Crash d'un avion de chasse indien au salon aéronautique de Dubaï, le pilote tué
information fournie par AFP 21/11/2025 à 16:48

Le public quitte le site du salon aéronautique de Dubaï le 21 novembre 2025 après le crash d'un avion de chasse indien, aux Emirats Arabes Unis ( AFP / Fadel SENNA )

Un avion de chasse indien s'est écrasé vendredi lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats arabes unis, tuant son pilote, a annoncé le bureau de presse de Dubaï.

"Un avion de chasse Tejas d'Inde participant à la démonstration aérienne d'aujourd'hui au salon aéronautique de Dubaï s'est écrasé, entraînant la mort tragique du pilote", a indiqué le bureau sur X.

L'armée de l'air indienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident, et a déclaré, dans un communiqué, se tenir "aux côtés de la famille endeuillée".

L'avion a effectué un tonneau à basse altitude avant de s'écraser en flammes à environ 1,6 kilomètre du site du salon, a raconté un témoin à l'AFP.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse et se transformant en boule de feu au moment de l'impact, sous les yeux de spectateurs stupéfaits.

Une épaisse fumée a envahi le lieu de l'accident et des véhicules d'urgence se sont précipités pour intervenir.

Les faits se sont produits au dernier jour du plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient, qui propose chaque après-midi un spectacle aérien. La démonstration a ensuite repris.

Des milliers de personnes ont assisté cette semaine à l'événement, parmi lesquelles des dirigeants de l'industrie aéronautique et des responsables militaires.

Il s'agit du deuxième accident impliquant un Tejas monoplace en moins de deux ans, après un crash qui n'avait fait aucune victime lors d'un entraînement au Rajasthan en mars de l'an dernier.

En septembre, l'Inde a signé une commande de sept milliards de dollars pour 97 chasseurs Tejas Mk1A modernisés, destinés à remplacer sa flotte vieillissante de MiG-21 russes.

Conçu et fabriqué en Inde, le Tejas a été intégré pour la première fois à l'armée de l'air en 2016.

Le crash de vendredi serait le premier de l'histoire du salon aéronautique de Dubaï, créé en 1986.

Les compagnies d'Etat Emirates et Flydubai ont signé plusieurs accords lors du salon, dont une commande d'Emirates portant sur 65 Boeing , d'une valeur de 38 milliards de dollars.

