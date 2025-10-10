TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Beacon Financial, Comerica, Doximity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Beacon Financial, Comerica et Doximity.
FAITS MARQUANTS
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'action de "buy" à "hold
* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW passe de "market perform" à "outperform
* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank augmente la performance du secteur de "perform" à
"surperform"
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Citigroup relève le cours cible de 160 à 169 dollars
* Abbott ABT.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 145
* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 284 $, contre 231 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 270 $, contre 195 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 215 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 32 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : UBS augmente le prix cible à 74 $ contre 71 $
* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* American Electric Power Company Inc AEP.O : UBS relève le cours cible de 110 à 116 dollars
* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars
* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève le cours cible à 41 $ contre 21 $ auparavant
* Applied Digital Corp APLD.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 40 $ contre 30 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible de 200 à 265 dollars
* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible à 190 $ contre 215 $
* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140,00 $ à 171,00 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 28 $
* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 238 $ à 248 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 225 $
* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève le prix cible à 172 $ contre 153 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 38 $ contre 39 $
* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 121 $ contre 128 $
* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 41
* Blacksky Technology Inc BKSY.N : H.C. Wainwright relève le prix cible de 28 $ à 42 $
* BNY BK.N : JP Morgan relève le prix cible de 105,5 $ à 122 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC relève le cours cible de 110 à 124 $
* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le cours cible de 45 à 55 dollars
* Cabaletta Bio Inc CABA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 14 $
* Cadence Bank CADE.N : RBC augmente le cours cible de 37 $ à 43 $
* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 64 $ à 66 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le cours cible de 233 $ à 243 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : UBS relève le cours cible à 165 $ contre 146 $
* Centerpoint Energy Inc CNP.N : UBS relève le cours cible à 46 $, contre 44 $ auparavant
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 125 dollars
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel augmente le prix cible de 111 $ à 144 $
* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 200
* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 100,00 $ à 140,00 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 73,00 $ à 77,00 $
* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham augmente le prix cible de 21 $ à 23 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 313 $ à 304 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho augmente le prix cible à 35 $ de 34 $
* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James augmente le prix cible de 13,50 $ à 22 $
* Coherent Corp COHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 89,00 $ à 120,00 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 94 $ à 86 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 30 à 31 dollars
* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform
* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève le cours cible de 27 à 28 dollars
* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Comerica Inc CMA.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 93 $
* Comerica Inc CMA.N : RBC relève le cours cible de 75 à 86 dollars
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen ramène le cours cible à 144 $, contre 152 $ auparavant
* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies augmente le prix cible à 125$ de 90
* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Corning Inc GLW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 75,00 $ contre 56,00
* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies réduit le prix cible de 370 $ à 340 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup réduit le prix cible de 269 $ à 261 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 144 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève le cours cible de 25 $ à 27 $
* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 125 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein augmente le prix cible de 71 $ à 74 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 72 $ contre 63 $ auparavant
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James augmente le prix cible à 70 $ contre 68 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève le cours cible à 75 $, contre 72 $ auparavant
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies réduit le prix cible à 13 $ contre 15 $
* Devon Energy Corp DVN.N : RBC relève le cours cible à 42 $, contre 38 $ auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève le cours cible de 160 $ à 173 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 115 $ de 130 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 477 $ à 443 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* DR Horton Inc DHI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 175
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 51,00 $ contre 53,00 $
* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 30 $
* Dte Energy Co DTE.N : UBS augmente l'objectif de cours à 158$ contre 148
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO augmente le prix cible de 132 $ à 135 $
* Duke Energy Corp DUK.N : UBS augmente le prix cible à 137 $ de 131 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities relève le cours cible de 110 à 112 dollars
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le prix cible de 195 $ à 200 $
* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 370 $ de 330
* Enviri Corp NVRI.N : BMO augmente le prix cible de 9,5 $ à 12 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays augmente le prix cible de 42 $ à 43 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le cours cible de 43 à 47 dollars
* ETSY Inc ETSY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 71 $ à 75 $
* Evergy Inc EVRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 80 $ contre 73 $ auparavant
* Exelon Corp EXC.O : UBS relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stifel abaisse le cours cible à 114 $ contre 118 $
* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 312,00 $ à 352,00 $
* First Horizon Corp FHN.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible à 167 $ de 170 $
* Flagstar Financial Inc FLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 13 $ à 13,5 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible à 47 $ de 34 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley passe de neutre à achat
* General Motors GM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 77$ contre 73
* Genuine Parts Co GPC.N : UBS augmente le prix cible de 135 $ à 140 $
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC réduit le cours cible de 95 $ à 88 $
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Oppenheimer initie une couverture avec PT $30
* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 16
* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 12,5 $ à 15 $
* Heidrick & Struggles HSII.O : Barrington Research ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"
* Heidrick & Struggles HSII.O : Barrington Research augmente le PT de 56$ à 59$
* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 26 $ à 23 $
* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération
* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix cible de 11 $
* Hub Group Inc HUBG.O : UBS relève le prix cible de 36 $ à 38 $
* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 180 $
* Insulet Corp PODD.O : RBC relève l'objectif de cours de 350 $ à 365 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 35 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies ramène le cours cible à 190 $, contre 209 $ auparavant
* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève le cours cible de 22 à 23 dollars
* ITT Inc ITT.N : Citigroup augmente le cours cible à 207 $ contre 196 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Raymond James relève le cours cible de 15 $ à 16 $
* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 209 $
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 7,00 $ à 15,00 $
* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : UBS relève le prix cible de 340 à 360 dollars
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 89
* KB Home KBH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 67 $ à 62 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 11
* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 130$ contre 150
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible à 85 $ contre 57 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60
* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125$ contre 133
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 125 $ contre 135 $
* LENZ Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 67 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 23
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 19,00 $ à 20,00 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : UBS relève l'objectif de cours à 32 $ contre 28 $
* Loandepot Inc LDI.N : UBS relève l'objectif de cours de 1,90 $ à 3 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 100,00 $ à 145,00 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 500 $ à 590 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève le cours cible à 183 $, contre 171 $ auparavant
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 178 $ de 208 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 95 $ à 115 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho réduit le prix cible à 67 $ contre 69 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 320 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 85 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars
* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 28 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible de 840 $ à 1100 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 68 $ à 75 $
* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 514,00 $ à 520,00 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformance" à "performance sectorielle"; le cours cible passe
de 40 $ à 30 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 39 $ à 34 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance sectorielle"
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 27 $ à 26 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève le cours cible de 86 à 94 dollars
* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 19 $ contre 10
* Ncino Inc NCNO.O : William Blair relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Newmont NEM.N : CIBC relève le titre de neutre à surperformant; augmente le PT de 78 $ à 112 $
* Nextracker Inc NXT.O : UBS augmente le prix cible à 110 $ à partir de 75
* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible à 147 $ contre 131 $
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 15
* Nurix Therapeutics NRIX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 30 $ à 28 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 100 $ à 9 000 $
* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars
* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Oge Energy Corp OGE.N : UBS relève l'objectif de cours à 47 $ contre 46 $ auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 170 $ contre 145 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le cours cible à 415 $, contre 395 $ auparavant
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Bitg réduit le prix cible de 39 $ à 23 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 22 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Stifel réduit le prix cible de 32 $ à 20 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : B. Riley augmente le prix cible à 5$ contre 3
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 874 $ contre 831 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 34 $ à 42 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : UBS relève le cours cible à 135 $ contre 110 $
* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 161 à 163 dollars
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 162 $, contre 160 $ auparavant
* Pepsico PEP.O : Wells Fargo relève le prix cible à 154 $ contre 150 $
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 14
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le prix cible de 133 à 137 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : UBS relève le cours cible de 95 $ à 101 $
* Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* PPG Industries Inc PPG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 135 $
* Ppl Corp PPL.N : UBS relève le cours cible de 37 à 39 dollars
* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC réduit le prix cible de 78 $ à 72 $
* Pultegroup Inc PHM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $
* Redwire Corp RDW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 9$ contre 10
* Republic Services Inc RSG.N : BMO ramène l'objectif de cours de 284 $ à 272 $
* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 250 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : UBS relève le cours cible à 17 $ contre 16 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible de 382 $ à 409 $
* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen relève le cours cible à 170 $, contre 162 $ auparavant
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 225 $ à 250 $
* RXO Inc RXO.N : Stifel relève le cours cible de 14 $ à 17 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 615,00 $ à 620,00 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Raymond James réduit le prix cible à 120 $ de 126 $
* SM Energy Co SM.N : Mizuho réduit le prix cible à 38$ de 39
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BofA Global Research ramène le PO à 15 $ contre 17 $
* Southern Co SO.N : Jefferies augmente le prix cible de 108 à 114 $
* Southern Co SO.N : UBS augmente le prix cible de 100 $ à 104 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC relève le cours cible de 25 $ à 28,5 $
* Standardaero Inc SARO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat: PT 35
* Starbucks SBUX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 88 $ à 84 $
* State Street Corp STT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115,5 $ à 131,5 $
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève l'objectif de cours à 35$ contre 22
* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 72$ contre 75
* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève l'objectif de cours de 325 $ à 500 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le cours cible de 230 $ à 210 $
* the Sherwin-Williams Company SHW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 395 $
* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 151 $ à 160 $
* T-Mobile TMUS.O : Benchmark relève le cours cible de 275 $ à 295 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 155
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 137 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley augmente le prix cible de 56 $ à 71 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de $585 à $560
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 650 $ à 653 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 122 $ à 128 $
* Universal Logistics Holdings Inc ULH.O : Stifel ramène le cours cible à 24 $, contre 28 $ auparavant
* Uwm Holdings Corp UWMC.N : UBS relève le cours cible de 4,50 $ à 5,50 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève le cours cible de 181 à 194 dollars
* Valley National Bancorp VLY.O : RBC augmente le cours cible de 11 $ à 13 $
* Venture Global Inc VG.N : Mizuho réduit le cours cible à 12 $ contre 17 $
* Venture Global Inc VG.N : Mizuho réduit le cours à neutre de surperformant
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 192 $ contre 167 $ auparavant
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 54
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho initie une couverture avec une note de sous-performance
* Visteon Corp VC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 120 à 135 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : BMO réduit le prix cible de 216 $ à 211 $
* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à
"performer" à "performer" à "performer"
* Waste Management Inc WM.N : BMO réduit le prix cible de 248 $ à 237 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 275 $ à 264 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Weatherford International Plc WFRD.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 82
* Wec Energy Group Inc WEC.N : UBS relève le cours cible de 117 à 122 dollars
* Wesbanco Inc WSBC.O : RBC relève le cours cible de 34 $ à 36 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 100 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities réduit le cours cible à 92 $ contre 93 $
* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit le prix cible à 165 $ contre 175 $
* Williams Companies Inc WMB.N : RBC augmente le cours cible de 64 $ à 75 $
* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS relève le cours cible à 84 $ contre 82 $
* Xylem Inc XYL.N : Citigroup relève le cours cible à 173 $ contre 168 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève le prix cible à 346 $ contre 340 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 115 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Truist Securities augmente le prix cible de 59 $ à 61 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 30