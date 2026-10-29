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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baker Hughes, Brinker International, GE Vernova
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 19:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baker Hughes, Brinker International et GE Vernova.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : BTIG relève son objectif de cours de 147 $ à 153 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 209 $ à 199 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Alphabet GOOGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 430,00 $ à 380,00 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 430 $ à 390 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 440 $ à 355 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 450 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 485 $ à 460 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 480 $ à 425 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 300 dollars

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 395 $ à 325 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 25 $, le ramenant à 345 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 375,00 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 400 $ à 345 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 420 $ à 410 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 445 $ à 387 $

* American Electric Power Company AEP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 148 $ à 149 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 107,50 $ à 112 $

* Amphenol Corp APH.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Anthropic Pbc ANT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Aurora Innovation, Inc. AUR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 312 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 287 $ à 295 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 285 $ à 305 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Avantor, Inc. AVTR.N : Stifel relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52,00 $ à 56,00 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 316 $ à 284 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Belite Bio, Inc. BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 234 $ à 221 $

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 33 $ à 24 $

* Biogen BIIB.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Biogen BIIB.O : Baird relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 248 $ à 272 $

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 256 $ à 290 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 272 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 212 $ à 225 $

* Biogen Inc. BIIB.O : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Baird relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 278 $ à 223 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 226 $ à 187 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 232 $ à 194 $

* Boston Scientific BSX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 60 $ à 48 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 285 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 78 $ à 81 $

* Bxp, Inc. BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Baird abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 185 $ à 183 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 174 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 163 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 209 $ à 198 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : UBS abaisse son objectif de cours de 230 $ à 204 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $

* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Carvana CVNA.N : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Carvana Co CVNA.N : UBS relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $

* Castle Biosciences, Inc. CSTL.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 60 dollars

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 69 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45,5 $

* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : KBW relève son objectif de cours de 42,00 $ à 43,00 $

* Century Communities Inc CCS.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 64,00 $ à 52,00 $

* Chemed Corporation CHE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 590 $ à 625 $

* Chemed Corporation CHE.N : UBS relève son objectif de cours de 650 $ à 675 $

* Chevron Corporation CVX.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 364 $ à 370 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 382 $ à 388 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 395 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 361 $ à 362 $

* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de cours de 181 $ à 245 $

* Cohu, Inc. COHU.O : B. Riley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 75,00 $

* Cohu, Inc. COHU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $

* Cohu, Inc. COHU.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Conmed Corporation CNMD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* Conocophillips COP.N : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché

»

* Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. CRBP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 24 $

* Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Crane Company CR.N : BMO relève son objectif de cours de 253 $ à 260 $

* Crane Company CR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* Entreprises de grues CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 242 $ à 247 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 190 $

* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Dana Inc DAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Diebold Nixdorf Inc DBD.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $

* eBay EBAY.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 132 $ à 137 $

* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $

* eBay EBAY.O : Wedbush relève son objectif de cours de 137 $ à 153 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 $ à 140 $

* eBay EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 131 $ à 137 $

* eBay EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 91 $ à 106 $

* eBay EBAY.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 315 $ contre 295 $

* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $

* Encompass Health Corp EHC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $

* EPR Properties EPR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70,5 $ à 67,5 $

* EQT Corporation EQT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 77 $

* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 320 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 330 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 166 $ à 1 210 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève son objectif de cours de 128,00 $ à 135,00 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 326 $ à 320 $

* Etsy ETSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 87,00 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 88 $ à 99 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 80 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 330,00 $ à 345,00 $

* Evercore Inc. EVR.N : UBS relève son objectif de cours de 318 $ à 340 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 38 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Stifel relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 139 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à 121 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 117 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Exxon Mobil XOM.N : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Farmers National Banc Corp FMNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 399 $ à 400 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Fervo Energy Co FRVO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $

* FIGS, Inc. FIGS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $

* Flex Ltd FLEX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Ford F.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Fortinet FTNT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Bernstein abaisse son cours cible de 145 $ à 136 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Fortinet, Inc. FTNT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 203 $ à 186 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 145 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 118 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 165 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 163 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 190 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $

* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $

* Fortive Corporation FTV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $

* Fortive Corporation FTV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $

* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 35 $ à 20 $

* GE Healthcare GEHC.O : BMO relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* GE Healthcare GEHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* GE Healthcare GEHC.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 250 $ à 1 200 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 125 $ à 1 000 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 185 $ à 1 100 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 1 150,00 $ à 1 035,00 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : RBC relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 230 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 1 270 $ à 1 250 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 235 $ à 1 125 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 34,00 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : RBC relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Needham relève son objectif de cours de 283 $ à 288 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 178 $ à 226 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 205 $ à 234 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 248 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 225 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 201 $ à 251 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 425,00 $ à 375,00 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 271 $ à 259 $

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Happen, Inc. HAPN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $

* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 378 $ à 409 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »; relève son

objectif de cours de 329 $ à 421 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 162 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 147 $ à 153 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW relève son objectif de cours de 150,00 $ à 155,00 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Idex Corporation IEX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Idex Corporation IEX.N : BMO relève son objectif de cours de 251 $ à 256 $

* Idex Corporation IEX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Idex Corporation IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 267 $ à 273 $

* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Immuneering Corporation IMRX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Impinj, Inc. PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Impinj, Inc. PI.O : Needham relève son objectif de cours de 168 $ à 195 $

* Impinj, Inc. PI.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $

* Impinj, Inc. PI.O : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 195 $ à 154 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 51 $

* International Paper Co IPC.L : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4 600 pence à 3 800 pence

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 307 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 385,00 $ à 400,00 $

* JLL JLL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 439 $ à 463 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 347 $ à 320 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Kla Corporation KLAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 275 $

* Kla Corporation KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $

* Kla Corporation KLAC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 270 $ à 200 $

* Kla Corporation KLAC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Kla Corporation KLAC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 215 $ à 190 $

* Kla Corporation KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 190 $ à 180 $

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* Labcorp LH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 306 $ à 355 $

* Labcorp LH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $

* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 365 $ à 410 $

* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 365 $ à 395 $

* Labcorp Holdings Inc LH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 338,00 $ à 388,00 $

* Labcorp Holdings Inc. LH.N : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 420 $

* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 395 $ à 350 $

* Lennox International Inc. LII.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 424 $ à 355 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 570 $ à 650 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : KBW abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 395,00 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 390 $ à 369 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 350 $

* Masco Corporation MAS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 80 $

* Masco Corporation MAS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Masco Corporation MAS.N : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Masco Corporation MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Masco Corporation MAS.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Masco Corporation MAS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Masco Corporation MAS.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW relève son objectif de cours de 14,00 $ à 16,00 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* MGP Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 662 $ à 722 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 636 $ à 680 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève son objectif de cours de 665 $ à 705 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 610 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Stonex relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $

* Microsoft MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 725 $ à 750 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 40,00 $

* MiMedx Group, Inc. MDXG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Modine Manufacturing Company MOD.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 305 $ à 285 $

* MSG Rangers Corp. MSGR.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

257 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 612 $ à 621 $

* NBT Bancorp Inc. NBTB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16,50 $ à 21 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $

* Newmont NEM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 110 $ à 123 $

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $

* Newtekone, Inc. NEWT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Nextpower NXT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à 113 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $

* Nextpower Inc NXT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 149 $ à 143 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* NiSource Inc. NI.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW relève son objectif de cours de 17,00 $ à 18,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 600 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* O-I Glass Inc OI.N : Baird abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 229 $ à 215 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 230 $ à 224 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 233 $ à 226 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 228 $ à 194 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* One Stop Systems Inc OSS.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Oppfi Inc OPFI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Oracle Corporation ORCL.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $

* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 123 dollars

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan fixe son objectif de cours à 262 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 232 $

* Parsons Corp PSN.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève son objectif de cours de 56,00 $ à 57,00 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation

d'achat » à « en ligne avec le marché »

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 264 $ à 268 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 109 $ à 119 $

* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Porch Group PRCH.O : Stonex relève son objectif de cours de 23,00 $ à 30,00 $

* PPG Industries PPG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 137 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : BMO relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 123 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : UBS relève son objectif de cours de 116 $ à 123 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : KBW relève son objectif de cours de 85,00 $ à 86,00 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Stonex passe de « conserver » à « acheter »

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 68,00 $ à 73,00 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 84 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 164 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 169 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à «

surperformance »

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à «

surperformance »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 19 $ à 31 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 105,00 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 155 dollars

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 26 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 35,00 $ à 20,00 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 26 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : BMO relève son objectif de cours de 500 $ à 513 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 531 $ à 536 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34

$

* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 185 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 157 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 165 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 165,00 $ à 150,00 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 392 $ à 383 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 158,00 $ à 12 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 45 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 47 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer »

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 58 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 49 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec

le secteur »

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 82 $ à 56 $

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 60 $

* Stellantis N.V. STLAM.PA : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9,50 euros à 8 euros

* action Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 87 $

* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 94 $

* Teladoc Health Inc TDOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Teladoc Health Inc TDOC.N : Stifel relève son objectif de cours de 5,5 $ à 6,5 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 54 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 44 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Needham relève son objectif de cours de 36 $ à 55 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 47 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 48 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 48 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Teradyne, Inc. TER.O : UBS abaisse son objectif de cours de 485 $ à 430 $

* Terex Corporation TEX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Sherwin-Williams Company SHW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 375 $ à 355 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $

* T-Mobile TMUS.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 212 $ à 214 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 258 $

* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $

* TransUnion TRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 160,00 $ à 166,00 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 169 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 165 $ à 148 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 152 $ à 154 $

* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Universal Display Corp. OLED.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* Verastem Inc VSTM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 368 $ à 376 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BMO relève son objectif de cours de 329 $ à 331 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 358 $ à 362 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 336 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 351 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 356 $ à 357 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* VF Corp VFC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* VF Corp VFC.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30,75 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 118 $

* Visa Inc. V.N : Macquarie relève son objectif de cours de 420 $ à 465 $

* Visa Inc. V.N : Mizuho relève son objectif de cours de 425 $ à 440 $

* Visa Inc. V.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 432 $ à 463 $

* Vistra Corp. VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231 $ à 228 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de cours de 225,00 $ à 245,00 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 271 $ à 267 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Wayfair Inc. W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 132 $

* Wendy'S Co WEN.O : Argus Research passe de « acheter » à « vendre »

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 259 $

* Wingstop Inc. WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Wingstop Inc. WING.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 237 $ à 234 $

* Wingstop Inc. WING.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 175,00 $

* Wingstop Inc. WING.O : UBS relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Wingstop Inc. WING.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Xylem Inc XYL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 99 $

* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
36,120 USD NYSE +1,49%
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153,7100 USD NASDAQ +0,06%
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12,6900 USD NASDAQ -18,29%
ALPHABET-A
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ALPHABET-C
282,3200 USD NASDAQ -12,29%
AM ELECTRIC
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AMPHENOL RG-A
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AMYLYX PHARM
28,6800 USD NASDAQ +2,17%
ARES CAPITAL
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ARHAUS RG-A
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AURORA INNOVTN RG-A
4,4050 USD NASDAQ -13,46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING
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AVANTOR
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AVIDBANK HLDGS
34,1600 USD NASDAQ +1,36%
AXOGEN
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AXSOME THERAPEUT
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BAKER HUGHES RG-A
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BANC OF CALIFORNIA
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BATH&BODY WORKS
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BELITE BIO SP ADR
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BENITEC BIOPHRM
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BICARA THERAP
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BIOGEN
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BLACKBAUD
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BOOT BARN HLDGS
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BOSTON SCIENTIFIC
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BROWN & BROWN
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FERVO ENERGY RG-A
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FIGS RG-A
21,470 USD NYSE +3,90%
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FORD MOTOR
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FORTINET
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FORTIVE
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GBANK FINL HLDG
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16,0400 USD NASDAQ +11,85%
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IDEAYA BIOSCIENC
32,8900 USD NASDAQ -3,15%
IDEX CORP
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IMPINJ
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INSMED
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INTL PAPER
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IOVANCE BTHRPTCS
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IQVIA HOLDINGS
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KINSALE CAPITAL
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KIRBY
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KLA
167,4300 USD NASDAQ +5,45%
LABCORP HLDGS
368,110 USD NYSE +2,09%
LENNOX INTL
347,565 USD NYSE +4,49%
LENZ THER
3,4900 USD NASDAQ +8,72%
LINCOLN ELEC HLD
284,3600 USD NASDAQ +1,34%
LOCKHEED MARTIN
644,375 USD NYSE +2,24%
LPL FIN HLDG
279,5400 USD NASDAQ +3,84%
MASCO
80,385 USD NYSE +5,63%
MATCH GROUP
42,6500 USD NASDAQ +1,40%
MEDIAALPHA RG-A
14,090 USD NYSE +20,02%
MERCHANTS BANCRP
52,0000 USD NASDAQ +5,84%
MGM RESORTS ITL
28,710 USD NYSE +5,32%
MGP INGREDIENTS
17,2100 USD NASDAQ +2,87%
MICROSOFT
530,1400 USD NASDAQ -0,16%
MID PENN BANCORP
34,2800 USD NASDAQ +0,20%
MIDDLEBY CORP
117,5900 USD NASDAQ +3,11%
MIMEDX GROUP
3,9700 USD NASDAQ +0,51%
MODINE MFG CO
138,610 USD NYSE -3,50%
MURPHY USA
537,220 USD NYSE +4,01%
NBT BANCORP
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NEOGENOMICS
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NEUMORA
0,3883 USD NASDAQ -1,22%
NEWMONT
111,640 USD NYSE -2,00%
NEWTEKONE
11,0100 USD NASDAQ -3,93%
NEXTPOWER
79,8300 USD NASDAQ -2,74%
NISOURCE
44,725 USD NYSE +1,90%
NORTHROP GRUMMAN
562,190 USD NYSE +1,70%
O REILLY AUTO
88,0700 USD NASDAQ -2,62%
O-I GLASS
5,335 USD NYSE -5,24%
OGE ENERGY
49,375 USD NYSE +1,03%
OLD DOMINION FRE
172,3500 USD NASDAQ -0,56%
ONE STOP SYS
5,8200 USD NASDAQ -6,88%
OPPFI
5,820 USD NYSE +3,37%
ORACLE
139,560 USD NYSE -3,31%
ORMAT TECHNOLOGI
92,070 USD NYSE +0,44%
OTIS WORLDWIDE
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PACCAR
102,2900 USD NASDAQ -0,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES
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PALVELLA THERA
151,5800 USD NASDAQ +2,79%
PARSONS
49,460 USD NYSE -2,13%
PEAPACK GLADSTON
45,9100 USD NASDAQ -0,56%
PHILLIPS 66
272,860 USD NYSE -0,29%
PINNACLE WEST CA
106,605 USD NYSE +1,62%
PORCH GROUP
20,8900 USD NASDAQ +28,16%
PPG INDUSTRIES
120,030 USD NYSE +1,21%
PROG HOLDINGS
33,750 USD NYSE +9,22%
PROPETRO HOLDING
7,905 USD NYSE +1,74%
PROSPERITY BANCS
72,590 USD NYSE +2,14%
Pétrole Brent
115,78 USD Ice Europ +1,26%
Pétrole WTI
102,81 USD Ice Europ +0,72%
Q2 HOLDINGS
65,715 USD NYSE -3,12%
RAYMOND J FINANC
161,270 USD NYSE +2,42%
REGENXBIO
7,4100 USD NASDAQ +2,35%
RENASANT
40,140 USD NYSE -0,07%
REPLIMUNE GRP
17,3900 USD NASDAQ +8,28%
ROBINHOOD MARKETS
91,5900 USD NASDAQ +0,17%
RUBRIK RG-A
133,515 USD NYSE -1,93%
S&P GLOBAL
459,695 USD NYSE +2,32%
SEACOAST BANKING
33,2200 USD NASDAQ +1,34%
SERVICENOW
110,210 USD NYSE -26,46%
SHERWIN-WILLIAMS
328,620 USD NYSE +2,41%
SITEONE LANDSCAP
110,430 USD NYSE +6,19%
SKYWORKS SOLUTIO
89,4300 USD NASDAQ +2,52%
SLIDE
27,5400 USD NASDAQ +1,29%
SOFI TECH
17,6100 USD NASDAQ +2,74%
SOUTHWEST AIRLIN
43,630 USD NYSE +0,33%
SPHERE ENTMT RG-A
112,890 USD NYSE +0,86%
SPROUTS FARMERS
48,0000 USD NASDAQ -22,58%
STELLANTIS
4,2235 EUR Euronext Paris -1,41%
STOCK YARD BANCO
78,7000 USD NASDAQ +2,46%
SUNRUN
7,5900 USD NASDAQ +2,29%
T-MOBILE US
147,2900 USD NASDAQ -0,53%
TAPESTRY
117,680 USD NYSE +5,78%
TARSUS PHARMA
74,2000 USD NASDAQ +2,98%
TELADOC HEALTH
8,850 USD NYSE +28,63%
TENABLE HLDGS
51,7800 USD NASDAQ +6,28%
TERADYNE
296,2300 USD NASDAQ -5,43%
TEREX CORP
56,335 USD NYSE +5,53%
TRANSUNION
75,750 USD NYSE +1,94%
UMB FINANCIAL
136,1600 USD NASDAQ +2,89%
UNIVERSAL DISPLA
84,9000 USD NASDAQ -6,09%
VEEVA SYSTEMS RG-A
310,690 USD NYSE -2,33%
VERASTEM
9,6600 USD NASDAQ -1,78%
VERTV HOLDINGS RG-A
246,710 USD NYSE +1,46%
VF
18,365 USD NYSE +6,46%
VICI PROPER REIT
24,480 USD NYSE +3,93%
VIKING THERAPEUTICS
26,8600 USD NASDAQ +5,91%
VISA RG-A
410,390 USD NYSE +2,33%
VISTRA
140,770 USD NYSE -1,36%
WASTE MANAGEMENT
230,600 USD NYSE +2,39%
WAYFAIR RG-A
120,350 USD NYSE +5,51%
WENDY'S
7,1650 USD NASDAQ +1,34%
WILLIAMS-SONOMA
260,140 USD NYSE +3,99%
WINGSTOP
145,3900 USD NASDAQ +4,92%
WINTRUST FINANCI
154,1300 USD NASDAQ +2,56%
XYLEM
90,770 USD NYSE +2,89%
ZENTALIS PHARMA
1,9900 USD NASDAQ -3,40%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 19:24:46.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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