ contre 72 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène l'objectif de cours de 56 $ à 54 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan relève le cours cible à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW abaisse le cours cible à 48 $, contre 56 $ auparavant
* Bill Holdings Inc BILL.N : UBS abaisse le cours cible à 60 $, contre 65 $ auparavant
* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 66 $ à 81 $
* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer"
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre
* Blackline Inc BL.O : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 57 $
* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 20$ de 25
* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 94 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $
* Block Inc XYZ.N : KBW réduit l'objectif de cours à 90 $ au lieu de 95
* Block Inc XYZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 71 $ contre 77 $
* Block Inc XYZ.N : Needham réduit le prix cible à 80 $ de 100
* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 58
* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $
* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $
* Block Inc XYZ.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 92 $ à 85 $
* Blue Owl Capital Corporation OBDC.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de cours
de 29
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de
sous-pondération
* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 421 $ à 260 $
* Cable One, Inc. CABO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 107 $
* Camden Property Trust CPT.N : Stifel réduit le prix cible de 122,75 $ à 120,5 $
* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 18 $ à 20 $
* Carmax Inc KMX.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer
* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 35 $
* Catalyst Pharmaceuticals, Inc. CPRX.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 32 $ à 33 $
* Celanese Corp CE.N : Mizuho réduit le prix cible de 48 $ à 45 $
* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 53 $ contre 59 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 50 $ de 55
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 68 $ contre 76 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel réduit le prix cible de 74 $ à 60 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 55 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS réduit le prix cible de 73 $ à 65 $
* Cencora COR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 371 $ contre 322 $
* Cencora Inc COR.N : UBS augmente le prix cible à 415 $ de 380 $
* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan abaisse le cours cible à 245 $, contre 275 $
auparavant
* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le cours cible de 30 $ à 34 $
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 34 $ à 37 $
* Certara CERT.O : Barclays réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Argus Research ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 72 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Argus Research réduit le prix cible à 120 $ contre
140 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 135 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : UBS réduit le prix cible à 27 $ contre 38 $
* Clear Secure Inc YOU.N : Stifel relève le cours cible de 34 à 38 dollars
* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 37 à 38 dollars
* Clear Secure, Inc. YOU.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 29 dollars
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 40 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 45 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération
à égale pondération
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : UBS réduit le prix cible de 50 $ à 27 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : UBS réduit le prix cible à neutre de "acheter
* Coherent Corp. COHR.N : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 170 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 46 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham augmente le prix cible de 46 $ à 48 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève le prix cible de 45 $ à 48 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan ramène le prix cible de 115 à 112 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de
prix de 153
* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 75 $ à 76 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 500 $ à 530 $
* Cummins CMI.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 545 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 485 $ contre 460 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities relève le cours cible de 434 à 522 dollars
* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 625 à 640 dollars
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel augmente le prix cible à 587 $ de 502 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible de $525 à $537
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève le cours cible de 170 à 180 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 154 $ à 215 $
* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 215$ de 180
* Datadog Inc DDOG.O : BTIG relève l'objectif de cours à 221 $ contre 184 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC fait passer le cours de neutre à surperformant
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 225 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies augmente le prix cible à 220$ de 190
* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 200 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération
sectorielle
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible de 170 $ à 215 $
* Datadog Inc DDOG.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165
* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 205 $
* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $
* Datadog Inc DDOG.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 170 $ à 200 $
* Datadog Inc DDOG.O : Truist Securities relève le prix cible de 140 à 195 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : UBS augmente le prix cible à 225 $, contre 189 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève le prix cible de 170 à 215 dollars
* Datadog, Inc. DDOG.O : KeyBanc relève le prix à surpondérer à partir de pondération
sectorielle
* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 230 $
* Definitive Healthcare Corp DH.O : Stifel réduit le prix cible de 6 $ à 5 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Mizuho réduit le prix cible de 16 $ à 13 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 à 7
dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 49 $ contre 48 $ auparavant
* Diageo DEO.N : TD Cowen ramène le cours cible à 93 $, contre 106 $ auparavant
* Diamondrock Hospitality Co DRH.N : Stifel relève le cours cible de 8,5 $ à 9 $
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 54 $
* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark réduit le prix cible à 2$ de 6
* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark ramène le cours de l'action d'achat
spéculatif à achat
* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 230 $
* Doordash DASH.O : Susquehanna réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Benchmark ramène le cours cible à 37 $, contre 43 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 54 $ de 60
* Dupont De Nemours Inc DD.N : UBS augmente le prix cible à 46$ de 44
* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 50$ de 100
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 35$ de 22
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 30 à 40 dollars
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Stifel relève le prix cible de 26 à 35 dollars
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 97 $ contre 102 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Wedbush réduit le prix cible à 32$ de 35
* Eli Lilly and Co LLY.N : Citigroup augmente le prix cible de 1 190 $ à 1 250 $
* Eli Lilly and Co LLY.N : UBS relève le prix cible de 895 $ à 1080 $
* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 955 $ à 1000 $
* Enerflex Ltd EFXT.N : La CIBC relève le cours cible de 11,5 $ à 15,25 $
* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 120 à 138 $
* Enovis Corp ENOV.N : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ contre 60 $
* Enovis Corp ENOV.N : Wells Fargo relève le cours cible à 42 $ contre 41 $
* Epam Systems EPAM.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 150 à 160 dollars
* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 215 dollars
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 62 $
* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible à 12$ de 13
* Evergy Inc EVRG.O : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $
* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel relève le cours cible à 110 $ contre 94 $
* Evolent Health Inc EVH.N : BTIG réduit le prix cible à 16$ de 20
* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 8$ de 14
* Excelerate Energy Inc EE.N : Northland Capital relève le cours cible à 46 $ contre 43 $
auparavant
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank augmente le cours cible à 235 $ contre 185 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Benchmark relève le cours cible à 310 $ contre 265 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 285 $ contre
240 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève l'objectif de cours à 275 $ contre 250 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève l'objectif de cours à 272 $ contre 232 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars, contre 225 dollars
auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 250 à 290 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 $ à 250 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré
* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 260 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 230 à 250 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo relève le cours cible à 272 $, contre 212 $
auparavant
* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible à 220 $, contre 197 $ auparavant
* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO ramène le cours cible de 2 300 $ à 2 200 $
* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 280 dollars
* Figs Inc FIGS.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars
* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 18 $
* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 17 $
* First Advantage Corp FA.O : Stifel ramène le cours cible à 17 $, contre 20 $ auparavant
* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,5 à 13,5 dollars
* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 29 $
* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 28 $ à 24 $
* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 26 $
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à
neutre
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 45 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 11$ contre 9
* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $
* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 25 à 20 dollars
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies ramène le cours cible à 29 $, contre 31 $ auparavant
* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens ramène l'objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14 $
* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 65 $ à 91 $
* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à
achat
* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 88 $ à 105 $
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Globus Medical Inc GMED.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 66 $ à 79 $
* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Golden Entertainment, Inc. GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 34 $ à 30 $
* Golden Entertainment, Inc. GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à
égalité de pondération
* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $
* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 67 $ à 68 $
* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Oppenheimer relève le prix cible à 50 $
contre 48 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 75 $ contre 58 $
auparavant
* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de sous-performance
à neutre
* Haemonetics Corp HAE.N : Needham relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant
* HCI Group Inc HCI.N : Truist Securities relève le cours cible de 190 à 235 dollars
* Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à
37 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le prix cible de 403 à 406 dollars
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 454 $ à 421 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 675 $ à 650 $
* Humana HUM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 231 $, contre 250 $ auparavant
* Humana HUM.N : Mizuho abaisse le cours cible à 310 $ contre 345 $
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $
* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 185 $ contre 172 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho augmente le prix cible à 203 $ de 198 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Stifel augmente le prix cible à 155$ de 148
* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays augmente le prix cible à 161 $ contre 156 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172$ contre 153
* Impinj Inc PI.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 200
* Insulet PODD.O : Barclays relève le cours cible de 301 à 316 dollars
* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners relève le prix cible de 355 $ à 385 $
* Insulet Corp PODD.O : Raymond James augmente le prix cible de 360 $ à 366 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 365 $ à 390 $
* Insulet Corp PODD.O : UBS relève le prix cible de 320 à 355 dollars
* Insulet Corp PODD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 350 à 360 dollars
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jefferies réduit le prix cible à 45$ de 84
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 12
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 27 $ contre
30 $ auparavant
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14
* Intellia Therapeutics Inc. NTLA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $
* Intellia Therapeutics, Inc NTLA.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 24
* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ de 17
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays augmente le prix cible à 75$ de 72
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 75$ de 80
* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 50 $ à 57 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 115$ contre 125
* Invitation Homes Inc INVH.N : Raymond James réduit le prix cible à 33$ de 39
* Janus International Group Inc JBI.N : UBS réduit le prix cible à 8,5 $ de 10
* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 48 $ contre 47 $
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 87
$
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel augmente le prix cible de 45 $ à 46 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 67 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le prix cible de 55 à 65 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 à 70 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève le cours cible de 55 à 70 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel augmente le prix cible de 53 $ à 64 $
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 58 $ à 75 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer" à
partir de "performer
* Kennametal KMT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 $ à 25 $
* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $ auparavant
* Keros Therapeutics Inc. KROS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 59$ contre
81
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 317 $ contre 291 $
* Leidos LDOS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 235 $ contre 200 $
auparavant
* Leidos LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 205 $ auparavant
* Leidos LDOS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 210 $, contre 180 $
auparavant
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 97 $ à 93 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 42$ contre 37
* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Lifestance Health Group Inc LFST.O : UBS relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible de 175 à 220 dollars
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Stifel augmente le prix cible de 195 $ à 220 $
* Ligand Pharmaceuticals, Inc. LGND.O : Oppenheimer relève le prix cible de 250 $ à 275 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible à 119 $ contre 132 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 161 $ contre
178 $
* Liveramp Holdings, Inc. RAMP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 34 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein augmente le prix cible à 282 $ contre 279 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 267 $ contre 283 $
* LP Building Solutions LPX.N : BMO réduit le prix cible de 108 $ à 98 $
* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 25 $ contre 21 $
* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna relève le cours cible à 24 $ contre 14 $
* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities relève le prix cible à 23 $, contre 16 $ auparavant
* Lyft, Inc. LYFT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27 dollars, contre 20 dollars
auparavant
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Stifel relève le prix cible à 185 $ contre 155
$
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities relève le PT à 180 $ contre
158 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies augmente le PT à 185$ de 165
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : JP Morgan relève le PT à 165 $ contre 142 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Needham augmente le PT à 175$ de 150
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen augmente le PT à 190$ de 150
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Barclays augmente le PT à 200$ de 150
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève le PT à 47$ de 41
* Magnite, Inc. MGNI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 20$ de 22
* Maplebear Inc CART.O : Bernstein réduit le prix cible de 63 $ à 45 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 87 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit le prix cible à 85 $ contre 107 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : UBS relève l'objectif de cours à 723 $ contre 705 $
auparavant
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 57 $ contre 56 $
* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève le prix cible de 770 $ à 880 $
* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 96 $ à 92 $
* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 85
* Microchip Technology MCHP.O : Needham réduit le prix cible à 73 $, contre 77 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à 80 $, contre 85
$ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Stifel réduit le prix cible à 75 $, contre 82 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible de 85 $ à 75 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $, contre 65 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 64
* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 à 58
dollars
* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 300 dollars
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre
* MKS Inc MKSI.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 135 $ à 180 $
* MKS Inc MKSI.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 175 $ à 180 $
* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 190 $
* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible de 147 $ à 175 $
* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 135 à 150 dollars
* Moderna MRNA.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 25 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix cible
de 49
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le prix cible de 79 $ à 82 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 79 à 80 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 75 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 74 $ à 75 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève le prix cible à 75 $, contre 72 $ auparavant
* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 75 à 77 dollars
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève le prix cible de 73 à 75 dollars
* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 10 à 13 dollars
* Natera Inc NTRA.O : Barclays relève le cours cible de 210 à 230 dollars
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 210 $ à 230 $
* Natera Inc NTRA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 200 $ à 250 $
* Natera Inc NTRA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 230 $
* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 240 dollars
* Natera Inc NTRA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 235 $ à 250 $
* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 240 $
* Natera Inc NTRA.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 190 $ de 175 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit le prix cible à 35 $ contre 37 $
* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays augmente le prix cible à 17$ de 14
* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le prix cible de 25 à 40 dollars
* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le cours de l'action d'achat spéculatif à achat
* Nlight Inc LASR.O : Needham relève l'objectif de cours à 39 $ contre 32 $ auparavant
* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 26 à 40 dollars
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 33 $
* NRG Energy Inc NRG.N : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 195 $
* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 77 $ à 76 $
* Omada Health Inc OMDA.O : Needham augmente le prix cible de 26 $ à 28 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 29 dollars
* Onestream Inc OS.O : TD Cowen ramène le cours cible à 27 $, contre 28 $ auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 126 $
* Optimizerx Corp OPRX.O : Stifel relève le cours cible de 18 $ à 21 $
* OR Royalties Inc OR.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à
"outperform
* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève l'objectif de cours de 105 à 135 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 89 à 118 dollars
* Oscar Health Inc OSCR.N : UBS relève le prix cible de 11 à 12 dollars
* P10 Inc PX.N : Oppenheimer relève le cours cible de 21 à 22 dollars
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities ramène le cours cible de 30 à 28 dollars
* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO réduit le prix cible de 60 $ à 54 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 46 $ à 45 $
* Par Technology Corp PAR.N : BTIG ramène le cours cible à 60 $ contre 65 $ auparavant
* Par Technology Corp PAR.N : Needham réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 90 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays augmente le prix cible à 906 $, contre 785 $ auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible à 960 $ contre 874 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le prix cible de 880 $ à 960 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 825 $ à 950 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le prix cible de 723 $ à 850 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le prix cible de 910 à 977 dollars
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 840 à 925 dollars
* Peloton PTON.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $
* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 24
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 21$ contre 19
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Pennant Group Inc PNTG.O : Stephens ramène l'objectif de cours de 40 à 37 dollars
* Planet Fitness PLNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 108$ contre 106
* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 108 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 127 dollars, contre
122 dollars auparavant
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 125 dollars
* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit son objectif de cours à 13$ contre 16
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 280 $ à 270
$
* Primerica Inc PRI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 267$ de 292
* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 39 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 35 $ à 27 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 25 $ à 21 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre
33 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 84 à 88 dollars
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible à 88 $ contre 72 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 81 $ contre 68
$ auparavant
* Prothena Corporation Plc PRTA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 30
dollars
* PTC Inc PTC.O : BMO réduit le prix cible de 231 $ à 219 $
* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 175 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies réduit le cours cible de 342 $ à 331 $
* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève le PT à 48 $ contre 45 $
* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 22 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 350 à 365 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS augmente le prix cible de 421 $ à 435 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève le cours cible de 352 à 358 dollars
* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays réduit le prix cible à 56 $ contre 58 $
* RB Global Inc RBA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114 $ contre 120 $
* Redwire Corp RDW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $
* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 11 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : UBS augmente le prix cible à 660 $ contre 595 $
* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 6$ contre 4
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citizens augmente le prix cible de 170 $ à 180 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 130 $ contre 122 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 8 dollars
* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer relève le cours cible à 391 $ contre 365 $
auparavant
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 360 à 425
dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève le prix cible de 325 à 380 dollars
* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 370 $ à 417 $
* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 355 $ à 380 $
* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible de 165 $ à 150 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James augmente le prix cible de 257 $ à 264 $
* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 15 $
* RXO Inc RXO.N : Stifel réduit le prix cible de 17 $ à 15 $
* RXO Inc RXO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 22 $ à 20 $
* RXO Inc RXO.N : UBS ramène le prix cible de 17 à 15 dollars
* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays ramène le prix cible de 17 à 15 dollars
* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 9$ contre 11
* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 125 $ à 260 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 150 $ à 280 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 250 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 215 $ à 250 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush augmente le prix cible de 220 $ à 260 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 115 $ à 230 $
* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de 5 $ à 1 $
* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité
de pondération
* SES AI SES.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 à 126 dollars
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho augmente le prix cible de 95 $ à 102 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : UBS réduit le prix cible à 100$ de 115
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Mizuho augmente le prix cible de 6 $ à 7 $
* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5 dollars
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 18 $ contre 20 $
* Snap Inc SNAP.N : Truist Securities relève le cours cible de 10 à 11 dollars
* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $ contre 80
* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 à 104 dollars
* Somnigroup International Inc SGI.N : Raymond James relève le prix cible de 85 $ à 105 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à 105 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS relève le prix cible à 110 $, contre 91 $
auparavant
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat
* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 19 dollars
* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15 dollars
* Southern First Bancshares Inc SFST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 51 $ à 54 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 81 $ contre 84 $
* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 69 $
* Stride Inc LRN.N : BMO réduit le prix cible à 82 $ de 108
* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 6 $ contre 9 $
* Sweetgreen Inc SG.N : Oppenheimer abaisse le cours cible à 10 $ contre 18 $
* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $
* Sweetgreen Inc SG.N : RBC réduit le prix cible à 7 $ de 13
* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 13 $
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève le cours cible de 252 $ à 275 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève le prix cible de 260 à 275
dollars
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : UBS relève l'objectif de cours à 292$ contre 285
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 300 dollars,
contre 290 dollars auparavant
* Talen Energy Corp TLN.O : Raymond James relève le cours cible de 470 à 476 dollars
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 48 $
* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 13 $ à 14 $
* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 112 à 115 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $ auparavant
* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 126 $ contre 124 $
auparavant
* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125$ contre 135
* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 114 $ contre 131 $
* Tempus Ai, Inc TEM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 98 $ à 89 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 155 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies réduit le prix cible de 170 $ à 155 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 185 $ à 175 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens augmente le prix cible de 175 $ à 168 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities ramène le prix cible de 210 $ à 195 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays réduit le prix cible à 170 $ contre 187 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ de 175
* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 216 $ de 202 $
* The Trade Desk Inc TTD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 47 $ contre 53 $
* Tim SA TIMB.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 23,5 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Benchmark augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 1 $ à 44 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Needham réduit le prix cible de 84 $ à 60 $
* Trade Desk Inc TTD.O : RBC réduit le prix cible à 80 $ de 90
* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 64$ de 78
* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $ de 135
* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 85$ de 100
* Trade Desk Inc TTD.O : UBS augmente le prix cible de 80 $ à 82 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : UBS réduit le prix cible de 6,5 $ à 5,85 $
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $
* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $
* Uber UBER.N : Citigroup augmente le prix cible à 120 $ contre 115 $
* Under Armour Inc UAA.N : UBS relève l'objectif de cours à 8 dollars contre 7,5 dollars
* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 81 à 62 dollars
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel réduit le prix cible à 51$ de 63
* Uniti Group Inc. UNIT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 7,5 $
* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 42 $
* Universal Display Corp OLED.O : Needham réduit le prix cible à 150$ de 170
* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna réduit le prix cible à 150 $, contre 160 $
auparavant
* US Foods Holding Corp USFD.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 $ à 102 $
* UWM Holdings UWMC.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 7$ contre 6
* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 16 $
* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Jefferies relève le prix cible de 12 $ à 14 $
* Ventyx Biosciences, Inc. VTYX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 11 $ à 14 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Stephens relève le prix cible de 45 $ à 53 $
* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : UBS réduit le prix cible de 553 $ à 546 $
* Vistra Corp VST.N : BMO augmente le prix cible de 236 $ à 245 $
* Vivid Seats Inc SEAT.O : Benchmark réduit le prix cible à 18$ de 26
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 83 $ à 80 $
* W R Berkley Corp WRB.N : UBS réduit le prix cible à 78 $ contre 87 $
* W R Berkley Corp WRB.N : UBS réduit le prix cible à neutre d'achat
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le prix cible de 97 $ à 92 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $
auparavant
* Warby Parker Inc WRBY.N : Stifel réduit le prix cible de 22 $ à 19 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 28 $ à 20 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 24 $ de 28
* Warby Parker Inc WRBY.N : UBS réduit l'objectif de cours à 20$ contre 23
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 23,5 $ contre 16 $
auparavant
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James relève le prix cible de 22 $ à 25 $
* Warner Bros. Discovery Inc. WBD.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 25 $
* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 295 à 305 dollars
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320 dollars
* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays relève le prix cible de 287 $ à 300 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : UBS réduit le prix cible à 25$ contre 27
* Westrock Coffee Co WEST.O : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 7 $, contre
10 $ auparavant
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 24 $ contre
33 $
* Workiva Inc WK.N : Truist Securities augmente le prix cible de 95 $ à 110 $
* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible à 975 $ contre 963 $
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 1 050 $ à 1 045 $
* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 38 $ contre 41 $
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 146$ de 130
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 136 à 138 dollars
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève le prix cible de 145 à 150 dollars
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $, contre 127 $
auparavant
* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit le prix cible à 11$ de 14
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James augmente le prix cible de 37 $ à 39 $
* Yeti Holdings Inc YETI.N : UBS relève le cours cible de 35 à 38 dollars
* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève le cours cible de 28 à 30 dollars
* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 17$ contre 15