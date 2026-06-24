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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bank of America, FedEx, JPMorgan
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bank of America, FedEx et JP Morgan.

POINTS FORTS

* Apogee Therapeutics APGE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse sa note de « neutre » à « sous-performance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : UBS relève son objectif de cours de 455 $ à 670 $

* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* American Airlines AAL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 498 $

* Antero Resources AR.N : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; relève

son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Astera Labs, Inc ALAB.O : Stifel relève son objectif de cours de 260 $ à 460 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Backblaze Inc BLZE.O : William Blair relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne

avec le marché »

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 67 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le

portant à 67 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Carnival Corp CCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 30,5 $ à 31 $

* Carnival Corp. CCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Carnival Corp. CCL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Cbiz Inc CBZ.N : Barrington Research lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 45 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 45,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $ à 273 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 81 $ à 100 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 208 $ à 225 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 85 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $

* EQT Corp EQT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $

* Evercore Inc EVR.N : BMO relève son objectif de cours de 333 $ à 390 $

* FedEx FDX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 424 $ à 397 $

* FedEx FDX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 376 $ à 378 $

* FedEx FDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 356,73 $ à 359 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* FedEx FDX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 415 $ à 330 $

* FedEx FDX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 442 $ à 326 $

* FedEx FDX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 426 $ à 354 $

* FedEx FDX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 445 $ à 350 $

* Fervo Energy FRVO.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de

85 $ à 70 $

* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 150 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Humana Inc HUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 340 $ à 380 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 145 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 96 $ à 88 $

* Invitation Homes, Inc. INVH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* KB Home KBH.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* Macerich Co MAC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 24 $

à 28 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Stifel relève son objectif de cours de 385 $ à 450 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 321 $ à 350 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Natera NTRA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 320 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 189 $

* Nucor Corp NUE.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération

»

* Nuvalent Inc NUVL.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 6 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Onsemi ON.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 107 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 125 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 98,00 $ à 95,00 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-performer »

* Principal Financial Inc PFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 113 $ à 125 $

* Procept Biorobotics PRCT.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une note « surperformance

»

* Procept Biorobotics PRCT.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 4 $

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note « surperformer »

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 196 $ à 215 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* State Street Corporation STT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 171 $ à 196 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Suncrete Inc RMIX.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 26 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 290 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* The Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 137 $ à 152 $

* The Goldman Sachs Group, Inc. GS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 195 $

* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87,00 $ à

80,00 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 95 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Wingstop Inc WING.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 264,00 $ à 234,00 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* X-Energy Inc XE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
34,8800 USD NASDAQ +9,44%
AGILENT TECH
131,160 USD NYSE +3,58%
ALPHA & OMEGA
41,5300 USD NASDAQ -7,85%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
512,5100 USD NASDAQ -1,41%
AMERICAN AIRLINE
17,2850 USD NASDAQ +7,09%
AMERICAN EXPRESS
342,315 USD NYSE +1,39%
ANALOG DEVICES
409,9350 USD NASDAQ +0,66%
ANTERO RESOURCES
34,470 USD NYSE -0,13%
APOGEE THERAP
132,7900 USD NASDAQ -0,07%
ASTERA LABS
396,4450 USD NASDAQ -0,14%
ATLANTIC UNION
40,830 USD NYSE +1,11%
AVANTOR
9,565 USD NYSE +1,54%
AXOS FINANCIAL
93,550 USD NYSE +2,35%
BACKBLAZE RG-A
11,9500 USD NASDAQ +2,49%
BANC OF CALIFORNIA
20,735 USD NYSE +1,10%
BANK OF AMERICA
57,645 USD NYSE -0,48%
BOK FINL
137,3450 USD NASDAQ +1,57%
BOSTON SCIENTIFI
44,705 USD NYSE -1,92%
BRUKER
57,8900 USD NASDAQ +5,04%
CALIFORNIA RES
53,555 USD NYSE +1,18%
CARNIVAL CORP
28,875 USD NYSE +4,98%
CATHAY GENL BANC
61,7100 USD NASDAQ +1,35%
CELANESE
47,610 USD NYSE -1,06%
CELSIUS HLDGS
28,3400 USD NASDAQ +0,64%
CEREBRAS SYS RG-A
187,2329 USD NASDAQ -17,42%
CITIGROUP
143,700 USD NYSE -0,94%
CITIZENS FINL GR
69,636 USD NYSE +0,95%
COSTAR GROUP
30,1850 USD NASDAQ -0,25%
CULLEN/FROST BAN
150,610 USD NYSE +0,37%
DELTA AIR LINES
89,740 USD NYSE +3,49%
DIGITA RLTY REIT
191,755 USD NYSE -1,66%
DOW
29,225 USD NYSE -3,64%
EAST-WEST BANCOR
130,9950 USD NASDAQ +0,08%
EASTMAN CHEMICAL
70,270 USD NYSE +1,13%
ECOLAB INC
278,690 USD NYSE +3,71%
EQT
51,835 USD NYSE +0,38%
EVERCORE-A
353,800 USD NYSE -3,59%
FEDEX
312,770 USD NYSE -1,44%
FERVO ENERGY RG-A
31,8900 USD NASDAQ -3,25%
FLOWSERVE
72,340 USD NYSE -9,56%
GARTNER
131,415 USD NYSE +1,75%
GOLDMAN SACHS GR
1 078,130 USD NYSE -1,46%
GUARDANT HEALTH
140,4700 USD NASDAQ +7,37%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HUMANA
354,250 USD NYSE -1,38%
HUNTINGTON BANCS
17,5826 USD NASDAQ +1,05%
ILLUMINA
175,2900 USD NASDAQ +6,28%
INTL FLAVORS&FRA
76,480 USD NYSE +2,37%
INVITATION REIT
29,510 USD NYSE +1,57%
JFROG
76,7700 USD NASDAQ -2,46%
JPMORGAN CHASE
333,059 USD NYSE -0,32%
KB HOME
61,370 USD NYSE +16,36%
KORN FERRY
70,270 USD NYSE -2,01%
M&T BANK
233,860 USD NYSE +1,07%
MACERICH REIT
25,445 USD NYSE +4,37%
MACOM TECHNOLOGY
366,5400 USD NASDAQ -1,51%
MARVELL TECH
269,3450 USD NASDAQ -3,47%
MORGAN STANLEY
220,580 USD NYSE -2,51%
NATERA
261,7500 USD NASDAQ +11,50%
NEW YORK TIMES -A-
71,640 USD NYSE -1,63%
NORFOLK SOUTHERN
304,740 USD NYSE +0,55%
NORTHERN TRUST
174,3950 USD NASDAQ -1,06%
NUCOR
240,020 USD NYSE +0,11%
NUVALENT RG-A
123,4800 USD NASDAQ +0,03%
ODYSIGHT AI
4,1400 USD NASDAQ +3,24%
OKTA-A
118,2600 USD NASDAQ +0,08%
ON SEMICONDUCTOR
112,5600 USD NASDAQ -3,84%
PNC FINL SER
239,150 USD NYSE +0,21%
POWER INTEGRATIO
80,2400 USD NASDAQ -0,41%
PPG INDUSTRIES
120,665 USD NYSE +2,53%
PRINCIPAL FINANC
107,0600 USD NASDAQ -4,72%
PROCEPT BIOROBOT
21,1600 USD NASDAQ +2,72%
PROSPERITY BANCS
72,600 USD NYSE +0,39%
Pétrole Brent
73,78 USD Ice Europ -4,18%
Pétrole WTI
70,24 USD Ice Europ -4,00%
RAPPORT THERA
41,2250 USD NASDAQ +6,03%
SHERWIN-WILLIAMS
335,790 USD NYSE +3,96%
SL GREEN REIT
49,740 USD NYSE -0,72%
SMN PRP GRP REIT
220,220 USD NYSE +1,61%
SOTERA HEALTH
16,5350 USD NASDAQ +4,39%
STATE STREET
168,720 USD NYSE -2,92%
SUNCRETE INC RG-A
20,8400 USD NASDAQ +2,96%
SUNSTN HOTL REIT
11,585 USD NYSE -1,24%
TAKE-TWO INTERACTIVE
238,2400 USD NASDAQ -1,81%
TEXAS CAP BANC
102,7100 USD NASDAQ +1,34%
TEXAS INSTRUMENT
302,8000 USD NASDAQ -0,51%
TWIST BIOSCIENCE
91,9800 USD NASDAQ +8,21%
UNITEDHEALTH GRO
403,735 USD NYSE -1,36%
VARONIS SYSTEMS
36,8900 USD NASDAQ +5,31%
WESTLAKE
74,946 USD NYSE -1,97%
WINGSTOP
155,4050 USD NASDAQ +3,32%
WINTRUST FINANCI
159,8300 USD NASDAQ +1,50%
X-ENERGY RG-A
19,1500 USD NASDAQ -9,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 19:30:49.

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