Pérou: Dina Boluarte exclut de demander l'asile après sa destitution expresse

Un homme utilise une loupe pour lire les journaux sur la destitution de la présidente Dina Boluarte par les parlementaires péruviens, mettant fin à un mandat marqué par des manifestations, des enquêtes pour corruption et une criminalité croissante, à Lima, le 10 octobre 2025. ( AFP / CONNIE FRANCE )

L'ancienne présidente péruvienne Dina Boluarte, destituée vendredi par le Parlement lors d'une procédure expresse, a écarté toute intention de chercher l'asile, alors que le parquet a relancé des enquêtes la visant.

C'est désormais le président du Parlement José Jeri, 38 ans, qui assume la présidence du pays andin après la destitution de Dina Boluarte pour "incapacité morale permanente" à exercer ses fonctions, sur fond de crise sécuritaire dans le pays.

L'ancienne dirigeante de 63 ans est apparue en fin de journée devant son domicile, dans le sud de Lima, pour démentir les rumeurs relayées par la presse selon lesquelles elle chercherait à se réfugier à l'étranger. "Les médias ont affirmé (...) que j'avais cherché à obtenir l'asile. Rien de tout cela n'est vrai", a-t-elle déclaré devant des journalistes.

À peine a-t-elle perdu son immunité, que le parquet a relancé deux enquêtes la visant: l'une pour blanchiment d'argent lors de la campagne électorale de 2021, lorsqu'elle était candidate à la vice-présidence aux côtés de l'ancien président Pedro Castillo. L'autre est liées à des chirurgies esthétiques auxquelles elle aurait eu recours pendant son mandat.

Le parquet a demandé à la justice de lui interdire de quitter le pays le temps de finaliser ces enquêtes.

Le Pouvoir judiciaire a annoncé dans un communiqué la tenue d'une audience le 15 octobre pour examiner une demande d'interdiction de sortie du territoire pendant une durée de 36 mois visant l'ex-présidente.

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, salue la presse après une cérémonie de promulgation d'une loi d'amnistie pour les militaires et policiers poursuivis pour violations des droits humains, le 13 août 2025 au palais du gouvernement à Lima ( AFP / Ernesto Benavides )

"Je ne suis responsable d'aucune" de ces affaires, a affirmé Dina Boluarte. "Je suis sereine, je suis chez moi et je resterai dans le pays", a-t-elle insisté.

Son mandat a été marqué par plusieurs scandales, dont le Rolexgate, portant sur des montres et bijoux de luxe qu'elle n'aurait pas déclarés, ainsi qu'une rhinoplastie pratiquée en secret en 2023, qu'elle aurait dû signaler au Parlement conformément à la loi.

- "principal ennemi" -

Le Pérou compte plusieurs anciens présidents derrière les barreaux: Alejandro Toledo (2001‑2006) et Ollanta Humala (2011-2016) purgent des peines pour corruption, tandis que Pedro Castillo (2021-2022) est détenu dans l'attente de son procès pour tentative de coup d'État.

Dina Boluarte était arrivée au pouvoir après la destitution de ce dernier, dans un contexte de manifestations violemment réprimées qui ont fait au moins 50 morts.

Les principales forces politiques du Parlement ont présenté jeudi plusieurs motions de destitution contre elle. Sa destitution a été approuvée à la majorité, et dans la foulée, José Jeri a prêté serment, conformément à la Constitution.

Député du parti de centre-droit Somos Perú depuis 2021, José Jeri avait été élu en juillet président du Parlement. Il assumera ses nouvelles fonctions jusqu'au 26 juillet 2026. Le Pérou organise des élections générales en avril.éclair

Dans son premier discours, il a promis de "déclarer la guerre" au crime organisé, qu'il a qualifié de "principal ennemi du pays".

Des manifestants rassemblés devant le Parlement péruvien après la destitution de la présidente Dina Boluarte, le 10 octobre 2025 à Lima ( AFP / Jorge CERDAN )

Dina Boluarte avait déjà fait l'objet de plusieurs tentatives de destitution, sans succès jusqu'à présent. Cette fois, la procédure a été à son terme, les partis de droite et d'extrême droite qui la soutenaient l'ayant lâchée.

Son impopularité était record. Elle a terminé son mandat avec 96% de désapprobation, selon l'institut de sondage Ipsos .

Ces dernières semaines, les manifestations contre le gouvernement s'étaient multipliées sur fond de vague d'extorsions et de meurtres attribués au crime organisé. Le dernier épisode est survenu mercredi soir, lorsque qu'un groupe de musique a été pris pour cible de tirs lors d'un concert dans la capitale, faisant cinq blessés, dont quatre musiciens.