Etats-Unis: Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en novembre - Michigan
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:34

(Reuters) -Le moral des ménages américains s'est moins dégradé que prévu en novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

Son indice de confiance ressort à 51,0 après une première estimation à 50,3 et un chiffre de 53,6 en octobre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50,5.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 51,1 en novembre après 58,6 le mois précédent.

Celle des perspectives a en revanche avancé à 51,0 en novembre contre 50,3 en octobre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

