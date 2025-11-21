Etats-Unis: Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en novembre - Michigan

Une personne fait ses courses à New York

(Reuters) -Le moral des ménages américains s'est moins dégradé que prévu en novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

Son indice de confiance ressort à 51,0 après une première estimation à 50,3 et un chiffre de 53,6 en octobre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50,5.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 51,1 en novembre après 58,6 le mois précédent.

Celle des perspectives a en revanche avancé à 51,0 en novembre contre 50,3 en octobre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)