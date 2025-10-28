information fournie par Reuters • 28/10/2025 à 13:32

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BCB Bancorp, Cadence Design Systems, Intellia Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont BCB Bancorp, Cadence Design Systems et Intellia Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW réduit son objectif de cours à 9 dollars, contre 9,5 dollars

auparavant

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 405 $ contre 390

$

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" à "performer dans le secteur

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers passe de "acheter" à "neutre

* WEC Energy Group Inc WEC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du

secteur; PT 131 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 67 à 69 dollars

* AEP AEP.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 132 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 20

* Ameren Corp AEE.N : >: RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT 119 $

* Ameren Corp AEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 112

* American Airlines AAL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 18 $

* American Water AWK.N : Mizuho ramène le cours cible à 145 $, contre 149 $ auparavant

* American Water AWK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $142

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 27 $ à 32 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham relève l'objectif de cours à 37 $, contre 32 $ auparavant

* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel relève le cours cible de 81 $ à 85 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Jefferies relève le PT à 12,5 $ contre 11 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Argus Research relève le cours de l'action à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : RBC augmente le prix cible de 61 $ à 72 $

* Avista Corp AVA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $38

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 55 $

* Banc of California Inc BANC.N : Citigroup relève la note de neutre à achat

* Banc of California Inc BANC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 21,5 $ contre 18 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 68 $ contre 66 $

* BCB Bancorp Inc BCBP.O : KBW réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 9,5 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Jefferies réduit le prix cible de 9,5 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Barclays réduit son objectif de cours à 80$ contre 86

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 55$ contre 60

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 104 $ à 98 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 66 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Stifel réduit le prix cible de 91 $ à 73 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* BJ'S Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $32

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Seaport Research Partners ramène la note de neutre à achat

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 84,00 $ à 85,00

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $ auparavant

* Brinker International EAT.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $155

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 135 $ contre 133 $ auparavant

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Cadence Bank CADE.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Cadence Bank CADE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 46 à 47 dollars

* Cadence Bank CADE.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 47,00 $ à 40,00 $

* Cadence Bank CADE.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Cadence Bank CADE.N : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 390 à 405 dollars

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 405 $ à 410 $

* Candel Therapeutics CADL.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération; PT 15

* Cargurus Inc CARG.O : Citigroup augmente le prix cible de 37 $ à 41 $

* Carter'S Inc CRI.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 34 $ (28 $)

* Carter'S Inc CRI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 25$ de 22

* Carter'S Inc CRI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $ auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 65

* Centerpoint Energy CNP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de

prix: 44

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 70

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $ contre 128 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 40

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 184 à 186 dollars

* CMS Energy Corp CMS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* CMS Energy Corp CMS.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 77

* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 25 à 29 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : D.A.Davidson relève l'objectif de cours à 29$ contre 27

* Confluent Inc CFLT.O : Mizuho relève son objectif de cours à 26$ contre 24

* Confluent Inc CFLT.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 27,00$ contre 25,00

* Confluent Inc CFLT.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 28 $ contre 27 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James augmente le prix cible à 30 $ à partir de 25

* Confluent Inc CFLT.O : RBC relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Stifel relève le cours cible de 21 $ à 25 $

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible à 27 $, contre 24 $ auparavant

* Confluent Inc CFLT.O : Truist Securities relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 24 à 30 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27$ contre 24

* Consolidated Edison Inc ED.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Consolidated Edison Inc ED.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 99

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 478

* Core Scientific Inc CORZ.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Stephens relève le prix cible de 62 $ à 68 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 190

* Denny's Corp DENN.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 5

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 28

* Dominion Energy D.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 70

* Dominion Energy D.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix

67

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 500

* DTE Energy Co DTE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible 157

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 143

* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de poids égal; prix cible 126

* Dutch Bros Inc BROS.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 70

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève le prix cible de 194 $ à 200 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 183 $

* Edison International EIX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Edison International EIX.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 56

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible de 82 $ à 87 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 394 $ contre 384 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 135

* Entergy ETR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours à 115

* Entergy ETR.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 105

* Evergy Inc EVRG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 93

* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale; prix cible 77

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 79

* Exelon Corp EXC.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération; PT 52 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* F5 Inc FFIV.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 250 $, contre 260 $ auparavant

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 295 $ contre 320 $

* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 336,00 $ contre 352,00

* F5 Inc FFIV.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 355 $ à 277 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC réduit le prix cible de 350 $ à 315 $

* F5 Inc FFIV.O : Barclays ramène le cours cible à 267 $, contre 321 $ auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities augmente le prix cible à 2050 $ de 2000 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : KBW relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* First Hawaiian Inc FHB.O : TD Cowen relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* FirstEnergy FE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 54 $

* Fiserv Inc FI.N : Mizuho réduit le prix cible de 165 $ à 145 $

* Ford Motor F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 13 $ de 11 $

* Ford Motor F.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 12 dollars, contre 11 dollars auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 49 $ à 51 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève le cours cible de 195 $ à 200 $

* GE Aerospace GE.N : Argus Research relève le cours cible de 295 à 355 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève le cours cible à 388 $, contre 335 $ auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 400 $ contre 370 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 380 $ contre 345 $ auparavant

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève l'objectif de cours de 160 à 162 dollars

* Globus Medical Inc GMED.N : Stifel reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de prix de

64

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 282 $ à 297 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève le cours cible à 78 $ contre 36 $

* Idacorp Inc IDA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $129

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Bernstein passe de "surperformance" à "marché"

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Bernstein augmente le prix cible de 14 $ à 14,5 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 21 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance sectorielle

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Wells Fargo réduit le prix de l'action de surpondérer à equal-weight

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 17$ contre 45

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Barclays réduit son objectif de cours à 24$ contre 26

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 125$ contre 150

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : La Banque Scotia augmente le cours cible à 17,5 $, contre 17 $ auparavant

* Jack In the Box Inc JACK.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 28 $ à 32 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Kraft Heinz KHC.O : Mizuho réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : KBW ramène le cours cible à 66 $, contre 68 $ auparavant

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : Raymond James réduit le prix cible de 74 $ à 68 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 59,00 $ à 63,00 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 60 à 80 dollars

* Light & Wonder Inc LNW.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 83$ contre 95

* Lithia & Driveway LAD.N : Citigroup augmente le prix cible de 385 $ à 399 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 30 à 37 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève le cours cible de 215 à 244 dollars

* McDonald's MCD.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 300

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho augmente le prix cible de 240 $ à 265 $

* Mohawk MHK.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 126 à 129 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 152 dollars contre 140 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Mizuho réduit le prix cible à 73 $ contre 75 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho augmente le prix cible de 539 $ à 550 $

* Netstreit Corp NTST.N : Stifel relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 97 $

* Nextracker Inc NXT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 109 $

* NiSource Inc NI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix 47

* Northfield Bancorp Inc NFBK.O : KBW réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération

égale; prix cible de 58 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 145,00 $ à 144,00 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 202 $

* Nucor Corp NUE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 152,00 $ à 165,00 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 33 $ à 28 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays augmente le prix cible à 23$ de 22

* OGE Energy Corp OGE.N : RBC initie une couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 51

* OGE Energy Corp OGE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égal; PT 45

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel réduit le prix cible de 168 $ à 162 $

* Olin Corp OLN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 28 $

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 22

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 190 $ contre 177 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 58

* PG&E Corp PCG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 23

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec un objectif de prix de 99

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC reprend la couverture avec une note de rendement du secteur

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de poids égal

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 92

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers ramène la note d'achat à neutre

* Portland General Electric Co POR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Portland General Electric Co POR.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 45

* PPL Corp PPL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible 43

* Precision Drilling Corp PDS.N : Piper Sandler relève le cours cible de 74 $ à 79 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho ramène le cours cible à 35 $, contre 40 $ auparavant

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho augmente le prix cible à 129 $ contre 112 $

* Principal Financial Group PFG.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 89 $ contre 92 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 88 $ contre 76 $

* PSEG PEG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; prix cible de 88 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève le prix cible de 63 $ à 77 $

* Qnity Electronics Inc Q_w.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 109

* Qualcomm QCOM.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 415 $, contre 360 $ auparavant

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies réduit le prix cible de 45 $ à 33 $

* Rambus Inc RMBS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 115 $

* Reddit RDDT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 205 à 245 dollars

* Revvity RVTY.N : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Rollins Inc ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 63 $ contre 65 $

* Saia Inc SAIA.O : Stifel réduit le prix cible à 298 $ contre 306 $

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 14,5 $ contre 12,8 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : BMO réduit le prix cible de 88 $ à 81 $

* Sempra SRE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 115 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $95

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Southern Co SO.N : RBC reprend la couverture avec une cote de rendement sectoriel; objectif de prix de 107

* Southern Co SO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égal; prix cible de 97 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 24 $ à 28 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies relève le cours cible de 98 $ à 105 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 84

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 442,00 $ à 441,00 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 453

* Teradyne Inc TER.O : Stifel augmente le prix cible de 119 $ à 135 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 190

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 560 $ à 656 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève le cours cible de 45 $ à 46 $

* Universal Health Services UHS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 276 à 284 dollars

* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 165 à 190 dollars

* Universal Health Services UHS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 263 $ contre 250 $ auparavant

* UPS UPS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 109 $ contre 120 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 270

* Virtus Investment Partners VRTS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 170 $ à 173 $

* Vistra Corp VST.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 238

* W R Berkley Corp WRB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Argus Research relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Waste Management Inc WM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 231 $ contre 251 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 74 $ contre 68 $ auparavant

* WEC Energy Group WEC.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; PT 131 $

* WEC Energy Group WEC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 124 $

* Wendy's Co WEN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de sous-performance; PT $8

* Wingstop Inc WING.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 320

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 66 $

* Xcel Energy XEL.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours: 97

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève le cours cible de 136 $ à 140 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 27 à 46 dollars

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 44$ contre 30