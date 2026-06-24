Canicule: la France va de record en record, la clim' fait débat

Une passante s'abrite sous une ombrelle pour se protéger du soleil à Lyon lors d'un épisode de canicule, le 24 juin 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Effaçant son record de mardi, la France a subi mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, selon Météo-France qui prévoit la poursuite de cette canicule historique et éprouvante, synonyme de ruée sur les climatiseurs et de débat sur l'adaptation au changement climatique.

Avec un indicateur thermique national des températures moyennes relevé à 30°C en valeur provisoire, mercredi a établi un nouveau record depuis le début des mesures en 1947, contre 29,9°C mardi, a précisé Météo-France.

Si "le pic de l'épisode est atteint", la journée de jeudi sera encore "suffocante" avec 14 départements supplémentaires en vigilance rouge à la mi-journée, soit 72 départements au total abritant les trois-quarts de la population française, avant une éventuelle rétrogradation en soirée d'une dizaine d'entre eux sur la façade atlantique, exposée aux orages, selon Météo-France.

"Mais cet air moins chaud à l'Ouest a du mal à gagner l'ensemble du pays et les conditions caniculaires se maintiendront sur une grande partie du territoire ce weekend, avec des maximales autour de 40°C à 42°C", a prévenu Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France lors d'un point-presse.

Mercredi, il a fait 43,8°C, la maximale, à Palluau (Vendée) et Pissos (Landes), 42,2°C à Nantes et à La Rochelle, ou encore 40,3°C à Paris, selon des valeurs provisoires. C'est la quatrième fois en 150 ans de mesures que la capitale dépasse 40°C, et la première fois cette année.

"On a calfeutré les fenêtres, mis des ventilateurs au plafond, ça fonctionne bien mais sans clim' c'est compliqué, ce ne serait pas du luxe", estime Manon Langlois, 34 ans, animatrice petite enfance à Bordeaux, où la température a atteint 41,8°C.

Afflux aux urgences

Une femme se rafraichit à l'ombre à Paris lors d'un épisode de canicule le 24 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Sous la fournaise, des infrastructures sont mises à l'épreuve, comme dans le Finistère, où un incident sur un transformateur près de Quimper a privé d'électricité jusqu'à 120.000 foyers, chiffre ramené à 15.000 en fin de journée.

Un réacteur nucléaire de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) est à l'arrêt en raison du réchauffement des eaux de la Garonne qui servent à le refroidir.

Et deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont été placés jeudi en danger très élevé pour les incendies, une première en 2026.

Selon une étude scientifique publiée cette semaine, la canicule qui frappe la France et une partie de l'Europe est "fortement aggravée par le changement climatique d'origine humaine", sans lequel il ferait actuellement 2 à 4°C plus frais.

Cette canicule est comparée en France à celle de 2003, qui avait fait 15.000 morts dans le pays, dont nombre de personnes âgées.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait état d'une quarantaine de morts par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes".

Selon l'agence Santé publique France (SPF), les services d'urgence ont enregistré en début de semaine un pic "rarement, voire jamais observé" de passages liés à la canicule pour des personnes de tout âge.

Le monde du travail jongle, de façon générale, entre horaires remaniés, pénibilité accrue et alertes aux pollutions atmosphériques à l'ozone, synonyme dans plusieurs régions de vitesse de circulation réduite.

En Nouvelle-Aquitaine, le trafic des trains régionaux est interrompu entre 10H00 et 18H00 jusqu'à vendredi inclus.

"Bouilloires thermiques"

Des passants marchent à l'ombre des arbres le long de la Garonne à Toulouse lors d'un épisode de canicule le 24 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Plus de 8.000 établissements scolaires (sur 60.000) sont perturbés, dont environ 1.800 fermés, selon le gouvernement. Des examens ont été reportés mais les épreuves du brevet sont maintenues vendredi matin.

L'Association des maires de France a critiqué mercredi la baisse des dotations de l'Etat, responsables selon eux de la lenteur des programmes de rénovation des écoles.

Un peu partout, climatiseurs et ventilateurs s'arrachent: le groupe Carrefour dit avoir vendu, lundi, "mille fois plus" d'appareils qu'à l'ordinaire.

Infographie expliquant le fonctionnement des climatiseurs à fluides dits "frigorigènes", alternativement liquide ou gazeux, qui refroidissent l'air intérieur et rejettent la chaleur à l'extérieur ( AFP / Sylvie HUSSON )

"On n'a pas d'autre solution", expliquait Alain Bichot, 34 ans, clim' en mains mercredi en sortant d'un magasin près de Dijon. Des volets aux fenêtres ? "On en a déjà." Une isolation renforcée ? "Notre proprio dit que c'est trop cher."

Cette ruée divise les responsables politiques: le RN propose un "plan massif de climatisation", les Écologistes ne croient pas à la "solution miracle".

Comme la climatisation est "énergivore", "l'idée, c'est de ne pas l'installer partout au détriment du reste, mais (seulement) quand c'est nécessaire et possible", a fait valoir mercredi à l'Assemblée nationale le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun.

La carte de France avec la vigilance canicule rouge vue sur des écrans retransmettant plusieurs chaînes de télévision françaises le 24 juin 2026, à Paris ( AFP / Joel Saget )

Ce dernier a été critiqué par plusieurs associations dont Greenpeace pour son projet de loi visant à augmenter l'offre de logements, notamment en permettant la location de ceux mal isolés, une mesure accusée de vouloir "sauver les bouilloires thermiques".

Pour Christophe Rodriguez, directeur de l'Institut français de la performance du bâtiment (Ifpeb), "quand toute la France aura des volets et des toitures isolés, on aura une assise plus confortable pour débattre de la climatisation".