SCOR: Le résultat net baisse de 4,8% au T3, moins que prévu

L'illustration montre le logo de Scor et un graphique représentant la baisse du cours de l'action

SCOR a publié vendredi ‌un résultat net en baisse moins marquée que prévu au ​titre du troisième trimestre, le réassureur français soulignant la performance de ses trois lignes de métier, alors qu'approche l'échéance de son plan ​stratégique et la présentation des prochains objectifs à moyen terme.

Le résultat net du ​groupe pour la période de juillet ⁠à septembre s'établit à 206 millions d'euros, en repli ‌de 4,8% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 176 millions ​d'euros, selon un ‌consensus réalisé par SCOR.

Les revenus d'assurance de la ⁠réassurance dommages et responsabilité (P&C) augmentent de 2,3% et atteignent 1,88 milliard d'euros, en ligne avec les attentes.

"En P&C, les revenus progressent ⁠et la rentabilité ‌reste élevée, avec un ratio combiné bien inférieur à ⁠l'objectif de 87% malgré un trimestre actif sur les ‌catastrophes naturelles", souligne Thierry Léger, directeur général, cité dans ⁠un communiqué.

Dans l'assurance vie et santé (L&H), les revenus ⁠reculent de 2,3% ‌sur un an à taux de change constant pour s'établir à ​1,88 milliard d'euros.

Le ratio de ‌solvabilité prend six points de pourcentage par rapport à la fin 2025 et, comme ​prévu par les analystes, est estimé à 221%.

Dans le cadre de son plan "Forward 2026", mis à jour en ⁠décembre 2024, SCOR visait un ratio de solvabilité compris entre 185% et 220% et anticipait un rendement des capitaux propres (ROE) supérieur à 12% par an en 2025-2026.

Le groupe mettra à jour son plan stratégique le 3 décembre prochain.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)