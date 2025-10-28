Israël bombarde Gaza sur ordre de Netanyahu, le Hamas défend le cessez-le-feu

Israël bombarde Gaza sur ordre de Netanyahu, le Hamas défend le cessez-le-feu

par Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi à l'armée israélienne de mener de "puissantes" frappes dans la bande de Gaza, montre un communiqué diffusé par son cabinet, alors que de premières explosions retentissaient dans la soirée dans le nord de l'enclave.

Le texte ne précise pas les raisons de cette décision mais un responsable de l'armée israélienne a accusé le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu en menant des attaques contre les forces israéliennes dans une zone contrôlée par l'Etat hébreu près de Rafah, à la frontière avec l'Egypte.

"Il s'agit encore une fois d'une violation flagrante du cessez-le-feu", a-t-il affirmé.

Le Hamas a rejeté mardi soir cette accusation, disant n'avoir rien à voir avec l'attaque ayant visé des soldats israéliens près de Rafah, et a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu.

Selon des témoins, des avions israéliens avaient mené un peu auparavant des frappes contre un quartier du sud de la ville de Gaza, qui ont fait au moins deux morts selon la Défense civile de Gaza.

Des témoins et des médias affiliés au Hamas ont dit que ces frappes avaient visé une zone proche du plus grand hôpital en activité du nord du territoire palestinien.

Benjamin Netanyahu avait accusé plus tôt dans la journée le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu, disant que certaines des dépouilles restituées par le mouvement palestinien n'étaient pas les bonnes.

Le Hamas avait tout d'abord répondu qu'il remettrait mardi à Israël la dépouille d'un otage retrouvée dans l'un des tunnels de Gaza. La branche armée du mouvement islamiste a ensuite dit avoir suspendu cette opération en accusant lui aussi Israël de violer le cessez-le-feu.

Les médias israéliens avaient rapporté plus tôt des échanges de tirs entre forces israéliennes et combattants du Hamas à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet.

Le Hamas a dit qu'il respectait les termes du cessez-le-feu et estimé que Benjamin Netanyahu cherchait des excuses pour ne pas remplir les obligations d'Israël.

(Emily Rose; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)