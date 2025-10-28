A deux pas de l'Elysée, Bardella lance son nouveau livre et sa nouvelle campagne

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella au théâtre Marigny à Paris le 28 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Seul sur scène, Marine Le Pen au premier rang, Jordan Bardella a lancé en grande pompe mardi soir son nouveau livre, recueil de témoignages censé montrer son empathie avec "la France que l'on n'entend plus", et peut-être lui ouvrir un peu plus la voie vers le pouvoir.

Sur le trottoir d'en face, le palais de l'Elysée semble à portée de main. En attendant, la grande salle du théâtre Marigny et ses 1.000 places affiche presque complet.

Des dizaines de journalistes au balcon, des centaines de militants et de cadres du parti à l'orchestre, l'état-major au pied de la scène, tous venus assister à la soirée de lancement du deuxième ouvrage du jeune chef du Rassemblement national.

Après un clip de présentation, les lumières s'allument et M. Bardella apparaît, micro en main, remerciant d'emblée la patronne du RN, Marine Le Pen, et son allié Eric Ciotti, assis face à lui, aux côtés de quelques autre figures du parti à la flamme comme Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, Edwige Diaz ou encore Marie-Caroline Le Pen.

Un an à peine après "Ce que je cherche", récit autobiographique écoulé à plus de 230.000 exemplaires, celui qui vient de fêter ses 30 ans dévoile un second tome, "Ce que veulent les Français", chez le même éditeur, Fayard (propriété du milliardaire conservateur Vincent Bolloré).

Le livre de Jordan Bardella présenté au théâtre Marigny à Paris le 28 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Un livre "différent" du premier, "fruit de rencontres" avec une vingtaine de Français aux profils choisis. Des "travailleurs, ouvriers, entrepreneurs" qui "se lèvent tôt et ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts", résume-t-il.

"J'ai écrit tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti", assure le leader d'extrême droite, que ces échanges n'ont pas bouleversé dans ses certitudes. Contre les normes, les taxes et les éoliennes; pour les peines planchers, le retour du service militaire et la "présomption de légitime défense des policiers".

- "Je m'y prépare" -

L'intéressé ne s'en cache pas: "Une grande partie de ce que j'ai pu entendre ou voir m'a conforté dans mes convictions", admet-il dans un entretien au Parisien, publié quelques heures avant la sauterie officielle.

Le premier jalon d'une intense campagne de promotion, qui démarre sur les chapeaux de roue: d'ici dimanche, quatre autres médias sont déjà programmés dont le 20H00 de France 2 jeudi et la matinale de RTL vendredi.

En parallèle, l'auteur à succès enchaînera les séances de dédicaces, en commençant dès mercredi par Bruay-la-Buissière, ville du bassin minier du Pas-de-Calais conquise en 2020 par le RN. Symbole sans équivoque à moins de cinq mois des élections municipales.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella au théâtre Marigny à Paris le 28 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

M. Bardella ira ensuite dans l'Yonne, l'Aude et le Gard, trois départements où l'extrême droite a fait carton plein aux dernières législatives.

Une tournée pour asseoir aussi sa stature de favori des sondages. "Le pouvoir, je m'y prépare, j'y travaille", confie au Parisien le candidat désigné du RN pour Matignon -et plan B présumé pour l'Elysée en cas d'empêchement judiciaire de Mme Le Pen, entravée par une peine d'inéligibilité.

"A la tête d'un parti qui a vocation à arriver au pouvoir dans quelques mois", voire plus vite si la dissolution qu'il réclame depuis la rentrée advient enfin, M. Bardella trépigne de se frotter au suffrage uninominal "en étant d'abord candidat en circonscription".

Après six années à Bruxelles, l'eurodéputé est donc quasiment candidat à une investiture législative acquise d'avance. "Mais je ne vous dirai pas où", élude-t-il, même si plusieurs sources le voient se parachuter sans risque dans le Var ou les Bouches-du-Rhône.

Avec l'aplomb de celui qui affirme avoir saisi "l'esprit et le coeur battant" d'un "peuple qui se confie". Et qui écrit que ses rencontres lui ont permis de "mieux comprendre (sa) raison d'être".