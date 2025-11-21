information fournie par Reuters • 21/11/2025 à 11:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bath & Body Works, Elastique, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bath & Body Works, Elastic et Walmart.

FAITS MARQUANTS

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours à 18$

contre 28$

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 dollars,

contre 125 dollars auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à 130$

contre 118

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 22 à 26 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 250 à 260

dollars

* Armstrong World Industries AWI.N : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes

américains ciblés

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18$ contre 28

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 26 $

auparavant

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $ contre 118 $

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 62 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève le prix cible de 115 $ à 116 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 199 $ contre

192 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le prix cible de 233 $ à 234 $

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James relève le cours de l'action de "surperformance" à

"achat fort"

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 27

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 $ contre 125

* Elastic NV ESTC.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 80 $ contre 100 $

* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 125

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $, contre 120 $ auparavant

* Elastic NV ESTC.N : RBC réduit le prix cible à 115 $, au lieu de 125

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $ contre 100 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein réduit le prix cible à 144 $ contre 146 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de "surperformance" à

"performance du marché"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève le cours cible de 32 $ à 36 $

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW ramène le cours cible à 15 dollars, contre 15,5 dollars

auparavant

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27$ de 30

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 412 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT $103

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Bernstein réduit le prix cible de 2 $ à 1,7 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie la couverture avec un prix cible de 32

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 69 $ à 63 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 19 $

contre 21 $

* Portland General Electric Co POR.N : Jefferies relève le cours cible à 47 $ contre 46

$

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 117 $ contre 112 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève le cours cible à 183 $ contre 164 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 188 $ à 200 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 174 $ à 192 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 335 $ à 305 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une

note neutre

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 17

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 224 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes

américains ciblés

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 320$ contre 340

* Walmart WMT.N : BTIG relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Walmart WMT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 117 à 130 dollars

* Walmart WMT.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Walmart WMT.N : JP Morgan relève le cours cible à 129 dollars, contre 128 dollars auparavant

* Walmart WMT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 123 dollars contre 111 dollars

* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le prix cible à 125 $, contre 120 $ auparavant

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre 118 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 122 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC réduit le prix cible à 206 $ contre 213 $

* Zoetis Inc ZTS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle