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SCOR: Le résultat net baisse de 4,8% au T3, moins que prévu
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:06

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L'illustration montre le logo de Scor et un graphique représentant la baisse du cours de l'action

L'illustration montre le logo de Scor et un graphique représentant la baisse du cours de l'action

SCOR a publié vendredi ‌un résultat net en baisse moins marquée que prévu au ​titre du troisième trimestre, le réassureur français soulignant la performance de ses trois lignes de métier, alors qu'approche l'échéance de son plan ​stratégique et la présentation des prochains objectifs à moyen terme.

Le résultat net du ​groupe pour la période de juillet ⁠à septembre s'établit à 206 millions d'euros, en repli ‌de 4,8% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 176 millions ​d'euros, selon un ‌consensus réalisé par SCOR.

Les revenus d'assurance de la ⁠réassurance dommages et responsabilité (P&C) augmentent de 2,3% et atteignent 1,88 milliard d'euros, en ligne avec les attentes.

"En P&C, les revenus progressent ⁠et la rentabilité ‌reste élevée, avec un ratio combiné bien inférieur à ⁠l'objectif de 87% malgré un trimestre actif sur les ‌catastrophes naturelles", souligne Thierry Léger, directeur général, cité dans ⁠un communiqué.

Dans l'assurance vie et santé (L&H), les revenus ⁠reculent de 2,3% ‌sur un an à taux de change constant pour s'établir à ​1,88 milliard d'euros.

Le ratio de ‌solvabilité prend six points de pourcentage par rapport à la fin 2025 et, comme ​prévu par les analystes, est estimé à 221%.

Dans le cadre de son plan "Forward 2026", mis à jour en ⁠décembre 2024, SCOR visait un ratio de solvabilité compris entre 185% et 220% et anticipait un rendement des capitaux propres (ROE) supérieur à 12% par an en 2025-2026.

Le groupe mettra à jour son plan stratégique le 3 décembre prochain.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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