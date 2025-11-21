Eli Lilly, 1er groupe pharmaceutique à dépasser 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Le logo d'Eli Lilly

Eli Lilly LLY.N a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars vendredi, devenant ainsi le premier fabricant de médicaments à entrer dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de l'amaigrissement.

L'augmentation de plus de 35 % de l'action de la société cette année a été largement motivée par la croissance explosive du marché des médicaments amaigrissants.

Au cours des deux dernières années, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux traitements très efficaces contre l'obésité, la catégorie est passée d'un statut d'outsider à l'un des segments les plus lucratifs du secteur de la santé, avec une demande en constante augmentation.

Novo Nordisk NOVOb.CO a pris la tête de ce secteur, mais les médicaments de Lilly - Mounjaro et Zepbound - ont gagné en popularité et ont contribué à éclipser son rival en termes de prescriptions.

Les actions de Lilly, qui ont brièvement atteint un niveau record, se négociaient à 1 051 dollars, soit une hausse de près de 1 %.

Lilly se négocie actuellement à l'une des valorisations les plus élevées des grandes sociétés pharmaceutiques, soit environ 50 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, selon les données du LSEG, ce qui reflète la conviction des investisseurs que la demande de médicaments contre l'obésité restera forte.

Les actions ont également largement dépassé le marché des actions américain. Depuis le lancement de Zepbound fin 2023, Lilly a gagné plus de 75 %, contre une hausse de plus de 50 % du S&P 500 sur la même période.

Au cours du dernier trimestre, Lilly a enregistré des recettes combinées de plus de 10,09 milliards de dollars provenant de son portefeuille de médicaments contre l'obésité et le diabète, ce qui représente plus de la moitié de ses recettes totales, qui s'élèvent à 17,6 milliards de dollars.

"Lilly rejoint un groupe convoité dont la capitalisation boursière s'élève à des milliers de milliards de dollars, alors que les investisseurs commencent à apprécier pleinement l'innovation robuste qu'Eli Lilly a apportée aux patients", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation de Bahl and Gaynor, un actionnaire de Lilly.

En octobre, la société a relevé ses prévisions de recettes annuelles de plus de 2 milliards de dollars à mi-parcours, en raison de l'augmentation de la demande mondiale pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète.

Wall Street estime que le marché des médicaments amaigrissants représentera 150 milliards de dollars d'ici 2030, Lilly et Novo contrôlant ensemble la majorité des ventes mondiales prévues.

Les investisseurs se concentrent désormais sur l'orforglipron, le médicament oral de Lilly contre l'obésité, qui devrait être approuvé au début de l'année prochaine.

Dans une note publiée la semaine dernière, les analystes de Citi ont déclaré que la dernière génération de médicaments GLP-1 a déjà été un "phénomène de vente", et que l'orforglipron est prêt à bénéficier des "percées réalisées par ses prédécesseurs injectables".

Maintenir l'élan

Lilly devrait également bénéficier d'un accord avec l'administration Trump et de ses milliards d'investissement prévus pour stimuler la production américaine.

Les analystes ont déclaré que l'accord sur les prix conclu avec la Maison Blanche pourrait peser sur les recettes à court terme, mais qu'il élargissait considérablement l'accès, ajoutant jusqu'à 40 millions de candidats potentiels au traitement de l'obésité aux États-Unis.

Lilly commence à ressembler à nouveau aux "Sept Magnifiques", a déclaré James Shin, directeur de la recherche sur les actions biopharmaceutiques à la Deutsche Bank, en faisant référence aux poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , qui ont alimenté la plupart des rendements du marché cette année.

À un moment donné, les investisseurs ont considéré que Lilly faisait partie de ce groupe d'élite, mais après des titres et des résultats décevants, elle est tombée en disgrâce.

Aujourd'hui, cependant, elle semble prête à rejoindre ce cercle, peut-être même en tant qu'alternative pour les investisseurs, en particulier compte tenu des récentes inquiétudes et de la faiblesse de certaines actions liées à l'IA, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les analystes et les investisseurs surveillent si Lilly peut maintenir sa croissance actuelle alors que les prix de Mounjaro et de Zepbound sont sous pression, et si ses plans de mise à l'échelle, ainsi que son pipeline diversifié et ses transactions compenseront la pression sur les marges.