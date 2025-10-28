information fournie par Reuters • 28/10/2025 à 10:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BCB Bancorp, Cadence Design Systems, Intellia Therapeutics

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont BCB Bancorp, Cadence Design Systems et Intellia Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 67 à 69 dollars

* Ameren Corp AEE.N : >: RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 119 $

* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 18 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 32 $, contre 27 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Jefferies relève le prix cible à 12,5 $ contre 11 $ auparavant

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à "performance sectorielle

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC augmente le prix cible de 61 $ à 72 $

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 9,5

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies réduit le prix cible de 9,5 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 66 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Seaport Research Partners réduit l'objectif de cours de neutre à achat

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 405 $ contre 390 $

auparavant

* Confluent Inc CFLT.O : D.A.Davidson relève l'objectif de cours à 29$ contre 27

* Confluent Inc CFLT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 28$ contre 27

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James augmente le prix cible à 30$ contre 25

* Confluent Inc CFLT.O : RBC relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible de 24 $ à 27 $

* Dominion Energy D.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 70

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 143

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies augmente le prix cible de 194 $ à 200 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 183 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève le cours cible de 384 $ à 394 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150$ contre 135

* Entergy ETR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours à 115

* Evergy Inc EVRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 93

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 11 $ à 13 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 295 $ contre 320 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 277 $ contre 355 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC ramène le cours cible à 315 $, au lieu de 350

* First Hawaiian Inc FHB.O : KBW relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 11 à 13 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève le cours cible de 345 $ à 380 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève le cours cible de 160 $ à 162 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 14 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW réduit le cours cible à 66 $, au lieu de 68

* Mohawk Industries Inc MHK.N : JP Morgan relève le cours cible à 152 $, contre 140 $ auparavant

* Northfield Bancorp Inc NFBK.O : KBW réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $

* OGE Energy Corp OGE.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 51

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec un objectif de prix de 99

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers réduit la note de neutre à achat

* Precision Drilling Corp PDS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 74 $ à 79 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 77$ contre 63

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 14,5 $ contre 12,8

* Southern Co SO.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif de

cours de 107

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies relève le cours cible de 98 $ à 105 $

* Universal Health Services UHS.N : Leerink Partners relève le cours cible de 276 à 284 dollars

* W R Berkley Corp WRB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen augmente le prix cible de 68 $ à 74 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 131

$

* Xcel Energy XEL.O : RBC reprend la couverture avec une cote de surperformance; objectif de prix de 97