CAC 40
8 229,31
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BCB Bancorp, Cadence Design Systems, Intellia Therapeutics
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont BCB Bancorp, Cadence Design Systems et Intellia Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW réduit son objectif de cours à 9 dollars, contre 9,5 dollars

auparavant

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 405 $ contre 390

$

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" à "performer dans le secteur

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers passe de "acheter" à "neutre

* WEC Energy Group Inc WEC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du

secteur; PT 131 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 67 à 69 dollars

* Ameren Corp AEE.N : >: RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 119 $

* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 18 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 32 $, contre 27 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Jefferies relève le prix cible à 12,5 $ contre 11 $ auparavant

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à "performance sectorielle

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC augmente le prix cible de 61 $ à 72 $

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 9,5

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies réduit le prix cible de 9,5 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 66 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours de neutre à achat

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 405 $ contre 390 $

auparavant

* Confluent Inc CFLT.O : D.A.Davidson relève l'objectif de cours à 29$ contre 27

* Confluent Inc CFLT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 28$ contre 27

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James augmente le prix cible à 30$ contre 25

* Confluent Inc CFLT.O : RBC relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible de 24 $ à 27 $

* Dominion Energy D.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 70

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 143

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies augmente le prix cible de 194 $ à 200 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 183 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève le cours cible de 384 $ à 394 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150$ contre 135

* Entergy ETR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours à 115

* Evergy Inc EVRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 93

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 11 $ à 13 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 295 $ contre 320 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 277 $ contre 355 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC ramène le cours cible à 315 $, au lieu de 350

* First Hawaiian Inc FHB.O : KBW relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 11 à 13 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève le cours cible de 345 $ à 380 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève le cours cible de 160 $ à 162 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 14 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW réduit le cours cible à 66 $, au lieu de 68

* Mohawk Industries Inc MHK.N : JP Morgan relève le cours cible à 152 $, contre 140 $ auparavant

* Northfield Bancorp Inc NFBK.O : KBW réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $

* OGE Energy Corp OGE.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 51

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec un objectif de prix de 99

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers réduit la note de neutre à achat

* Precision Drilling Corp PDS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 74 $ à 79 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 77$ contre 63

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 14,5 $ contre 12,8

* Southern Co SO.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de

cours de 107

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies relève le cours cible de 98 $ à 105 $

* Universal Health Services UHS.N : Leerink Partners relève le cours cible de 276 à 284 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen augmente le prix cible de 68 $ à 74 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 131

$

* Xcel Energy XEL.O : RBC reprend la couverture avec une cote de surperformance; objectif de prix de 97

Valeurs associées

1ST SOURCE CORP
59,5400 USD NASDAQ -2,43%
AMEREN
104,800 USD NYSE +0,51%
AMERICAN AIRLINE
13,4100 USD NASDAQ -2,69%
AMKOR TECHNOLOGY
33,1800 USD NASDAQ +1,25%
AVEAN HLTHC HLDG
9,6300 USD NASDAQ +2,12%
AVIDITY BIOSCI
70,0000 USD NASDAQ +42,42%
BCB BANCORP
8,3800 USD NASDAQ +2,07%
BIOMARIN PHARM
52,6700 USD NASDAQ -3,32%
BOOT BARN HLDGS
202,085 USD NYSE +2,61%
BYLINE BANCORP
27,200 USD NYSE -3,48%
CADENCE BANK
38,110 USD NYSE +4,44%
CADENCE DESIGN
351,4000 USD NASDAQ +1,83%
CONFLUENT RG-A
22,0800 USD NASDAQ -3,16%
DOMINION ENERGY
60,780 USD NYSE -0,44%
DUKE ENERGY
127,480 USD NYSE +0,11%
EASTGROUP PROP R
178,870 USD NYSE +0,91%
ELEVANCE HEALTH
342,540 USD NYSE +0,04%
ELF BEAUTY
126,270 USD NYSE +2,83%
ENTERGY
97,360 USD NYSE +0,83%
EVERGY
78,3100 USD NASDAQ +0,45%
EXPRO GRP HLDG
13,800 USD NYSE +0,66%
F5
290,4100 USD NASDAQ -2,66%
FIRST HAWAIIAN
25,0100 USD NASDAQ +0,93%
FORD MOTOR
13,230 USD NYSE -4,34%
GENL DYNAMICS CO
353,720 USD NYSE +0,85%
GLOBE LIFE
135,110 USD NYSE +1,15%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,35%
INTELLIA THERAPE
14,7900 USD NASDAQ -42,23%
INTERPARFUMS
95,9800 USD NASDAQ -0,53%
LAKELAND FINANCI
58,6700 USD NASDAQ -5,14%
MOHAWK INDUSTRIE
119,070 USD NYSE -0,72%
NORTHFIELD BANCO
10,7800 USD NASDAQ -0,83%
OGE ENERGY
46,480 USD NYSE +0,22%
PINNACLE WEST CA
91,795 USD NYSE -0,35%
PLYMOUTH IN REIT
21,900 USD NYSE -0,75%
PRECISION DRIL
60,270 USD NYSE +1,23%
PTC THERAPEUTICS
67,0800 USD NASDAQ +1,02%
Pétrole Brent
64,73 USD Ice Europ -1,55%
Pétrole WTI
60,47 USD Ice Europ -1,51%
SALLY BEAUTY
15,265 USD NYSE +0,66%
SOUTHERN CO
95,390 USD NYSE -0,48%
SOUTHWEST AIRLIN
32,245 USD NYSE +0,17%
SS&C TECH HLDGS
85,4500 USD NASDAQ +0,97%
UNIV HEALTH SERV-B
214,070 USD NYSE +1,63%
W.R.BERKLEY
75,270 USD NYSE +0,29%
WAYFAIR RG-A
86,515 USD NYSE +4,12%
WEC ENERGY GROUP
116,670 USD NYSE +0,74%
XCEL ENERGY
80,6900 USD NASDAQ +0,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
