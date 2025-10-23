TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.
FAITS MARQUANTS
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 54 dollars à 56 dollars
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 145 dollars à 160 dollars
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit le prix cible à 23 dollars,
contre 48 dollars
* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible à 33 dollars, contre 32 dollars
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 dollars,
contre 182 dollars auparavant
* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève l'objectif de cours de 33 dollars à 34
dollars
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9 dollars, contre 4
dollars
* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de
surpondération
* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix
de 6450 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 dollars à
132 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130
dollars, contre 128 dollars
* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 dollars, contre
19 dollars auparavant
* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le cours cible de 288 dollars à 290 dollars
* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le cours cible à 66 dollars, contre
67 dollars
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 dollars, contre 120
dollars auparavant
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 dollars, contre 114
dollars
* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 53 dollars à 50 dollars
* Elevance Health ELV.N : TD Cowen augmente le cours cible de 330 dollars à 380 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération
sectorielle
* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 dollars à 155 dollars
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70 dollars à 62 dollars
* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW ramène le cours cible à 20 dollars, contre 22
dollars auparavant
* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible à 740 dollars, contre 715
dollars
* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 605 dollars à 630 dollars
* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible de 685 dollars à 680 dollars
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 145 dollars à 150
dollars
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 dollars, contre
102 dollars
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de
prix de 250 dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 284 dollars à 288
dollars
* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267 dollars, contre
258 dollars
* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à pondération égale
* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible de 78 dollars à 76 dollars
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 79 dollars,
contre 74 dollars auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 dollars,
contre 183 dollars
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9
dollars à 8,5 dollars
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit le prix cible de 9,5 dollars à
8,75 dollars
* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible à 200 dollars, contre 135
dollars
* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 dollars à 170 dollars
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 dollars à 70
dollars
* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 17 dollars à 22
dollars
* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 dollars à 20 dollars
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène le cours cible de 575 dollars à 540
dollars
* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 dollars, contre
501 dollars
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 dollars à 555
dollars
* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le cours cible de 32 dollars à 35 dollars
* Moderna MRNA.O : Leerink Partners réduit le cours cible de 16 dollars à 12 dollars
* Mosaic Co MOS.N : La CIBC ramène le cours cible de 37 dollars à 34 dollars
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW augmente le prix cible de 123 dollars à 125 dollars
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 dollars à 27 dollars
* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le cours cible de 51 dollars à 50 dollars
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 dollars à 65
dollars
* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC augmente le prix cible de 70 dollars à 80 dollars
* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève le cours cible de 27 dollars à 31 dollars
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 dollars à 98 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 dollars à 385 dollars
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le prix cible à 173 dollars,
contre 166 dollars
* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW augmente le prix cible à 181 dollars, contre
174 dollars
* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 dollars à 195 dollars
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le cours cible à 115 dollars, contre
120 dollars
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 124 dollars,
contre 159 dollars
* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 dollars à 133
dollars
* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève le prix cible de 131 dollars à 135
dollars
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible à 135 dollars, contre 125
dollars auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 482 dollars, contre 490
dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan augmente le prix cible à 92 dollars,
contre 90 dollars
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 610
dollars, contre 590 dollars auparavant
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 dollars à
650 dollars
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 dollars à
675 dollars
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545
dollars à 580 dollars
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 dollars à
654 dollars
* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible
de 7 dollars
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 191 dollars à 196 dollars
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 162 dollars à 210
dollars
* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix
cible de 38 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC augmente le prix cible de 206 dollars à 210
dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 dollars
à 210 dollars
* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 dollars à 95 dollars
* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc passe de surpondération à pondération
sectorielle
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 dollars à 70 dollars
