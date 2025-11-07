 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 276,37
-1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street finit proche de l'équilibre, retenue par les valeurs technologiques
information fournie par AFP 07/11/2025 à 22:47

Des opérateurs à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé proche de l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes suscitées par les fortes valorisations des géants technologiques et par les incertitudes sur l'état de santé de l'économie américaine.

Le Dow Jones a pris 0,16% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,13%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lui reculé de 0,21%, soit une perte cumulée de plus de 3% sur la semaine écoulée.

"Il est très déstabilisant (pour le marché, ndlr) de ne pas avoir une vue d'ensemble de la situation économique", commente auprès de l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

La paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") a atteint son 38ème jour, un record de longévité, et prive les investisseurs d'un certain nombre de données officielles, dont un rapport majeur sur l'emploi qui devait être publié vendredi.

Seul indicateur du jour: une confiance des consommateurs en berne pour le mois de novembre, au plus bas depuis 2022, selon l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan.

Au sein des consommateurs comme des entreprises, "il y a une certaine inquiétude quant à la date à laquelle le gouvernement reprendra ses activités" et le fait "que cela pourrait affecter la croissance économique", relève Tom Cahill.

Les investisseurs continuent aussi de se détourner des valeurs technologiques face à "la crainte que les dépenses consacrées" au développement de l'intelligence artificielle (IA) "ne soient pas rentables dans un avenir proche", souligne l'analyste.

C'est pourtant ces dépenses, et l'enthousiasme généralisé autour de l'IA, qui ont poussé les principaux indices de Wall Street de sommets en sommets ces derniers mois.

"Lorsque les cours atteignent ou approchent leurs plus hauts historiques, les investisseurs trouvent des raisons de prendre leurs bénéfices", analyse Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi ne pas être inquiet de l'existence potentielle d'une bulle sur les marchés financiers autour de l'IA, jugeant que cette technologie "va être très utile".

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain était stable par rapport à la clôture la veille, à 4,09%.

A la cote, le spécialiste des véhicules électriques Tesla a reculé (-3,68% à 429,52 dollars) après l'adoption la veille du plan de rémunération à 1.000 milliards de dollars du patron de l'entreprise, Elon Musk, à l'issue d'un vote de l'assemblée générale des actionnaires.

Le cours de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a plongé de 8,08% à 232,00 dollars après un nouveau report de la sortie de son très attendu jeu vidéo "Grand Theft Auto VI" (GTA VI).

La plateforme de réservations de vols Expedia a brillé (+17,55% à 258,25 dollars), profitant de performances financières meilleures qu'attendu.

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb a gardé la tête hors de l'eau (+0,29% à 120,88 dollars) après la publication de résultats trimestriels mitigés.

Nasdaq

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
120,8800 USD NASDAQ +0,29%
S&P GLOBAL
496,250 USD NYSE +1,25%
TAKE-TWO INTERACTIVE
232,0000 USD NASDAQ -8,08%
TESLA
429,5200 USD NASDAQ -3,68%
Copyright © 2025 AFP.

