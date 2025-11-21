TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bath & Body Works, Elastique, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bath & Body Works, Elastic et Walmart.
FAITS MARQUANTS
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours à 18$
contre 28$
* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 dollars,
contre 125 dollars auparavant
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à 130$
contre 118
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 22 à 26 dollars
* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 250 à 260
dollars
* Armstrong World Industries AWI.N : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes
américains ciblés
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18$ contre 28
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 26 $
auparavant
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $ contre 118 $
* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix
cible de 62 $
* Conocophillips COP.N : Bernstein relève le prix cible de 115 $ à 116 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève le cours cible de 43 à 48 dollars
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 199 $ contre
192 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le prix cible de 233 $ à 234 $
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James relève le cours de l'action de "surperformance" à
"achat fort"
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 27
* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 $ contre 125
* Elastic NV ESTC.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 80 $ contre 100 $
* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 125
* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $, contre 120 $ auparavant
* Elastic NV ESTC.N : RBC réduit le prix cible à 115 $, au lieu de 125
* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $ contre 100 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein réduit le prix cible à 144 $ contre 146 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners abaisse le prix cible de "surperformance" à
"performance du marché"
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 100 $ à 105 $
* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 8 $
* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève le cours cible de 32 $ à 36 $
* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW ramène le cours cible à 15 dollars, contre 15,5 dollars
auparavant
* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27$ de 30
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 412 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT $103
* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Bernstein réduit le prix cible de 2 $ à 1,7 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein augmente le prix cible de 170 $ à 175 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 250 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie la couverture avec un prix cible de 32
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 69 $ à 63 $
* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible à 19 $
contre 21 $
* Portland General Electric Co POR.N : Jefferies relève le cours cible à 47 $ contre 46
$
* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 117 $ contre 112 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève le cours cible à 183 $ contre 164 $
* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 188 $ à 200 $
* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 174 $ à 192 $
* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 335 $ à 305 $
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une
note neutre
* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix
cible de 17
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 224 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes
américains ciblés
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 320$ contre 340
* Walmart WMT.N : BTIG relève le cours cible de 120 à 125 dollars
* Walmart WMT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 117 à 130 dollars
* Walmart WMT.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars
* Walmart WMT.N : JP Morgan relève le cours cible à 129 dollars, contre 128 dollars auparavant
* Walmart WMT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 123 dollars contre 111 dollars
* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le prix cible à 125 $, contre 120 $ auparavant
* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre 118 $
* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 122 dollars
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC réduit le prix cible à 206 $ contre 213 $
* Zoetis Inc ZTS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
