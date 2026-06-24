Alphabet en baisse ; selon un rapport, Google s'apprêterait à perdre deux autres collaborateurs spécialisés dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action d'Alphabet, la société mère de Google

GOOGL.O , recule de 1,1% à 342,36 dollars ** Deux chercheurs de premier plan spécialisés en IA chez Google prévoient de quitter l’entreprise pour rejoindre la start-up Anthropic, spécialisée dans l’IA, rapporte Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** Jonas Adler et Alexander Pritzel, tous deux considérés en interne comme des contributeurs clés au modèle d’IA Gemini de Google, devraient rejoindre le créateur de Claude – Bloomberg News ** La date de lancement du prochain modèle d’IA de pointe de Google a été repoussée au mois de juillet, rapporte Business Insider , citant une source proche du dossier ** La semaine dernière, John Jumper, chercheur scientifique senior, a annoncé qu’il quitterait Google DeepMind pour rejoindre Anthropic ** Noam Shazeer, vice-président de l'ingénierie chez Google et co-responsable de ses modèles d'IA Gemini, a également annoncé en début de mois qu'il quitterait l'entreprise pour rejoindre OpenAI

** À la clôture d’hier, l’action GOOGL affichait une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année