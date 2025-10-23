 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.

FAITS MARQUANTS

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de

pondération sectorielle

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à pondération égale

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc passe de surpondération à pondération

sectorielle

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 54 dollars à 56 dollars

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 145 dollars à 160 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit le prix cible à 23 dollars,

contre 48 dollars

* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible à 33 dollars, contre 32 dollars

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 dollars,

contre 182 dollars auparavant

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève l'objectif de cours de 33 dollars à 34

dollars

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9 dollars, contre 4

dollars

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de

surpondération

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix

de 6450 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 dollars à

132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130

dollars, contre 128 dollars

* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 dollars, contre

19 dollars auparavant

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le cours cible de 288 dollars à 290 dollars

* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le cours cible à 66 dollars, contre

67 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 dollars, contre 120

dollars auparavant

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 dollars, contre 114

dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 53 dollars à 50 dollars

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen augmente le cours cible de 330 dollars à 380 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

sectorielle

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 dollars à 155 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70 dollars à 62 dollars

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW ramène le cours cible à 20 dollars, contre 22

dollars auparavant

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible à 740 dollars, contre 715

dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 605 dollars à 630 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible de 685 dollars à 680 dollars

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 145 dollars à 150

dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 dollars, contre

102 dollars

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de

prix de 250 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 284 dollars à 288

dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267 dollars, contre

258 dollars

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à pondération égale

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible de 78 dollars à 76 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 79 dollars,

contre 74 dollars auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 dollars,

contre 183 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9

dollars à 8,5 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit le prix cible de 9,5 dollars à

8,75 dollars

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible à 200 dollars, contre 135

dollars

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 dollars à 170 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 dollars à 70

dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 17 dollars à 22

dollars

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 dollars à 20 dollars

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène le cours cible de 575 dollars à 540

dollars

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 dollars, contre

501 dollars

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 dollars à 555

dollars

* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le cours cible de 32 dollars à 35 dollars

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners réduit le cours cible de 16 dollars à 12 dollars

* Mosaic Co MOS.N : La CIBC ramène le cours cible de 37 dollars à 34 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW augmente le prix cible de 123 dollars à 125 dollars

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 dollars à 27 dollars

* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le cours cible de 51 dollars à 50 dollars

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 dollars à 65

dollars

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC augmente le prix cible de 70 dollars à 80 dollars

* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève le cours cible de 27 dollars à 31 dollars

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 dollars à 98 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 dollars à 385 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le prix cible à 173 dollars,

contre 166 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW augmente le prix cible à 181 dollars, contre

174 dollars

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 dollars à 195 dollars

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies réduit le cours cible à 115 dollars, contre

120 dollars

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 124 dollars,

contre 159 dollars

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 dollars à 133

dollars

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève le prix cible de 131 dollars à 135

dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible à 135 dollars, contre 125

dollars auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 482 dollars, contre 490

dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan augmente le prix cible à 92 dollars,

contre 90 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 610

dollars, contre 590 dollars auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 dollars à

650 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 dollars à

675 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545

dollars à 580 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 dollars à

654 dollars

* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible

de 7 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 191 dollars à 196 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 162 dollars à 210

dollars

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix

cible de 38 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC augmente le prix cible de 206 dollars à 210

dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 dollars

à 210 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 dollars à 95 dollars

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc passe de surpondération à pondération

sectorielle

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 dollars à 70 dollars

