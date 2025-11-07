Orban obtient de Trump une exemption des sanctions liées au pétrole russe

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le 7 novembre 2025 à la Maison Blanche ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a accepté d'accorder à la Hongrie une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe, vendredi pendant une rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban, dont il a loué de manière appuyée la politique anti-immigration.

"Résultat majeur de la rencontre d'aujourd'hui (entre le président américain et le dirigeant hongrois): les Etats-Unis ont accordé à la Hongrie une exemption illimitée des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. Nous sommes reconnaissants de cette décision qui garantit la sécurité énergétique de la Hongrie", a écrit sur X le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

"Nous étudions ça, parce qu'il est très difficile pour lui d'obtenir le pétrole et le gaz d'autres régions. Comme vous le savez, il ne bénéficie pas d'un accès à la mer", avait auparavant déclaré le président américain devant la presse, en recevant cet allié de longue date qui le soutient depuis sa première campagne pour la Maison Blanche, en 2016.

Viktor Orban avait indiqué que pendant leur réunion bilatérale, il expliquerait à Donald Trump quelles seraient les "conséquences" pour la Hongrie de "ne plus avoir de gaz et de pétrole russe".

Le mois dernier, les Etats-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grands producteurs de pétrole russes - Rosneft et Lukoil - face au refus de la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ils ont réclamé aux pays comme la Hongrie de se "sevrer" des sources d'énergie russes.

- "Respecter" la Hongrie -

Or ce pays d'Europe centrale dépend fortement du pétrole russe.

Les sanctions américaines mettent potentiellement en danger Viktor Orban, à quelques mois de la tenue d'élections législatives, que le leader nationaliste, au pouvoir depuis 2010, n'est pas sûr de remporter, selon les sondages.

Le dirigeant hongrois avait rendu visite trois fois l'année dernière à Donald Trump, à chaque fois dans sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, dont deux fois avant la réélection du milliardaire.

Les deux hommes ont à nouveau exposé leurs affinités idéologiques vendredi.

Donald Trump a exhorté l'Union européenne à "respecter" la Hongrie et son Premier ministre, qui s'est plaint des sanctions financières imposées par l'UE sur Budapest pour ses politiques migratoires.

"Ils devraient respecter la Hongrie et respecter ce dirigeant très, très fortement, parce qu'il a eu raison sur l'immigration", a déclaré Donald Trump, jugeant que les Européens pourraient "s'inspirer" de son invité.

Le président américain a lui-même mis en place une brutale politique anti-immigration depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

Viktor Orban a de son côté appelé à lancer un "âge d'or" pour la relation entre les Etats-Unis et la Hongrie, reprenant l'une des expressions préférées de Donald Trump.

- Ukraine -

"Nous sommes le seul gouvernement en Europe qui se considère comme un gouvernement chrétien moderne. Tous les autres sont progressistes, gauchistes", selon lui.

Il a aussi critiqué la politique de l'UE face à la guerre en Ukraine, assurant que "les seuls gouvernements favorables à la paix étaient les Etats-Unis et la petite Hongrie."

Rare dirigeant européen proche à la fois du président américain et du président russe, Viktor Orban n'a pas cherché à diversifier massivement ses importations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Donald Trump "a déjà prouvé qu'il était prêt à aider ses alliés idéologiques", en particulier à l'approche d'élections, rappelle à l'AFP Daniel Hegedus, expert de l'Europe centrale et orientale auprès du German Marshall Fund.

Washington a par exemple volé au secours financièrement du président argentin Javier Milei, un autre ardent partisan de Donald Trump.

Viktor Orban - qui a refusé d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine - affronte régulièrement les instances européennes sur des questions de respect de l'État de droit notamment.

Hostile à l'immigration et aux droits des personnes LGBT+, il s'est également opposé, à l'OTAN et à l'Union européenne, à une action plus ferme contre la Russie après son invasion militaire de l'Ukraine.

L'administration américaine s'est par ailleurs engagée à fermer un média en langue hongroise financé par les États-Unis afin de soutenir le Premier ministre nationaliste.